Concessionária do ES inicia a pré-reserva do GWM Ora 03

O 100% eletrificado GWM Ora 03 será oficialmente lançado em agosto, mas a pré-reserva já está acontecendo Crédito: GWM/Divulgação

As montadoras chinesas chegaram ao Brasil com tudo, de olho na corrida pela eletrificação. Se antes os modelos elétricos mais caros da BYD chamavam a atenção para o nível de sofisticação, atualmente, o que tem chamado o preço nessa “guerra” dos eletrificados, tem sido mesmo o preço.

No final de junho, a BYD chamou os holofotes para o lançamento do Dolphin, modelo compacto 100% eletrificado, que está hoje entre os mais baratos nessa categoria. Não tardou muito e a conterrânea GWM, que já havia trazido o híbrido Haval H6 causando um certo barulho, anunciou a chegada do Ora 03, um compacto elétrico para concorrer na faixa dos mais baratos.

Na última semana, o modelo que mistura um pouco o visual do Mini Cooper com New Beetle e, por que não, o Porsche 911, foi uma das atrações do festival de Interlagos e a montadora avisou então que começaria a sua pré-venda.

Para Bruno Conti, diretor da GW Lider, concessionária da marca no Espírito Santo, a expectativa é alta com relação à chegada do modelo no Estado, que também está com a sua pré-venda anunciada e será feita nos mesmos moldes do Haval H6, com reserva direto pelo Mercado Livre.

“Temos excelente expectativa em relação à chegada do Ora 03, um veículo 100% elétrico, com acabamento premium, diferenciado, com muita tecnologia embarcada, cujo lançamento foi antecipado em virtude da crescente demanda do mercado automotivo brasileiro por esse tipo de produto”, afirma.

Modelo tem 4,25 metros de comprimento Crédito: GWM/Divulgação

Lançamento em agosto

O 100% eletrificado GWM Ora 03 será oficialmente lançado em agosto, quando as cores, a lista completa de equipamentos e os valores serão divulgados (a estimativa de preços, por enquanto, é de R$ 150 a R$ 200 mil).

“Um grande diferencial é que o Ora 03 consegue entregar muito mais do que os seus concorrentes diretos por um valor mais acessível. Vale destacar que o Ora também será oferecido na versão esportiva 03GT com autonomia de 420 Km”, destaca Conti.

A partir de setembro, será possível realizar test-drive dos veículos na GW Lider. As entregas aos compradores, por ordem de reserva, terão início a partir de outubro deste ano. E em breve, como já adiantamos aqui, o Grupo Lider deve inaugurar a revenda nos próximos dias em Vitória. O Grupo é responsável pelas vendas dos automóveis da GWM no Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Acabamento premium

O GWM Ora 03 tem central multimídia e carregador de indução Crédito: GWM/Divulgação

Com 4,25 metros de comprimento, o Battery Electric Vehicle (BEV) ou Veículo Elétrico a Bateria, em português, da GWM oferece acabamento premium, inovação, itens de conforto e segurança e tecnologia embarcada.

Uma de suas apostas é na segurança, fator que tem sido decisivo na compra. segundo a montadora, nos testes do Euro NCAP, o modelo recebeu cinco estrelas, a nota mais alta.

Entre os principais itens de série deste modelo, destacam-se carroceria de aço de alta resistência; sete airbags; sistema AEB (Auto Emergency Breaking, ou Frenagem Autônoma de Emergência, em português) capaz de reconhecer pedestres e ciclistas e também o tráfego cruzado dianteiro e traseiro; piloto automático inteligente com sistema Stop & Go; e assistente ativo de ponto cego com aviso de abertura de portas.

Esse pacote de segurança ajuda o motorista, por exemplo, a manter a velocidade adequada às condições de rodagem, mudar de faixa, parar se um obstáculo for detectado e manobrar o carro com facilidade.

Entre seus itens de conforto está o Easy-Entry, no qual os bancos com esta função se afastam automaticamente ao abrir a porta, para oferecer espaço extra no acesso ao interior do veículo. Os bancos ainda dispõem de massageador, aquecimento e ventilação.

Além disso, o modelo oferece a tecnologia Full Parking Assist (ou Assistente de Estacionamento Automático, em português), abertura e fechamento do porta-malas com sistema free hands, sistema Smart Start (uma vez o carro aberto, ele detecta a presença humana e o carro já está pronto para sair), teto solar panorâmico, rodas esportivas de 18 polegadas, central multimídia com Apple Carplay e Google Android Auto, além de carregador por indução.

O GWM Ora 03 chega ao mercado brasileiro em duas versões de capacidade de bateria Crédito: GWM/Divulgação

Versões e autonomia

O GWM Ora 03 chega ao mercado brasileiro em duas versões: BEV e GT BEV, sendo que a diferença entre eles é a capacidade da bateria. No primeiro, a bateria é de 48 kWh e no modelo GT, de 63 kWh.

Ambas podem ser carregadas de 10% a 80% em até 5h com carregadores de corrente alternada (AC) ou 50 minutos na contínua (DC). Mas todas as versões terão o mesmo powertrain, com um motor elétrico de 171 cv de potência e 250 Nm de torque.