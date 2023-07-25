Concessionária do ES inicia a pré-reserva do GWM Ora 03

As montadoras chinesas chegaram ao Brasil com tudo, de olho na corrida pela eletrificação. Se antes os modelos elétricos mais caros da BYD chamavam a atenção para o nível de sofisticação, atualmente, o que tem chamado o preço nessa “guerra” dos eletrificados, tem sido mesmo o preço.
No final de junho, a BYD chamou os holofotes para o lançamento do Dolphin, modelo compacto 100% eletrificado, que está hoje entre os mais baratos nessa categoria. Não tardou muito e a conterrânea GWM, que já havia trazido o híbrido Haval H6 causando um certo barulho, anunciou a chegada do Ora 03, um compacto elétrico para concorrer na faixa dos mais baratos.
Na última semana, o modelo que mistura um pouco o visual do Mini Cooper com New Beetle e, por que não, o Porsche 911, foi uma das atrações do festival de Interlagos e a montadora avisou então que começaria a sua pré-venda.
Para Bruno Conti, diretor da GW Lider, concessionária da marca no Espírito Santo, a expectativa é alta com relação à chegada do modelo no Estado, que também está com a sua pré-venda anunciada e será feita nos mesmos moldes do Haval H6, com reserva direto pelo Mercado Livre.
“Temos excelente expectativa em relação à chegada do Ora 03, um veículo 100% elétrico, com acabamento premium, diferenciado, com muita tecnologia embarcada, cujo lançamento foi antecipado em virtude da crescente demanda do mercado automotivo brasileiro por esse tipo de produto”, afirma.
Lançamento em agosto
O 100% eletrificado GWM Ora 03 será oficialmente lançado em agosto, quando as cores, a lista completa de equipamentos e os valores serão divulgados (a estimativa de preços, por enquanto, é de R$ 150 a R$ 200 mil).
“Um grande diferencial é que o Ora 03 consegue entregar muito mais do que os seus concorrentes diretos por um valor mais acessível. Vale destacar que o Ora também será oferecido na versão esportiva 03GT com autonomia de 420 Km”, destaca Conti.
A partir de setembro, será possível realizar test-drive dos veículos na GW Lider. As entregas aos compradores, por ordem de reserva, terão início a partir de outubro deste ano. E em breve, como já adiantamos aqui, o Grupo Lider deve inaugurar a revenda nos próximos dias em Vitória. O Grupo é responsável pelas vendas dos automóveis da GWM no Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Acabamento premium
Com 4,25 metros de comprimento, o Battery Electric Vehicle (BEV) ou Veículo Elétrico a Bateria, em português, da GWM oferece acabamento premium, inovação, itens de conforto e segurança e tecnologia embarcada.
Uma de suas apostas é na segurança, fator que tem sido decisivo na compra. segundo a montadora, nos testes do Euro NCAP, o modelo recebeu cinco estrelas, a nota mais alta.
Entre os principais itens de série deste modelo, destacam-se carroceria de aço de alta resistência; sete airbags; sistema AEB (Auto Emergency Breaking, ou Frenagem Autônoma de Emergência, em português) capaz de reconhecer pedestres e ciclistas e também o tráfego cruzado dianteiro e traseiro; piloto automático inteligente com sistema Stop & Go; e assistente ativo de ponto cego com aviso de abertura de portas.
Esse pacote de segurança ajuda o motorista, por exemplo, a manter a velocidade adequada às condições de rodagem, mudar de faixa, parar se um obstáculo for detectado e manobrar o carro com facilidade.
Entre seus itens de conforto está o Easy-Entry, no qual os bancos com esta função se afastam automaticamente ao abrir a porta, para oferecer espaço extra no acesso ao interior do veículo. Os bancos ainda dispõem de massageador, aquecimento e ventilação.
Além disso, o modelo oferece a tecnologia Full Parking Assist (ou Assistente de Estacionamento Automático, em português), abertura e fechamento do porta-malas com sistema free hands, sistema Smart Start (uma vez o carro aberto, ele detecta a presença humana e o carro já está pronto para sair), teto solar panorâmico, rodas esportivas de 18 polegadas, central multimídia com Apple Carplay e Google Android Auto, além de carregador por indução.
Versões e autonomia
O GWM Ora 03 chega ao mercado brasileiro em duas versões: BEV e GT BEV, sendo que a diferença entre eles é a capacidade da bateria. No primeiro, a bateria é de 48 kWh e no modelo GT, de 63 kWh.
Ambas podem ser carregadas de 10% a 80% em até 5h com carregadores de corrente alternada (AC) ou 50 minutos na contínua (DC). Mas todas as versões terão o mesmo powertrain, com um motor elétrico de 171 cv de potência e 250 Nm de torque.
O comprador ainda leva junto um carregador portátil de 3,6 kW, proteção total da bateria por dois anos (mesmo em caso de acidentes) somada à garantia de fábrica de 8 anos ou 200 mil km para essa bateria, tag de pedágio por um ano, financiamento com recompra garantida e a conveniência de serviço com oficina remota e carro cortesia.