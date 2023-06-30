Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • BMW iX M60: novo elétrico chega ao Brasil com desempenho de 619cv
Mais potente

BMW iX M60: novo elétrico chega ao Brasil com desempenho de 619cv

Com sua nova potência, o modelo que estreou em 2022, se torna agora o mais potente da marca no país
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

30 jun 2023 às 17:07

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 17:07

BMW iX M60: novo elétrico chega ao Brasil
BMW iX M60 Oxidgrau mistura velocidade e estilo.  Crédito: BMW/Divulgação
A BMW anunciou o lançamento do iX M60 na categoria dos elétricos. O modelo, que chegará ao país no segundo semestre deste ano, teve um aprimoramento em seu desempenho e se tornou o mais potente da marca. 
O BMW iX já havia se destacado desde sua chegada em 2022, mas agora, com a versão M60, o carro chega com 619cv e mais de 1.000Nm de torque.

Características 

No quesito design, o modelo segue as linhas das versões anteriores, xDrive50 e xDrive40, mas traz detalhes exclusivos. As rodas de 22 polegadas possuem um novo desenho e os freios M Sport apresentam pinças pintadas de Dark Blue. Além disso, ele conta com acabamentos externos em Titanium Bronze Finish, proporcionando um visual diferenciado. 
Sua grade dianteira é produzida com nanotecnologia. Segundo a montadora, o equipamento tem a capacidade de se recuperar de pequenos danos por conta própria. O modelo ainda conta com filamentos de aquecimento que mantêm a superfície limpa e em boas condições de funcionamento, garantindo o desempenho dos sistemas semiautônomos e de segurança ativa do veículo.
O elétrico conta com o BMW Curved Display, uma tela curva composta por uma tela de informações de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que serve como central multimídia. O sistema é compatível com Apple Car Play e Android Auto.
BMW iX M60: novo elétrico chega ao Brasil
BMW iX M60: novo elétrico chega ao Brasil Crédito: BMW/Divulgação

Potência 

O BMW iX M60 é equipado com dois motores, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro, proporcionando tração integral xDrive de série. Com o seu grande desataque, sua potência de 619cv e torque instantâneo de 1.015Nm, o veículo acelera de 0 a 100km/h em apenas 3,8 segundos, carregando o título de maior aceleração da marca no país, ao lado do BMW X6 M.
Quanto à autonomia, sua bateria tem capacidade total de 111,5 kWh e, embora ainda não tenha dados de alcance fornecidos pelo PBEV no Brasil, nos testes WLTP realizados na Europa obteve um alcance de 561 quilômetros.
Para facilitar a recarga, o modelo vem de série com dois carregadores: um carregador Flex Charger portátil de até 11 kW e uma BMW Wallbox de até 22 kW, ambos compatíveis com o padrão de tomada tipo-2.
*Com informações da BMW

LEIA MAIS EM MOTOR

BYD Dolphin EV chega por menos de R$ 150 mil e deve dar trabalho para concorrentes

Nova geração do BWM Série 5 ganha motor elétrico e inovações digitais

Audi inicia pré-venda do esportivo elétrico e-tron GT no Brasil

Brasil vai colaborar para a produção de carros elétricos da Chevrolet

Carro-conceito da Volkswagen quer ser o popular dos elétricos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros Lançamento Carro Elétrico BMW Motor Elétrico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados