BMW iX M60: novo elétrico chega ao Brasil com desempenho de 619cv

BMW iX M60 Oxidgrau mistura velocidade e estilo. Crédito: BMW/Divulgação

A BMW anunciou o lançamento do iX M60 na categoria dos elétricos. O modelo, que chegará ao país no segundo semestre deste ano, teve um aprimoramento em seu desempenho e se tornou o mais potente da marca.

O BMW iX já havia se destacado desde sua chegada em 2022, mas agora, com a versão M60, o carro chega com 619cv e mais de 1.000Nm de torque.

Características

No quesito design, o modelo segue as linhas das versões anteriores, xDrive50 e xDrive40, mas traz detalhes exclusivos. As rodas de 22 polegadas possuem um novo desenho e os freios M Sport apresentam pinças pintadas de Dark Blue. Além disso, ele conta com acabamentos externos em Titanium Bronze Finish, proporcionando um visual diferenciado.

Sua grade dianteira é produzida com nanotecnologia. Segundo a montadora, o equipamento tem a capacidade de se recuperar de pequenos danos por conta própria. O modelo ainda conta com filamentos de aquecimento que mantêm a superfície limpa e em boas condições de funcionamento, garantindo o desempenho dos sistemas semiautônomos e de segurança ativa do veículo.

O elétrico conta com o BMW Curved Display, uma tela curva composta por uma tela de informações de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que serve como central multimídia. O sistema é compatível com Apple Car Play e Android Auto.

BMW iX M60: novo elétrico chega ao Brasil Crédito: BMW/Divulgação

Potência

O BMW iX M60 é equipado com dois motores, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro, proporcionando tração integral xDrive de série. Com o seu grande desataque, sua potência de 619cv e torque instantâneo de 1.015Nm, o veículo acelera de 0 a 100km/h em apenas 3,8 segundos, carregando o título de maior aceleração da marca no país, ao lado do BMW X6 M.

Quanto à autonomia, sua bateria tem capacidade total de 111,5 kWh e, embora ainda não tenha dados de alcance fornecidos pelo PBEV no Brasil, nos testes WLTP realizados na Europa obteve um alcance de 561 quilômetros.

Para facilitar a recarga, o modelo vem de série com dois carregadores: um carregador Flex Charger portátil de até 11 kW e uma BMW Wallbox de até 22 kW, ambos compatíveis com o padrão de tomada tipo-2.