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Esportividade

Audi inicia pré-venda do esportivo elétrico e-tron GT no Brasil

Com preços que partem de R$ 699.990, modelo chega a 245 km/h e é o primeiro totalmente elétrico feito na fábrica alemã da montadora
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

02 jun 2023 às 14:29

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 14:29

Audi e-tron GT
O Audi e-tron GT é o primeiro modelo totalmente elétrico fabricado em solo alemão Crédito: Audi/Divulgação
Aumentando a sua gama de veículos 100% eletrificados, a Audi anunciou nesta quinta-feira (1) a pré-venda do esportivo e-tron GT no Brasil. Com preços que partem de R$ 699.999, o e-tron GT chega à velocidade máxima de 245 km/h e é o primeiro totalmente elétrico fabricado em solo alemão, na linha de Böllinger Höfe, localizada na planta de Neckarsulm. Os demais modelos da linha, e-tron, o Sportback e o S Sportback são feitos em Bruxelas, na Bélgica.
Por fora, o design do modelo é todo voltado para a esportividade, mantendo proporções largas, silhueta plana, ampla distância entre-eixos e centro de gravidade baixo. Ele ostenta faróis full LED Matrix separados pela grade frontal Singleframe na dianteira.
Audi e-tron GT
Os bancos esportivos são revestidos em couro Dinâmica Crédito: Audi/Divulgação
Um dos destaques visuais são as rodas de 20 polegadas com detalhes em preto brilhante, frisos decorativos na cor preta e grade singleframe na cor Cinza Heckla.
Por dentro, a cabine do Audi e-tron GT traz posição baixa de assento, painel de instrumentos levemente apontado para o motorista e console central. O modelo tem teto panorâmico em vidro e bancos esportivos com revestimento em couro Dinâmica. Segundo a Audi, os materiais não utilizam couro e possuem alto percentual de material reciclado feito de garrafas plásticas usadas ou fibras residuais.
Audi e-tron GT
O modelo tem teto panorâmico em vidro Crédito: Audi/Divulgação
“O RS e-tron GT revolucionou o mercado de veículos elétricos ao reunir performance superesportiva, dinâmica de condução impecável e elevada eficiência elétrica com muito mais conforto que a concorrência. Após a excelente receptividade no mercado brasileiro, estamos ampliando o portfólio de versões com o novo e-tron GT, que agrega à da atual versão com um viés mais urbano, sem abrir mão da esportividade”, afirma Diego Borghi, Diretor de Vendas da Audi do Brasil.

De 0 a 100 km/h em 4 segundos

O e-tron GT está equipado com um motor elétrico com potência de 476 cv (indo a até 530 cv no modo overboost), torque de 640 Nm, que atua em sintonia com a tração integral quattro (sistema desenvolvido pela Audi que faz a distribuição da potência do motor nas quatro rodas, impedindo que o carro “patine” em terrenos fora do ideal, como neve ou lama). Sua aceleração vai de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 245 km/h.
Audi e-tron GT
Modelo tem autonomia de até 308 km, segundo o Inmetro Crédito: Audi/Divulgação
O modelo tem uma aerodinâmica reforçada pelas entradas que direcionam o ar para freios e radiadores, suspensão adaptativa a ar e spoiler traseiro que se estende em vários estágios.
E as aberturas laterais no parachoque dianteiro criam uma cortina de ar em toda a lateral do veículo. Isso corresponde a um coeficiente de arrasto de 0,24, o qual permite alta eficiência e longo alcance, segundo a montadora.

Autonomia e carregamento rápido

As baterias de alta tensão situadas sob o assoalho da cabine têm capacidade de carga de 93 kWh (capacidade de carga AC de 22 kW) e proporcionam uma autonomia de 458 a 501 quilômetros, pelo ciclo WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, na sigla em inglês); ou 308 quilômetros, pela medição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
Audi e-tron GT
Carga até 80% demora menos de 22,5 minutos em condições ideais Crédito: Audi/Divulgação
A bateria de alta tensão integra 33 módulos, cada um deles compreendendo 12 células com revestimento externo flexível. As conexões, fusíveis e a principal unidade de controle estão localizados embaixo do console central. De acordo com a montadora, a tensão de 800 Volts do sistema permite alta potência contínua e abrevia o tempo de recarga.
As entradas de recarga do gran turismo estão localizadas acima das rodas dianteiras. Os dois lados apresentam conexões para corrente alternada (AC) e também existe uma conexão para corrente direta (DC) do lado direito.
Audi e-tron GT
Volante de três raios multifuncional tem base reta e regulagem elétrica Crédito: Audi/Divulgação
O e-tron GT pode carregar com 22 kW AC como padrão, o que permite o carregamento por completo durante a noite. Em um terminal DC com potência adequada, o gran turismo elétrico atinge um pico de capacidade de carga de até 270 kW. Isto permite que ele recarregue, de acordo com a Audi, até 100 km em pouco mais de cinco minutos. Já a carga até 80% demora menos de 22,5 minutos em condições ideais.

Segurança e conectividade

Entre os itens de segurança estão faróis Matrix LED com setas dinâmicas; controle de cruzeiro adaptativo (ACC); monitor de ponto cego (Lane Change assistant); aviso de mudança de faixa (Lane Keeping Assist - LKAS; com emergency assist), e câmera 360° com Sistema Parking Assist.
Audi e-tron GT
O esportivo também integra o programa por assinatura da marca Crédito: Audi/Divulgação
Já entre os equipamentos de tecnologia e conectividade, está o Audi Phone box, sistema de som Bang & Olufsen 3D 710W e volante de três raios multifuncional com base reta e regulagem elétrica.
Como opcional estão as rodas de 20 polegadas com design “Aero” (R$ 5 mil); Head-up display (R$ 16 mil); e o Pacote Black Plus (R$ 15 mil), que acrescenta frisos externos em preto brilhante, Audi rings na cor preta, logotipos na cor preta, capa dos retrovisores na cor preta e grade Singleframe na cor do veículo.
De acordo com a Audi, as condições promocionais com o valor de pré-venda vão até o dia 16 de junho. O esportivo também integra o programa por assinatura da marca, com mensalidades a partir de R$ 15.999,00 no plano de 36 meses.
Com informações da Audi.
Audi e-tron GT
Por fora, o design do e-tron GT é todo voltado para a esportividade Crédito: Audi/Divulgação

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