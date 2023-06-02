Audi inicia pré-venda do esportivo elétrico e-tron GT no Brasil

Aumentando a sua gama de veículos 100% eletrificados, a Audi anunciou nesta quinta-feira (1) a pré-venda do esportivo e-tron GT no Brasil. Com preços que partem de R$ 699.999, o e-tron GT chega à velocidade máxima de 245 km/h e é o primeiro totalmente elétrico fabricado em solo alemão, na linha de Böllinger Höfe, localizada na planta de Neckarsulm. Os demais modelos da linha, e-tron, o Sportback e o S Sportback são feitos em Bruxelas, na Bélgica.
Por fora, o design do modelo é todo voltado para a esportividade, mantendo proporções largas, silhueta plana, ampla distância entre-eixos e centro de gravidade baixo. Ele ostenta faróis full LED Matrix separados pela grade frontal Singleframe na dianteira.
Um dos destaques visuais são as rodas de 20 polegadas com detalhes em preto brilhante, frisos decorativos na cor preta e grade singleframe na cor Cinza Heckla.
Por dentro, a cabine do Audi e-tron GT traz posição baixa de assento, painel de instrumentos levemente apontado para o motorista e console central. O modelo tem teto panorâmico em vidro e bancos esportivos com revestimento em couro Dinâmica. Segundo a Audi, os materiais não utilizam couro e possuem alto percentual de material reciclado feito de garrafas plásticas usadas ou fibras residuais.
“O RS e-tron GT revolucionou o mercado de veículos elétricos ao reunir performance superesportiva, dinâmica de condução impecável e elevada eficiência elétrica com muito mais conforto que a concorrência. Após a excelente receptividade no mercado brasileiro, estamos ampliando o portfólio de versões com o novo e-tron GT, que agrega à da atual versão com um viés mais urbano, sem abrir mão da esportividade”, afirma Diego Borghi, Diretor de Vendas da Audi do Brasil.
De 0 a 100 km/h em 4 segundos
O e-tron GT está equipado com um motor elétrico com potência de 476 cv (indo a até 530 cv no modo overboost), torque de 640 Nm, que atua em sintonia com a tração integral quattro (sistema desenvolvido pela Audi que faz a distribuição da potência do motor nas quatro rodas, impedindo que o carro “patine” em terrenos fora do ideal, como neve ou lama). Sua aceleração vai de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 245 km/h.
O modelo tem uma aerodinâmica reforçada pelas entradas que direcionam o ar para freios e radiadores, suspensão adaptativa a ar e spoiler traseiro que se estende em vários estágios.
E as aberturas laterais no parachoque dianteiro criam uma cortina de ar em toda a lateral do veículo. Isso corresponde a um coeficiente de arrasto de 0,24, o qual permite alta eficiência e longo alcance, segundo a montadora.
Autonomia e carregamento rápido
As baterias de alta tensão situadas sob o assoalho da cabine têm capacidade de carga de 93 kWh (capacidade de carga AC de 22 kW) e proporcionam uma autonomia de 458 a 501 quilômetros, pelo ciclo WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, na sigla em inglês); ou 308 quilômetros, pela medição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
A bateria de alta tensão integra 33 módulos, cada um deles compreendendo 12 células com revestimento externo flexível. As conexões, fusíveis e a principal unidade de controle estão localizados embaixo do console central. De acordo com a montadora, a tensão de 800 Volts do sistema permite alta potência contínua e abrevia o tempo de recarga.
As entradas de recarga do gran turismo estão localizadas acima das rodas dianteiras. Os dois lados apresentam conexões para corrente alternada (AC) e também existe uma conexão para corrente direta (DC) do lado direito.
O e-tron GT pode carregar com 22 kW AC como padrão, o que permite o carregamento por completo durante a noite. Em um terminal DC com potência adequada, o gran turismo elétrico atinge um pico de capacidade de carga de até 270 kW. Isto permite que ele recarregue, de acordo com a Audi, até 100 km em pouco mais de cinco minutos. Já a carga até 80% demora menos de 22,5 minutos em condições ideais.
Segurança e conectividade
Entre os itens de segurança estão faróis Matrix LED com setas dinâmicas; controle de cruzeiro adaptativo (ACC); monitor de ponto cego (Lane Change assistant); aviso de mudança de faixa (Lane Keeping Assist - LKAS; com emergency assist), e câmera 360° com Sistema Parking Assist.
Já entre os equipamentos de tecnologia e conectividade, está o Audi Phone box, sistema de som Bang & Olufsen 3D 710W e volante de três raios multifuncional com base reta e regulagem elétrica.
Como opcional estão as rodas de 20 polegadas com design “Aero” (R$ 5 mil); Head-up display (R$ 16 mil); e o Pacote Black Plus (R$ 15 mil), que acrescenta frisos externos em preto brilhante, Audi rings na cor preta, logotipos na cor preta, capa dos retrovisores na cor preta e grade Singleframe na cor do veículo.
De acordo com a Audi, as condições promocionais com o valor de pré-venda vão até o dia 16 de junho. O esportivo também integra o programa por assinatura da marca, com mensalidades a partir de R$ 15.999,00 no plano de 36 meses.
Com informações da Audi.