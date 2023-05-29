Nova geração do BWM Série 5 ganha motor elétrico e inovações digitais

Sedã executivo estará disponível com motorização totalmente elétrica. Crédito: Divulgação BMW

A BMW anunciou o lançamento da nova geração do BMW Série 5, que, pela primeira vez, o sedã executivo estará disponível com motorização totalmente elétrica, marcando a busca pela mobilidade premium sustentável no segmento de veículos intermediários, onde a montadora tem forte atuação.

O modelo chega na Europa a partir de outubro e estará disponível em todo o mundo com opções de motorização totalmente elétrica, sistemas híbridos plug-in, motores a gasolina e diesel, incluindo tecnologia híbrida leve. Sua produção será na fábrica da BMW Group em Dingolfing, na Alemanha, que também é responsável pela fabricação dos motores elétricos e baterias de alta tensão para o BMW i5.

A nova geração do BMW Série 5 cresceu em comprimento, largura e altura. Crédito: Divulgação BMW

Características

Seu design enfatiza a esportividade e a sofisticação. A nova geração cresceu em comprimento, largura e altura, aumentando as proporções dinâmicas. A grade frontal em forma de rim, os faróis duplos de LED e as linhas de design precisas contribuem para trazerem uma estética moderna e sofisticada.

No interior, a montadora destaca ambiente espaçoso, funcionalidade e conforto acústico. O cockpit foi redesenhado trazendo com um sistema de exibição totalmente digital composto por uma tela de informações de 12,3 polegadas e uma tela de controle de 14,9 polegadas. O volante também foi repaginado com uma seção inferior achatada e feedback tátil nos painéis de controle e na alavanca seletora.

Um dos destaques é que o novo BMW Série 5 é o primeiro modelo da marca a apresentar um interior totalmente vegano de série. Segundo a montadora, isso inclui superfícies de assentos, painéis e volante feitos de materiais livres de couro animal, mantendo a qualidade característica da marca. Os bancos da versão Veganza, com propriedades semelhantes a couro, também estão disponíveis opcionalmente com uma perfuração decorativa.

BMW Série 5 é o primeiro modelo da marca a apresentar um interior totalmente livre de couro animal de série Crédito: Divulgação BMW

Segurança

O grande destaque dessa linha é o Driving Assistant Professional com a função Stop & Go. Nos mercados automobilísticos dos Estados Unidos, Canadá e Alemanha, o veículo conta ainda com o Highway Assistant, um recurso que alivia o motorista das tarefas de direção em rodovias com faixas direcionais estruturalmente separadas.

O sistema funciona como uma direção semiautônoma, já que com uma velocidades de até 130 km/h, é possível ao condutor tirar as mãos do volante e posicioná-las confortavelmente, desde que permaneça atento ao tráfego.

O modelo pode acelerar de zero a 100 km/h em 3,8 segundos Crédito: Divulgação BMW

E pela primeira vez, o sistema do novo BMW Série 5 inclui também o Active Lane Change Assistant com ativação visual, elevando a interação entre motorista e veículo. O veículo sugere a mudança de faixa e, agora, isso pode ser realizado pela primeira vez simplesmente olhando no retrovisor externo para confirmar a viabilidade da ação. A assistência assume automaticamente os movimentos de direção necessários.

Além disso, o modelo vem equipado com o Parking Assistant de série, que inclui o Reversing Assist. Com ele, o estacionamento automatizado e manobras de até 200 metros podem ser controlados diretamente no veículo ou até mesmo por meio de um smartphone, de fora do veículo.

Outras novidades

O que chama atenção também é a plataforma AirConsole, que permite aos ocupantes do veículo jogarem enquanto estão parados. Além disso, o BMW Série 5 oferece conectividade otimizada com até quatro antenas 5G móveis e suporte para a BMW Digital Key Plus, que permite o uso do smartphone ou Apple Watch como chave do veículo.

Com o lançamento do novo BMW Série 5, a empresa também está introduzindo o Proactive Care, uma plataforma de atendimento ao cliente que utiliza inteligência artificial para reconhecer as necessidades de assistência técnica do veículo e oferecer soluções .

A bateria de alta voltagem tem capacidade utilizável de 81,2 kWh Crédito: Divulgação BMW

Versões

A versão topo de linha BMW i5 M60 xDrive tem motorização totalmente elétrica. Equipada com dois motores e tração nas quatro rodas, o i5 M60 xDrive oferece torque máximo do sistema de até 820Nm. Ele pode acelerar de zero a 100 km/h em 3,8 segundos, com velocidade máxima limitada a 230 km/h. Além disso, o BMW i5 eDrive40 está disponível, com um motor elétrico traseiro, potência máxima de 340cv e aceleração de zero a 100 km/h em 6,0 segundos.

Sua bateria de alta voltagem tem uma capacidade utilizável de 81,2 kWh, o que resulta em uma excelente autonomia. Os valores de alcance WLTP variam de 455 a 516 quilômetros para o i5 M60 xDrive e de 477 a 582 quilômetros para o i5 eDrive40. Uma nova função chamada MAX RANGE permite aumentar o alcance em até 25% quando necessário, limitando a potência e a velocidade e desativando funções de conforto.

Outra versão disponível é o BMW i5 eDrive40. Seu motor elétrico aciona as rodas traseiras e gera uma potência máxima de 340cv e um torque máximo de até 430Nm com função Sport Boost ou Launch Control. O BMW i5 eDrive40 acelera de zero a 100km/h em 6,0 segundos, sua velocidade máxima é de 193km/h.

Ele conta com uma bateria de alta voltagem está localizada na parte inferior da carroceria e fornece um conteúdo de energia utilizável de 81,2 kWh. Além de motores elétricos, a versão mais recente possui recuperação adaptativa e uma combinação inteligente de tecnologia de bomba de calor para aquecer e resfriar o interior, propulsão e bateria de alta tensão.

BMW lança nova geração do Série 5 Crédito: Divulgação BMW