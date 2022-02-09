Novo BMW X1 chega equipado com Alexa e mantém preço de 2021

Versão 2022 traz mudanças discretas no visual e conectividade com assistente virtual Alexa Crédito: BMW/Divulgação

A BMW lançou, nesta segunda-feira (07), a linha 2022 do utilitário esportivo X1. O novo modelo, que é fabricado no Brasil, vem mais equipado, com mudanças discretas no visual e conectividade ao sistema Amazon Alexa.

A tecnologia, que é a grande novidade da versão, oferece funções interativas por comando de voz, como ligar o ar-condicionado e acessar às skills do sistema e informações sobre o carro. Tudo isso sem reajuste no preço de venda de 2021, que parte de R$ 287.950 para a versão X1 sDrive20i GP Plus.

“Mais conteúdo, tecnologia e design sem aumento de preço para um modelo fabricado em nosso país. Essa é nossa maneira de agradecer ao cliente brasileiro por três anos de marca premium líder do mercado nacional”, afirma o diretor Comercial da BMW do Brasil, Roberto Carvalho.

R$ 287.950 É O PREÇO DA VERSÃO X1 SDRIVE20I GP PLUS

O X1 faz parte de uma linha da montadora denominada SAV. O termo, criado pela própria BMW, vem de Sports Activity Vehicle (veículo para atividades esportivas, em tradução livre), e faz referência a um veículo urbano, com características também offroad, muito semelhante a um SUV.

ACABAMOS INTERNOS

O design do X1 passou por mudanças estéticas mais leves. A grade frontal ganha tons cromados e rodas de liga leve de 19 polegadas com desenho mais agressivo.

As principais alterações estão nos acabamentos internos, que têm detalhes em alumínio escovado na versão intermediária X-Line Plus e preto brilhante na versão GP Plus, além de volante com empunhadura mais esportiva.

A versão X-Line Plus ganha também revestimento interno em couro Dakota com tonalidade mocha, e os tradicionais preto e oyster. A versão topo de gama, a M Sport Plus, também recebe sistema de som Harman Kardon de 12 alto-falantes com amplificador de 360W.

MOTOR 2.0

Debaixo do capô, o BMW X1 usa um motor 2.0l TwinPower Turbo, flex. Esse propulsor rende 192cv de potência (a 5.000rpm) e 280Nm de torque (a 1.250rpm). O câmbio é automático Steptronic de oito marchas, com alavancas posicionadas atrás do volante para trocas de marcha (paddle-shift).

Com esse conjunto, o veículo vai de 0 a 100km/h em apenas 7,7 segundos e tem velocidade máxima de 225km/h, de acordo com a montadora.

192CV É A POTÊNCIA DO MOTOR A 5.000 RPM E 280NM DE TORQUE

O utilitário premium vem equipado com o Driving Experience Control, que permite mudar a resposta do carro com um clique. No modo Comfort, o modelo tem uma calibragem normal entre o motor, transmissão e volante.

No modo Eco-Pro, todos os parâmetros do carro são alterados com foco em eficiência máxima, maior eficiência em consumo de combustível e mudanças de marchas mais suaves. Com o modo Sport ativado, o motorista pode aproveitar uma dirigibilidade dinâmica.

TECNOLOGIA

Além da integração com a Alexa, o X1 traz uma tecnologia inspirada em recurso utilizado em aviões de caça, que projeta no para-brisas informações como velocidade, giro do motor e navegação por GPS.

O veículo também vem com o BMW ConnectedDrive, assistente que fornece informações sobre trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes, serviços de concierge, como reservas de hotéis e recomendações sobre restaurantes e chamadas de emergência.

Serviços remotos também podem ser utilizados por meio do novo aplicativo My BMW, com suporte 24 horas para o cliente.

Equipa ainda o modelo: faróis LED, parking assistant com câmeras de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, ar-condicionado automático digital, bancos esportivos do motorista e passageiro com ajustes elétricos, pacote de luzes internas com seis opções diferentes de cores e head-up display.

SEGURANÇA

No quesito segurança, o BMW X1 vem equipado com freios a disco com ABS, sendo os dianteiros duplos ventilados, controles de estabilidade e tração, além de seis airbags – duplos frontais, laterais dianteiros, de cortina dianteiros e traseiros –, e estepe de emergência.

MODELOS

O modelo tem três versões: a de entrada X1 sDrive20i GP Plus, a partir de R$ 287.950; a intermediária X1 sDrive20i X-Line Plus, com preços partindo de R$ 307.950; e a topo de linha X1 sDrive20i M Sport Plus, a partir de R$ 327.950.

As versões sDrive20i X-Line Plus e sDrive 20i GP Plus do BMW X1 2022 estão disponíveis com seis opções de cores externas, sendo uma sólida (Branco Alpino) e cinco com acabamento metálico (Preto Safira, Prata Glacier, Cinza Mineral, Azul Phytonic e Laranja Sunset).

Na versão topo de linha sDrive 20i M Sport são três tons: Branco Alpino, Preto Safira e Cinza Mineral. As versões X-Line Plus e M Sport Plus têm três opções de revestimento interno: Couro Dakota Preto/Preto, Couro Dakota Mocha/Preto e Couro Dakota Oyster/Preto. Já a variante GP Plus tem como opção os revestimentos Sensatec Preto/Preto e Sensatec Oyster/Preto.