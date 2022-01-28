Mercedes-Benz Classe C chega ao Brasil a partir de R$ 349.900

O novo Classe C terá três novas opções de pintura exterior, Azul Espectral, Prata High Tech e Branco Brilhante. Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz acaba de lançar no Brasil a sexta geração do Classe C, apresentada na Europa em março do ano passado. Com um design externo mais arrojado e um interior de inspirações futuristas, o sedã é importado da Alemanha nas versões C 200 AMG Line e C 300 AMG Line.

Ambas recebem motores turbinados de quatro cilindros a gasolina – um 1.5 litro no C 200 e um 2.0 litros no C 300 – que contam com assistência elétrica em baixas rotações produzida por um gerador de partida integrado (ISG), uma arquitetura de “powertrain” que costuma ser descrita como “híbrido parcial” ou “híbrido leve”. Outras versões do Classe C devem chegar ao Brasil ainda em 2022. Os preços públicos sugeridos para o novo Classe C ficam em R$ 349.900 para a versão C 200 AMG Line e R$ 399.900 para a C 300 AMG Line.

Dentro do estilo de design denominado pela marca como “Sensual Purity” (“pureza sensual”), o novo Classe C ostenta linhas exteriores que valorizam as formas alongadas e orgânicas, além de explorar bem os efeitos de luz produzidos pelos volumes e reentrâncias da carroceria. Ambas as configurações importadas recebem o acabamento AMG Line, definido externamente pela grade com trama em forma de diamantes sustentando dois filetes cromados horizontais que ladeiam a estrela de três pontas da logomarca, também em cromado.

Lateralmente, a aparência esportiva é reforçada pelas rodas de 18 polegadas (no C 200) e de 19 polegadas (no C 300) Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Os faróis full-led adaptativos trapezoidais com “daylight” integrado ganharam nova assinatura visual. Na versão C 300 AMG Line, o novo sistema Digital Light tem um módulo de luz com três leds extremamente potentes em cada farol, cuja luz é refratada e direcionada por 1,3 milhão de micro espelhos para oferecer uma resolução de mais de 2,6 milhões de pixels.

APARÊNCIA ESPORTIVA

Lateralmente, a aparência esportiva é reforçada pelas rodas de 18 polegadas (no C 200) e de 19 polegadas (no C 300), ambas com desenhos bastante aerodinâmicos. Na traseira, as novas lanternas têm pela primeira vez no Classe C um design de duas partes, com as funções de luz divididas entre a lateral e a tampa do porta-malas. Na configuração mais cara, um elegante spoiler na tampa do bagageiro reforça a esportividade.

O bom coeficiente de arrasto dos modelos anteriores do Classe C (Cd 0,24) foi preservado, apesar das dimensões exteriores maiores da sexta geração. Em sua versão sedã – existe também a station wagon Estate, que não é comercializada no Brasil –, o novo Classe C tem comprimento de 4,75 metros (6,5 centímetros a mais do que a geração anterior), largura de 1,82 metro (um centímetro a mais), altura de 1,43 metro (sete centímetros mais baixo) e distância de entre-eixos de 2,86 metros (2,5 centímetros a mais). O porta-malas manteve a capacidade de 455 litros.

O interior da sexta geração do novo Classe C é definido pela Mercedes-Benz como “um convite a um mundo mais digital e interativo”. Na versão de acabamento AMG Line que vem agora para o Brasil, o sedã agregou um maior refinamento, com toques de esportividade com a utilização de materiais como couro sintético e alumínio. A iluminação ambiente por fibra óptica é de série em todas as versões, adicionando a função de massagem para os bancos dianteiros abrangendo toda a área das costas e aquecimento incluindo os assentos traseiros.

Assistente virtual mais evoluído, com reconhecimento das vozes dos diferentes ocupantes do carro Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

O destaque fica para o painel de instrumentos totalmente digital “flutuante” e configurável de 12,3 polegadas e a mais recente geração do sistema de infoentretenimento MBUX, surgida no Classe A em maio de 2018 e aprimorada em setembro de 2020 para o Classe S, com tela “touchscreen” com 11,9 polegadas com múltiplas funções e configurações. Segundo a Mercedes, o novo Classe C destaca ainda um assistente virtual mais evoluído, que dispensa a frase “Olá, Mercedes” para algumas funções e reconhece as vozes dos diferentes ocupantes do carro.

Com motores a gasolina M254 de quatro cilindros turbinados, as versões C 200 AMG Line – 1,5 litro de 204 cavalos e 30,6 kgfm – e C 300 AMG Line – 2,0 litros de 258 cavalos e 40,8 kgfm – são equipadas com um gerador de partida de segunda geração, que também está fazendo sua estreia no Classe C.

O sistema elétrico presta uma assistência em baixas rotações, como um híbrido leve, possibilitando maior economia de combustível. Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

O gerador de partida integrado (ISG) proporciona uma potência adicional de 20 cavalos no C 200 e de 27 cavalos na C 300, entregando ainda 20,4 kgfm de torque adicional em ambas as versões. O sistema elétrico de 48 volts presta uma assistência inteligente em baixas rotações do motor, como um híbrido leve de segunda geração, para aprimorar a entrega de energia e potência e possibilitar maior economia de combustível. A transmissão 9G-Tronic é de série em ambas as versões do Classe C.

Em comparação com seu predecessor, a última geração do pacote de assistência à direção Distronic tem funções adicionais e mais avançadas, capazes de responder a colisões iminentes conforme a situação o exigir. O Active Distance Assist pode manter automaticamente uma distância predefinida dos veículos à frente e consegue perceber obstáculos parados na estrada e acionar a frenagem em velocidades de até 100 km/h – anteriormente, só funcionava até os 60 km/h.

Já o Pre-Safe Impulse Side pode mover o motorista ou passageiro da frente afetados para longe do perigo, mesmo antes da colisão, assim que o sistema detecta uma colisão lateral iminente. Para isso, as câmaras de ar nos flancos laterais do encosto do banco dianteiro são infladas em frações de segundo. No C 300 AMG Line, o Pacote Driving Assistance acrescenta assistente ativo de direção e suporte para manobras evasivas.

Introduzido nos principais mercados globais em 1993 como um substituto do 190, o primeiro Classe C ganhou o apelido de “Baby Benz” – era o menor modelo da marca, até a chegada do Classe A, em 1997. O sedã desembarcou no Brasil em 1994 e já teve mais de 40 mil unidades comercializadas por aqui. Chegou até a ser produzido localmente de 2016 a 2020 na cidade paulista de Iracemápolis – a fábrica foi fechada em dezembro de 2020 e vendida no ano passado à montadora chinesa Great Wall Motors, que produzirá ali seus modelos “made in Brazil” a partir de 2023.

O novo Classe C chega ao mercado brasileiro importado da fábrica alemã de Bremen com três novas opções de pintura exterior, Azul Espectral, Prata High Tech e Branco Brilhante, que foram adicionados à gama de nove cores anteriormente disponíveis. E a versão “top” C 300 AMG Line ainda disponibiliza três cores exclusivas (e sem custo adicional): Vermelho Hyacinth metálica, Branco Opalite brilhante e Cinza Selenita Magno (fosca).

EXPERIÊNCIA VISUAL

Nas versões C 200 AMG Line e C 300 AMG Line do novo Classe C, o painel é dividido em duas seções. Na seção inferior, o painel e a tela central são ligeiramente inclinados em direção ao condutor, incrementando o foco do motorista. A tela de LCD de alta resolução de 12,3 polegadas que ostenta os instrumentos digitais parece flutuar. Todas as funções do automóvel podem ser controladas a partir da tela de 11,9 polegadas sensível ao toque, com uma orientação vertical que, conforme a Mercedes-Benz, é particularmente vantajosa para a navegação. A iluminação ambiente com fibras ópticas é de série.

A aparência de ambas as telas pode ser individualizada com três estilos: Sutilmente, Esportivo e Classic. E apresentam três modos de exibição: Navegação, Assistência e Serviço. No modo Esportivo, por exemplo, a cor vermelha é predominante e o conta-giros central tem um design dinâmico. A versão C 300 AMG Line está equipada com a segunda geração do MBUX (Mercedes-Benz User Experience) com navegação e realidade aumentada, além de câmera de estacionamento de 360 graus.

O “head-up display” também é exclusivo da versão topo de linha. O assistente de voz está ainda mais interativo. Agora, certas ações, como atender a uma ligação telefônica, podem até serem feitas mesmo sem a expressão-chave de ativação “Oi, Mercedes”. O sistema também explica as funções do veículo – pode dar detalhes sobre como conectar um smartphone por Bluetooth.

FICHA TÉCNICA

MERCEDES-BENZ C 300 AMG LINE

Mercedes-Benz C 300 AMG Line Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação