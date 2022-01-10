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Novo Jeep Renegade 2022 abandona diesel e ganha motor turbo

Teaser apresentado pela montadora mostra o veículo por completo, inclusive novidades no design interno e externo, que terá uma grade menor
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

10 jan 2022 às 17:05

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:05

A Jeep apresentou nesta segunda-feira (10) um teaser do novo Renegade, revelando todos os detalhes externos do carro, que deve ser lançado ainda antes do Carnaval. De início, o modelo ganhou uma grade menor do que a versão anterior, com diurnos e também terá uma nova central multimídia e painel de instrumentos.
Este foi o segundo teaser do utilitário. No primeiro, o carro estava ainda camuflado e o foco foi sua capacidade off-road Trail Rated, que, segundo a montadora, é a maior do segmento. Também foi apresentado o novo motor T270 Turbo Flex para as versões 4x2 e 4x4.

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Novo Jeep Renegade terá grade da frente menor e novos faróis com DRL Crédito: Jeep/Divulgação
Com isso, a versão com o motor 2.0 turbodiesel deixa de ser oferecida, mas mantendo a tração 4x4 e o câmbio automático de nove marchas, além da opção de seis marchas. O novo propulsor 1.3 turboflex é o mesmo que equipa a Fiat Toro Jeep Commander e Jeep Compass e chega a 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque nesses modelos.
Já nas novidades externas mostradas no vídeo, são apresentados a nova grade e os novos faróis com DRL (Daytime Running Light) em movimento com função de seta. Depois de uma cena com o Novo Jeep Renegade em uma trilha off-road, entram imagens do painel com central multimídia de 8,4 polegadas, além dos novos volante e quadro de instrumentos, como na Toro.
Nos detalhes do vídeo, é mostrado o selo Trail Rated, onde o veículo mostra toda a sua capacidade de tração, submersão, articulação, manobrabilidade e altura em relação ao solo. É apresentada também a parte traseira, com foco nas novas lanternas.

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Líder entre os SUVs compactos novamente em 2021 e com mais de 350 mil unidades vendidas desde que começou a ser produzido no Brasil, em 2015, o Jeep Renegade deve ser lançado até fevereiro. O preço ainda não foi informado.

VENDAS DE FINAL DE ANO

O ano de 2021 foi vantajoso para a Jeep, que chegou à liderança no segmento utilitários compactos com o Renegade, que abocanhou 16% do mercado com 73.924 emplacamentos, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave); e de utilitários médios, com o Jeep Compass, com 48,5% de participação do mercado e 70.918 unidades vendidas no acumulado do ano.
Em maio de 2021, o Compass chegou a 250 mil veículos comercializados no Brasil e, em agosto, o Renegade bateu as 350 mil unidades vendidas. Em dezembro, a Jeep alcançou 18,9% da fatia do mercado de SUVs com 13.170 carros emplacados. No último mês do ano, o Renegade teve 4.293 unidades comercializadas e o Compass, 6.668 veículos vendidos.
Já o Commander, lançado no final de agosto, encerrou o último mês do ano em primeiro lugar no seu segmento com 33% de participação no mercado e 2.185 emplacamentos. Lançado em agosto, o modelo encerrou 2021 com 3.715 unidades entregues.
Novo Jeep Renegade abandona diesel e ganha motor turbo
Traseira também passou por mudanças Crédito: Jeep/Divulgação
Com informações da Jeep.

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