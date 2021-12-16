Fiat aposta em câmbio automático para versão 2022 da picape Strada

Com as duas novas versões com transmissão CVT, a Fiat projeta um aumento em torno de 10% nas vendas Crédito: Fiat Strada Ranch/Divulgação

Líder de vendas no mercado brasileiro este ano, com os 100.049 emplacamentos totalizados de janeiro a novembro, a Strada agradece e ainda dá um “presente” de Natal antecipado. Desembarcaram nas concessionárias esta semana duas versões da picape compacta da Fiat com transmissão automática tipo CVT com 7 marchas simuladas, a Volcano e a nova topo de linha Ranch.

Veículo com maior sucesso do segmento inventado no Brasil – o de picapes compactas originadas de um hatch –, a Fiat Strada surgiu em 1996, derivada do Palio. Duas décadas e meia depois, a primeira picape compacta a contar com cabine dupla se tornará a primeira picape a liderar o ranking anual de vendas de automóveis no país.

Atualmente, a Strada tem como concorrente a Volkswagen Saveiro – que não oferece câmbio automático. A Saveiro tem a configuração Cross com cabine dupla equipada com motor 1.6 de 120 cavalos de potência com etanol e preço de R$ 101.390. Já a Chevrolet Montana deixou de ser produzida em maio e o lançamento de uma nova geração é aguardado para breve – mas deverá ser um modelo maior, para concorrer com a Fiat Toro.

No desempenho de vendas, a Strada só consegue enxergar as concorrentes de binóculos. Somadas, a Saveiro e a Montana passaram um pouquinho de um quarto dos emplacamentos da líder no acumulado do ano, com 24.195 e apenas 2.169, respectivamente. Com as duas novas versões com transmissão CVT, a Fiat projeta um aumento em torno de 10% nas vendas da Strada – o que a colocaria em boas condições de continuar liderando no próximo ano no ranking geral de automóveis.

De acordo com a Fiat, a opção do câmbio automático era um desejo dos consumidores da Strada desde o lançamento da nova geração. A transmissão automática tipo CVT com 7 marchas simuladas é associada ao motor 1.3 aspirado Firefly de até 107 cavalos de potência a 6.250 rotações por minuto, 13,7 kgfm de torque a 4 mil giros, aceleração de zero a 100 km/h em 12 segundos e velocidade máxima de 165 km/h, tudo isso abastecida com etanol.

O câmbio automático é oferecido na versão Volcano, que mantém a opção com transmissão manual. Crédito: Fiat Strada Ranch/Divulgação

Segundo a marca pertencente à Stellantis, a transmissão CVT oferece três modos de condução: no “Automático”, a central eletrônica faz leituras constantes da forma como o motorista dirige e a situação do veículo para ajustar a melhor relação de marcha com foco no consumo. Quem prefere estar sempre no comando, pode optar pelo modo “Manual”, que permite a troca de marchas de maneira sequencial por meio de borboletas no volante ou pela própria alavanca de câmbio. Já o modo “Sport” é voltado para uma condução mais divertida e ágil, com a central eletrônica promovendo uma série de ajustes para tornar o veículo mais responsivo. O acelerador fica mais sensível, a assistência elétrica da direção é enrijecida e o câmbio CVT adota relações de marchas mais curtas.

A Strada com câmbio automático é oferecida nas configurações Volcano, que mantém a opção com transmissão manual, e a inédita Ranch, a nova topo de gama com vários diferenciais exclusivos. Externamente, a carroceria adota novos “skid plate” (parte de baixo do para-choque dianteiro pintada de prata no centro), para-barros, capa dos retrovisores em preto brilhante, logotipo “Ranch” ao lado do para-lama, estribos, barras de teto longitudinais cinzas, capota marítima exclusiva com a inscrição “Ranch” gravada na cobertura e rodas de liga leve de 15 polegadas com pneus ATR para uso misto.

Além disso, o estilo esportivo externo acrescenta faróis de leds afilados com luzes DRL (Daytime Running Light), grade com o Logo Script da marca no centro com a já tradicional Fiat Flag (bandeira italiana estilizada) à direita e capô vincado sugerindo força e robustez, este, também presente na nova Volcano. No interior, o painel recebe uma pintura em dois tons, com elementos marrons – a exemplo da mesma configuração da nova Toro, ao redor do porta-objetos superior –, contrastando com as saídas de ar em preto brilhante.

O quadro de instrumentos tem tela de LCD customizável e faz uma saudação de boas-vindas sempre que o motor é acionado. Crédito: Fiat Strada Ranch/Divulgação

A nova Strada com transmissão automática mantém o pacote de equipamentos vindo com sua segunda geração, no ano passado. O controle de estabilidade com assistente de partida em rampa (Hill Holder) agrega mais segurança e conforto junto ao câmbio automático, enquanto o controle de tração E-Locker (TC+) faz ajustes constantes para garantir o máximo de tração mesmo em pisos escorregadios a até 65 km/h. Essas capacidade e robustez vêm ainda por sua altura livre em relação ao chão entre os eixos (de até 23,3 centímetros), seus ângulos de entrada (o da frente) acima de 23 graus e de saída (o de trás) de 28,7 graus e a suspensão traseira de eixo rígido do tipo ômega.

A Strada Volcano automática foi lançada com preço a partir de R$ 111.990 (R$ 8 mil acima da Volcano com câmbio manual) e a nova topo de linha Ranch parte de R$ 116.990. Mas esses preços valem somente para a cor Preto Vulcano. As tonalidades sólidas Vermelho Montecarlo e Branco Banchisa acrescem R$ 900 ao preço. As metálicas Prata Bari e Cinza Silverstone somam R$ 2.350 à fatura e a perolizada Branco Alaska encarece a conta em R$ 2.500. Os preços sugeridos podem variar de acordo com os impostos regionais. No Estado de São Paulo, por exemplo, a Strada automática Volcano parte de R$ 115.786 e a Ranch começa em R$ 120.995, ambas na cor Preto Vulcano.

O estilo esportivo externo acrescenta faróis de leds afilados com luzes DRL (Daytime Running Light) Crédito: Fiat Strada Ranch/Divulgação

PELA STRADA A DENTRO

Quanto à segurança, a nova Strada com câmbio automático mantém nas duas versões quatro airbags de série, incluindo bolsas laterais que protegem simultaneamente o tórax e a cabeça dos ocupantes. Também vêm de fábrica sensores sonoros e câmera de ré com linhas dinâmicas, faróis de neblina e sensor de monitoramento da pressão dos pneus.

A lista de equipamentos conta com direção com assistência elétrica, computador de bordo, vidros elétricos nas quatro portas, volante multifuncional, retrovisores elétricos e quadro de 3,5 polegadas de TFT. A tecnologia de conectividade tem sistema multimídia com tela de 7 polegadas – de acordo com a marca italiana, único do segmento a oferecer espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay sem cabos –, Wireless Charger para carregamento de smartphone sem fio e um segundo conector USB para passageiros do banco traseiro.

No interior, o painel recebe uma pintura em dois tons, com elementos marrons Crédito: Fiat Strada Ranch/Divulgação

As portas de trás têm abertura de 80 graus e os bancos oferecem fixação Isofix para cadeirinhas infantis. O tom marrom é usado na costura do volante de couro, na coifa do câmbio e nos bancos, que usam revestimento marrom nas laterais e carregam a inscrição “Ranch” nos encostos. Badges “Ranch” se destacam abaixo da central multimídia e dos tapetes.

O quadro de instrumentos com tela de LCD customizável faz um “welcome movement” (uma espécie de “saudação de boas-vindas”) exclusivo sempre que o motor da picape é acionado. A caçamba conta com 844 litros de volume e pode carregar até 600 quilos. A tampa tem um sistema de molas para facilitar a abertura e o fechamento. Quatro ganchos inferiores e superiores ajudam na fixação de vários tipos de carga, e o cliente pode incrementar a caçamba com os acessórios da linha Mopar, presentes nas concessionárias.

FICHA TÉCNICA