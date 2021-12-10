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Picape

Nova Strada 2022 apresenta versão topo de linha e câmbio automático

Para se despedir de 2021, a Fiat apresenta a nova versão da Strada com preço inicial de R$ 116.990 e opção de transmissão CVT
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

10 dez 2021 às 15:38

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 15:38

Além da versão Volcano, o novo conjunto estreia uma versão topo de linha Ranch.
Além da versão Volcano, o novo conjunto estreia uma versão topo de linha Ranch. Crédito: Fiat/Divulgação
O ano está chegando ao fim, mas ainda temos tempo para mais um lançamento no mercado automotivo brasileiro. Com a Nova Strada, a Fiat encerra o ciclo de 2021 e apresenta a primeira picape pequena com câmbio automático em busca de conforto e economia de combustível com três modos de funcionamento. Além da versão Volcano, o novo conjunto estreia uma versão topo de linha Ranch.
Associado ao motor 1.3 Firefly, de até 107 cv de potência, 134 nm e transmissão CVT que simula sete marchas, o novo modelo oferece três modos de condução. No automático, o foco é a economia de combustível. Enquanto o manual permite a troca das marchas de forma sequencial ou pelo próprio câmbio. Já o modo Sport possibilita um funcionamento mais responsivo com uma condução mais ágil e divertida.
Entretanto, o câmbio automático será oferecido apenas nas versões Volcano, que também mantém a opção de transmissão manual, e no modelo inédito e topo de linha Ranch.
Inclusive, essa versão adota um design mais moderno com novos skid plate cinza, para-barros, retrovisores pintados em preto brilhante, logotipo Ranch ao lado do para-lama, estribos laterais, barras do teto longitudinais cinzas, capota marítima exclusiva com a inscrição “Ranch” gravada na cobertura e rodas de liga-leve de 15” com pneus ATR para uso misto.
Para completar, o novo modelo conta com faróis de LED e mantém o pacote de equipamentos anterior. O quadro de instrumentos conta com direção com assistência elétrica, computador de bordo, vidros elétricos nas quatro portas, volante multifuncional, retrovisores elétricos e quadro 3,5” de TFT.
Além disso, a caçamba tem 844 litros de volume e pode carregar até 600 kg. Os quatro airbags de série da Nova Strada Automática incluem bolsas laterais que protegem simultaneamente o tórax e a cabeça dos ocupantes. Também são de série os sensores sonoros, câmera de ré com linhas dinâmicas, faróis de neblina e sensor monitoramento da pressão dos pneus.
A Nova Strada Volcano com câmbio automático tem preço público de R$ 111.990 e a versão topo de gama Ranch por R$ 116.990.

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