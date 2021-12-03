Fiat Fiorino 2022 ganha cara nova e motor mais econômico

A Fiorino é referência de veículos comerciais leves e líder do segmento de B-Vans com mais de 90% de participação de mercado Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat lançou nesta sexta-feira, 3, a nova versão da Fiorino, van de trabalho, com novidades no motor 1.4, prometendo economia de até R$ 1.500 por ano. Com cara de Uno e carroceria de Strada, a nova versão da Fiorino mira o crescente mercado de comércio eletrônico, cuja previsão, segundo os executivos da Fiat, deve chegar a crescer entre 10% a 12% no próximo ano.

“O mercado de vans cresce com o e-commerce. Pretendemos crescer 10% no segmento de vans no ano que vem e, para isso, iremos trazer outras novidades no ano que vem”, adianta o diretor da marca Fiat no América Latina, Herlander Zola.

A van é referência de veículos comerciais leves e líder do segmento de B-Vans com mais de 90% de participação de mercado. Em novembro, foram com 1.522 unidades vendidas. E é vista pela Fiat como um importante produto para complementar a gama de veículos oferecidos pela montadora, segundo Zola.

Modelo passou de 9 para 13 porta-objetos, ganhando bolso para guardar máquina de cartão Crédito: Fiat/Divulgação

A linha 2022 da Fiorino chega em apenas uma configuração, a Endurance, com motor 1.4, ar-condicionado de série, computador de bordo e apenas uma cor, a branca. O modelo será vendido por R$ 99.990. “Essa é a melhor combinação de configuração e posicionamento. Nessa versão, o ar-condicionado é um item básico para quem usa o carro. Foi uma otimização do mix, trazendo uma versão única que utiliza tudo o que se espera no carro”, afirma Zola.

Também faz parte do pacote de novidades e melhorias maior quantidade e porta-objetos, que passou de nove para 13, inclusive um bolso exclusivo na porta para guardar máquina de cartão de crédito. “O ar-condicionado teve 20% de melhora em sua performance e o motor 1.4 foi recalibrado para gerar mais economia, de 11,8%, o que corresponde a cerca de R$ 1,5 mil por ano, economizando em combustível”, conta o gerente de Picapes e Veículos Comerciais Leves da marca, Felipe Salum.

NOVO DESIGN

O painel da Fiat Fiorino foi completamente reformulado e conta agora com saídas de ar-condicionado retangulares Crédito: Fiat/Divulgação

O modelo foi projetado e fabricado no Polo Automotivo de Betim (MG) e traz novidades em seu design. Na dianteira, os novos faróis, mais afilados e com máscara negra, são contornados pelos para-choques, para-lamas e capô redesenhados. A grade frontal traz o Logo Script Fiat e é complementada pelo Fiat Flag no canto inferior direito. A lateral conta com um painel de porta, que protege a carroceria de pequenas batidas no dia a dia.

O interior foca no funcional, todo revestido em preto, com bancos em tecido de fácil limpeza e manutenção. O modelo ganhou painel completamente reformulado com saídas de ar-condicionado retangulares. O novo cluster inclui computador de bordo com seis funções, conta-giros e hodômetro parcial digital. Com regulagem de altura de série, o volante agora adota o Logo Script.

Nova Fiorino manteve a capacidade de carga: 650 kg Crédito: Fiat/Divulgação

Com o ar-condicionado recalibrado, ele torna o resfriamento da van em até 6º C nos primeiros 15 minutos de funcionamento, o que significa um resfriamento 18% mais rápido da cabine. A Nova Fiorino 2022 vem de fábrica com direção hidráulica, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, vidros e travas elétricas, chave com telecomando, predisposição para som, protetor de cárter, alarme e faróis de neblina.

No quesito segurança, a van agora tem controle de tração e estabilidade (ESC) de série; sinal de freio de emergência, que aciona automaticamente as luzes indicadoras de direção e pisca as luzes de freio em uma freada mais brusca e assistente de partida em rampa (Hill Holder).

MOTOR MAIS ECONÔMICO

O motor 1.4 EVO Flex foi ajustado para atender às novas regras de emissões e ruído do Proconve (PL7) e ficou mais econômico Crédito: Fiat/Divulgação

Equipada com o já conhecido motor 1.4 EVO Flex, este foi ajustado para atender às novas regras de emissões e ruído do Proconve (PL7). O propulsor ficou ainda mais econômico, com uma redução de até 11,8% no consumo de gasolina (a melhora com etanol foi de 8,3%). Ele gera até 86 cv de potência e torque de 120 Nm com etanol.

O câmbio é manual de cinco marchas (não houve previsão de haver uma versão futura automática) sendo que a 2ª e a 3ª marchas ficaram mais curtas, reduzindo a necessidade de trocas em retomadas e subidas. Já a 5ª marcha foi alongada em 5%, o que reduz a rotação do motor em velocidades de cruzeiro e, com isso, melhora o consumo e reduz o ruído na cabine. A marcha à ré foi encurtada em 14%, facilitando manobras em ladeiras mesmo com o veículo totalmente carregado.

FICHA TÉCNICA

Com cara de Uno e carroceria de Strada, a nova versão da Fiorino mira o crescente mercado de comércio eletrônico Crédito: Fiat/Divulgação

FIORINO ENDURANCE 1.4 EVO FLEX