Home
>
Motor
>
Audi inicia produção do novo Q3 no Brasil e confirma chegada às lojas em maio

Audi inicia produção do novo Q3 no Brasil e confirma chegada às lojas em maio

Terceira geração do SUV compacto premium da Audi será fabricada em São José dos Pinhais (PR) e estará disponível nas carrocerias SUV e Sportback

Filipe Turini

Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:05

 - Atualizado há 29 minutos

Audi q3 Duplo
Nova geração do Audi Q3 será produzida no Brasil nas versões SUV e Sportback. Crédito: Divulgação/Audi/LeoSposito

A Audi anunciou o início da produção da terceira geração do Q3 no Brasil e confirmou que o modelo chegará às concessionárias do país a partir da segunda quinzena de maio nas carrocerias SUV e Sportback. O utilitário esportivo será produzido na fábrica da marca em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Recomendado para você

Terceira geração do SUV compacto premium da Audi será fabricada em São José dos Pinhais (PR) e estará disponível nas carrocerias SUV e Sportback

Audi inicia produção do novo Q3 no Brasil e confirma chegada às lojas em maio

Novas configurações da picape média têm o "sobrenome" XL e focam o uso profissional e o agronegócio, com opções para diversos tipos de aplicação; preços partem de R$ 248.600

Ford Ranger ganha versões cabine simples, chassi e com câmbio automático

Oportunidades contemplam quase 3 mil veículo e trazem oportunidades como  bônus na compra, descontos e primeira parcela para pagar em até 60 dias

Feirões na Grande Vitória têm carros seminovos e usados a partir de R$ 25 mil

Segundo o presidente e CEO da Audi do Brasil, Sascha Sauer, a produção local do modelo reforça a presença da montadora no país e integra a estratégia da empresa para o mercado brasileiro. “Produzir um modelo tão importante localmente fortalece nossa estratégia de vendas e também nossa presença no mercado brasileiro”, afirma.

A fábrica da Audi em São José dos Pinhais voltou a produzir o Q3 após um período de adaptação da planta. As operações haviam sido interrompidas no início de 2025 para adequação das instalações à nova geração do modelo. Segundo a empresa, foram investidos cerca de R$ 50 milhões na atualização da fábrica para a produção da nova geração do utilitário. Desde o início das operações no Brasil, os investimentos na unidade somam aproximadamente R$ 600 milhões.

A unidade industrial já produziu diferentes veículos da marca no país. A fabricação local começou em 1999 com o Audi A3 e foi retomada em 2015 com o Audi A3 Sedan. A partir de 2016, a planta também passou a montar o Q3.

Nova geração do Q3

Audi q3 lado
Perfil do Audi Q3 Sportback destaca a linha de teto com estilo cupê. Crédito: Divulgação/Audi/LeoSposito

A terceira geração do Audi Q3 chega com mudanças no design e atualizações na cabine. O modelo adota a nova linguagem visual da marca alemã, com linhas mais suaves e grade frontal Singleframe redesenhada.

Q3 frente
Dianteira do novo Audi Q3 adota faróis mais estreitos e grade Singleframe redesenhada. Crédito: Divulgação/Audi/LeoSposito

Na dianteira, os faróis são mais estreitos e seguem o padrão adotado em modelos mais recentes da marca, como o Audi Q5 e o Audi Q6. Na traseira, as lanternas passam a ser interligadas e os anéis da Audi recebem iluminação vermelha.

Audi q3 logo
Anéis iluminados passam a integrar a nova identidade visual do Audi Q3. Crédito: Divulgação/Audi/LeoSposito

Interior digital

A cabine do modelo traz o chamado “palco digital”, com instrumentos e sistema multimídia voltados ao motorista. O conjunto reúne o painel digital e a central multimídia em uma tela panorâmica curva.

Audi q3 interior
Cabine do novo Audi Q3 traz painel digital com telas integradas e voltadas ao motorista. Crédito: Divulgação/Audi/LeoSposito

O interior também recebeu novos materiais de acabamento e bancos com abas laterais mais pronunciadas, projetados para oferecer maior suporte ao motorista e passageiro.

Com informações da Audi.

LEIA MAIS EM MOTOR

Cadillac chegará ao Brasil ainda em 2026 com três SUVs elétricos de luxo

Triumph confirma de uma só vez 13 novos modelos para o Brasil em 2026

SUV de luxo BYD Atto 8 chega ao Brasil com 488 cv de potência e preço de R$ 399.990

Suzuki e-Vitara: SUV 100% elétrico é 4x4 e tem autonomia de 293 km

Esportivo M135 xDrive é a primeira grande atração da BMW para o Brasil em 2026

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

SUV Audi Audi Q3

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais