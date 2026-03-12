De volta à linha de produção

Audi inicia produção do novo Q3 no Brasil e confirma chegada às lojas em maio

Terceira geração do SUV compacto premium da Audi será fabricada em São José dos Pinhais (PR) e estará disponível nas carrocerias SUV e Sportback

Nova geração do Audi Q3 será produzida no Brasil nas versões SUV e Sportback. Crédito: Divulgação/Audi/LeoSposito

A Audi anunciou o início da produção da terceira geração do Q3 no Brasil e confirmou que o modelo chegará às concessionárias do país a partir da segunda quinzena de maio nas carrocerias SUV e Sportback. O utilitário esportivo será produzido na fábrica da marca em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Segundo o presidente e CEO da Audi do Brasil, Sascha Sauer, a produção local do modelo reforça a presença da montadora no país e integra a estratégia da empresa para o mercado brasileiro. “Produzir um modelo tão importante localmente fortalece nossa estratégia de vendas e também nossa presença no mercado brasileiro”, afirma.

A fábrica da Audi em São José dos Pinhais voltou a produzir o Q3 após um período de adaptação da planta. As operações haviam sido interrompidas no início de 2025 para adequação das instalações à nova geração do modelo. Segundo a empresa, foram investidos cerca de R$ 50 milhões na atualização da fábrica para a produção da nova geração do utilitário. Desde o início das operações no Brasil, os investimentos na unidade somam aproximadamente R$ 600 milhões.

A unidade industrial já produziu diferentes veículos da marca no país. A fabricação local começou em 1999 com o Audi A3 e foi retomada em 2015 com o Audi A3 Sedan. A partir de 2016, a planta também passou a montar o Q3.

Nova geração do Q3

Perfil do Audi Q3 Sportback destaca a linha de teto com estilo cupê. Crédito: Divulgação/Audi/LeoSposito

A terceira geração do Audi Q3 chega com mudanças no design e atualizações na cabine. O modelo adota a nova linguagem visual da marca alemã, com linhas mais suaves e grade frontal Singleframe redesenhada.

Dianteira do novo Audi Q3 adota faróis mais estreitos e grade Singleframe redesenhada. Crédito: Divulgação/Audi/LeoSposito

Na dianteira, os faróis são mais estreitos e seguem o padrão adotado em modelos mais recentes da marca, como o Audi Q5 e o Audi Q6. Na traseira, as lanternas passam a ser interligadas e os anéis da Audi recebem iluminação vermelha.

Anéis iluminados passam a integrar a nova identidade visual do Audi Q3. Crédito: Divulgação/Audi/LeoSposito

Interior digital

A cabine do modelo traz o chamado “palco digital”, com instrumentos e sistema multimídia voltados ao motorista. O conjunto reúne o painel digital e a central multimídia em uma tela panorâmica curva.

Cabine do novo Audi Q3 traz painel digital com telas integradas e voltadas ao motorista. Crédito: Divulgação/Audi/LeoSposito

O interior também recebeu novos materiais de acabamento e bancos com abas laterais mais pronunciadas, projetados para oferecer maior suporte ao motorista e passageiro.

Com informações da Audi.

