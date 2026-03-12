Oportunidade

Feirões na Grande Vitória têm carros seminovos e usados a partir de R$ 25 mil

Oportunidades contemplam quase 3 mil veículo e trazem oportunidades como bônus na compra, descontos e primeira parcela para pagar em até 60 dias

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:00 - Atualizado há 28 minutos

O Feirão Arives é realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra, e promete reunir 2.000 carros para revenda. Crédito: Divulgação/Arives

Quem está pensando em trocar de carro vai poder aproveitar as ofertas de dois feirões de veículos que acontecem de sexta (13) a domingo (15) na Grande Vitória. Serão quase 3 mil automóveis seminovos e usados com preços partindo de R$ 25 mil. As opções vão desde modelos mais acessíveis até utilitários esportivos e caminhonetes.

Além dos preços promocionais, os organizadores prometem condições especiais de financiamento, bônus na negociação e outros benefícios para quem fechar negócio durante os feirões.

O Mega Feirão Automotivo da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do Espírito Santo (Arives) será realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra. A expectativa da organização é reunir cerca de 2 mil veículos disponíveis para venda. “O feirão já tem uma tradição de aproximadamente 28 anos. É um evento muito aguardado porque os lojistas levam veículos com preços especiais para oferecer aos clientes”, afirma Paulo Souza.

Os carros disponíveis no feirão da Arives devem ter preços variando de R$ 30 mil a R$ 250 mil, atendendo diferentes perfis de consumidores. Segundo Paulo, a maior parte da procura costuma se concentrar na faixa de R$ 70 mil a R$ 120 mil.

A organização destaca ainda que todas as lojas participantes são credenciadas e possuem estabelecimento fixo, o que traz mais segurança para o consumidor após a compra. Os veículos também contam com garantia de motor e câmbio.

Durante o evento, haverá também estrutura para facilitar a compra, incluindo instituições financeiras, despachantes e serviços de vistoria. “A transferência do veículo é feita na hora por meio do sistema Renave. Em cerca de sete ou oito minutos, o carro já é transferido para o nome do comprador. Isso dá mais segurança para o cliente, que já sai com o veículo regularizado”, afirma.

Feirão Limpa Pátio - Cariacica

O feirão será realizado no Auto Shopping Cariacica e deve trazer 700 carros para revenda. Crédito: Divulgação/Auto ShoppingCariacica

Outra opção para quem pretende aproveitar o período do Dia do Consumidor para comprar um carro será o Feirão Limpa Pátio, realizado no Auto Shopping Cariacica em parceria com o Banco BV.

O evento também acontece neste final de semana, de 13 a 15 de março, e deve reunir cerca de 700 veículos seminovos e usados. Os preços começam em R$ 25 mil e haverá condições facilitadas de financiamento, incluindo a possibilidade de pagar a primeira parcela em até 60 dias. Além disso, algumas lojas variam em outras vantagens, como televisores de brinde, tanque cheio, IPVA 2026 pago e transferência gratuita.

Em parceria com o banco BV, o Feirão Limpa Pátio tem preços a partir de R$ 25 mil. Crédito: Divulgação/AutoShoppingCariacica

O feirão será realizado no Auto Shopping Cariacica, reunindo diferentes lojas e permitindo que os consumidores comparem opções e negociem diretamente com os vendedores.

“A proposta do evento é facilitar a negociação. A orientação é que o cliente leve a sua proposta, porque as lojas estão preparadas para analisar e fazer o melhor negócio possível”, afirma Sander Marinho, da SempreON Comunicação.

Saiba mais

Mega Feirão Automotivo da Arives

Local: Pavilhão de Carapina, Serra.

Pavilhão de Carapina, Serra. Data: 13 a 15 de março.

13 a 15 de março. Horário: sexta e sábado das 8h às 20h | domingo das 8h às 17h.

sexta e sábado das 8h às 20h | domingo das 8h às 17h. Destaques: cerca de 2 mil veículos disponíveis, presença de instituições financeiras, despachantes e transferência do veículo feita na hora pelo sistema Renave.

Feirão Limpa Pátio – Auto Shopping Cariacica

Local: Auto Shopping Cariacica – Av. Mário Gurgel, 2781, Vera Cruz, Cariacica.

Auto Shopping Cariacica – Av. Mário Gurgel, 2781, Vera Cruz, Cariacica. Data: 13 a 15 de março.

13 a 15 de março. Horário: sexta e sábado das 8h às 18h | domingo das 8h às 14h.

sexta e sábado das 8h às 18h | domingo das 8h às 14h. Destaques: cerca de 700 veículos, preços a partir de R$ 25 mil e primeira parcela em até 60 dias.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta