Venda de veículos no ES tem melhor janeiro dos últimos 13 anos; confira os mais vendidos

Emplacamentos aumentaram 16,39% em relação a janeiro de 2025, com destaque para a alta de 25,38% nas vendas de motos; veja quais foram os veículos de duas e quatro rodas mais vendidos no primeiro mês do ano no Estado

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:00 - Atualizado em 2 horas

Foram vendidos 8.353 veículos novos em janeiro de 2026 no Espírito Santo, melhor resultado desde 2013. Crédito: Shutterstock

As vendas de veículos novos no Espírito Santo alcançaram 8.353 unidades em janeiro de 2026, um aumento de 16,39% em relação ao mesmo mês de 2025, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no ES (Sincodives). Este é o melhor resultado para o primeiro mês do ano desde 2013, quando foram emplacados 8.579 veículos em janeiro no Estado.

Os dados mostram ainda que houve uma retração de 32,92% ante a dezembro do ano passado, uma queda comum e esperada para a virada do ano, segundo o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti.

“Na comparação com dezembro de 2025, houve retração típica de sazonalidade do período de férias e menor ritmo de atividade econômica. O resultado aponta, para 2026, bases consistentes e manutenção da demanda", avalia.

O crescimento na comparação com janeiro de 2025 foi liderado pelo aumento de 25,38% nas vendas de motocicletas, que tiveram 3.704 unidades vendidas no primeiro mês de 2026. Além das motos, os automóveis e veículos comerciais leves também registraram alta, de 18,25%, chegando à marca de 4.082 emplacamentos no mês passado.

Os caminhões e ônibus, no entanto, tiveram uma queda significativa de 51,42% comparado a janeiro do ano passado, com apenas 187 novas unidades vendidas. O resultado a nível estadual reflete o cenário nacional do setor, principalmente no que diz respeito à venda de caminhões, que caiu 8,65% no país em 2025.

Com base nos dados divulgados pelo Sincodives, Motor A Gazeta listou os 10 modelos de carros e motos mais vendidos no Estado em janeiro de 2026.

Carros mais vendidos em janeiro de 2026 no ES

A Ford Ranger foi o carro mais vendido de janeiro de 2026 no Espírito Santo, com 360 emplacamentos. Crédito: Ford/Divulgação

1. Ford Ranger (360 unidades)

2. Fiat Strada (341 unidades)

3. Volvo EX30 (148 unidades)

4. Fiat Toro (143 unidades)

5. Hyundai Creta (126 unidades)

6. Jeep Compass (110 unidades)

7. Chevrolet Tracker (107 unidades)

8. BYD Song (91 unidades)

9. Nissan Kicks (90 unidades)

10. Fiat Fastback (81 unidades)

Motos mais vendidas em janeiro de 2026 no ES

A líder de emplacamentos entre as motos foi a Honda CG 160, com 623 unidades vendidas. Crédito: Honda/Divulgação

1. Honda CG 160 (623 unidades)

2. Honda Biz (469 unidades)

3. Honda NXR160 (320 unidades)

4. Honda PCX 160 (211 unidades)

5. Yamaha YBR 150 (188 unidades)

6. Honda POP 110I (184 unidades)

7. MGW GW12 (134 unidades)

8. Honda CB 300F (117 unidades)

9. Honda XRE 190 (114 unidades)

10. Yamaha Fazer 250 (114 unidades)

