Produção de veículos cai 12% em janeiro comparado a 2025, revela Anfavea

Dados da entidade mostram, ainda, que a fabricação teve uma queda de 13,5% em relação a dezembro de 2025; vendas e exportações também registraram baixas na comparação com janeiro do ano passado

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 15:28 - Atualizado há 2 horas

Em janeiro deste ano, o setor registrou queda na produção tanto no comparativo com o mesmo mês de 2025 quanto ante a dezembro do ano passado. Crédito: Shutterstock

A produção de veículos no país teve queda de 12% no mês passado frente a janeiro de 2025, somando 159,6 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com dezembro do ano passado, houve queda de 13,5% na produção das montadoras em janeiro de 2026, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira (6) pela Anfavea, entidade que representa o setor.

As projeções da Anfavea, divulgadas no mês passado, apontam para um crescimento de 3,7% da produção de veículos neste ano. Se confirmado o prognóstico, 2026 terminará com 2,74 milhões de veículos produzidos no Brasil.

Vendas

Em janeiro, as vendas caíram 0,4% na comparação com o mesmo período de 2025. No total, 170,5 mil veículos foram vendidos, 39% abaixo do volume de dezembro. A queda expressiva é normal em janeiro, dado o grande número de contas a pagar no início do ano.

As exportações, que chegaram a 25,9 mil veículos em janeiro, caíram 18,3% ante o mesmo mês de 2025. Na comparação com dezembro, os embarques subiram 38,3%.

Emprego

O balanço da Anfavea mostra ainda que 223 vagas de trabalho foram abertas em janeiro. As montadoras empregam agora 109,9 mil pessoas.

