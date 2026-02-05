Para levantar poeira

Honda XR300L Tornado Special Edition celebra legado e reforça alma aventureira

Lançada como sucessora “espiritual” da XR250 Tornado (vendida de 2001 a 2008), a XR300L herdou a mesma vocação de versatilidade

Agência Flashmotors Agência / [email protected]

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 17:12 - Atualizado há 34 minutos

Em pouco mais de um ano de mercado, cerca de 30 mil unidades do modelo já circulam pelo Brasil Crédito: Honda/Divulgação

Na história da Honda, poucos nomes despertam tanta identificação quanto o “Tornado”. Mais do que um modelo, o batismo carrega uma herança emocional construída ao longo de décadas, associada à versatilidade, robustez e ao espírito aventureiro que sempre caracterizou as motocicletas de trilha e Enduro da marca.

Ao resgatar o nome e aplicá-lo à XR300L, a Honda conectou passado e presente com rara precisão – e agora amplia essa narrativa com a XR300L Tornado Special Edition, uma versão exclusiva que reforça o caráter esportivo e a identidade única da motocicleta. A associação entre o nome histórico e a mais recente tecnologia da marca mostrou-se um acerto completo.

Lançada como sucessora “espiritual” da XR250 Tornado (vendida de 2001 a 2008), a XR300L herdou a mesma vocação de versatilidade, capaz de transitar entre o uso urbano, as trilhas e as estradas de terra com naturalidade e estilo inspirados nas motos de competição da Honda. Em pouco mais de um ano de mercado, cerca de 30 mil unidades já circulam pelo Brasil, consolidando o modelo como um fenômeno entre os fãs do Red Rider.

O Fighting Red, tonalidade que simboliza as Honda mais radicais, que serve de base para a nova Tornado Special Edition Crédito: Honda/Divulgação

É exatamente o Fighting Red, tonalidade que simboliza as Honda mais radicais, que serve de base para a nova Tornado Special Edition. A cor agressiva domina o visual da moto e ganha a companhia de detalhes em branco e azul, formando o tradicional tripé cromático que remete às motos de competição da marca.

O conjunto visual é complementado pelo acabamento preto fosco aplicado ao guidão, às rodas, ao chassi, à suspensão dianteira, à balança traseira e ao escapamento, conferindo à motocicleta uma aparência de máquina pronta para o uso extremo. Elementos de identificação exclusivos reforçam o caráter especial da versão.

Os logotipos “Red Rider” e “Pro Honda” aparecem como selos de autenticidade, enquanto a inscrição “300”, aplicada na parte superior da carenagem do farol e nas laterais, em referência às “number plates” das motos de competição, evidencia o espírito e o apelo esportivo da Tornado Special Edition.

Tecnicamente, a XR300L Tornado Special Edition mantém inalterado o conjunto que a tornou referência no segmento Crédito: Honda/Divulgação

Tecnicamente, a XR300L Tornado Special Edition mantém inalterado o conjunto que a tornou referência no segmento. O motor monocilíndrico de 293,5 cm³, arrefecido a ar e equipado com tecnologia FlexOne, entrega 24,8 cavalos de potência com etanol e 24,3 cavalos com gasolina, além de torque de 2,74 kgfm (etanol) e 2,70 kgfm (gasolina).

O câmbio de 6 marchas conta com embreagem assistida e deslizante, contribuindo para maior controle em uso esportivo e em terrenos de baixa aderência. Na ciclística, a XR300L Tornado tem foco em robustez e controle. O quadro de aço tipo berço semiduplo é combinado à suspensão dianteira telescópica de 41 milímetros, com 245 milímetros de curso, e à roda de 21 polegadas.

Na traseira, o sistema Pro-Link utiliza balança de alumínio e amortecedor regulável em sete posições, com 227 milímetros de curso e roda de 18 polegadas. O sistema de freios conta com ABS de dois canais, discos de 256 milímetros na dianteira e 220 milímetros na traseira. O peso a seco é de 143 quilos, o que favorece a agilidade em trilhas e no uso misto.

O câmbio de 6 marchas conta com embreagem assistida e deslizante, contribuindo para maior controle em uso esportivo e em terrenos de baixa aderência Crédito: Honda/Divulgação

A XR300L Tornado Special Edition chega às concessionárias a partir de fevereiro, com garantia de três anos sem limite de quilometragem e o benefício de óleo Pro Honda gratuito em sete revisões, a partir da terceira. O plano de manutenção prevê intervalos de 6 mil quilômetros ou seis meses, com a primeira revisão aos mil quilômetros.

O preço sugerido é de R$ 31.540 (base cidade de São Paulo). Com a Tornado Special Edition, a Honda homenageia o passado e reforça a vitalidade de um nome que atravessou gerações. A Tornado segue viva, atual, desejada – e agora ainda mais conectada à essência esportiva que sempre definiu sua história nas trilhas e nas ruas do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta