Honda apresenta a linha 2026 da XL750 Transalp com visual arrojado e agressivo

O modelo estará disponível na rede de concessionárias a partir de dezembro, com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, além do Honda Assistance

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:22 - Atualizado há 29 minutos

O design da XL750 Transalp transmite uma inconfundível sensação de aventura Crédito: Divulgação

A Honda XL750 Transalp chega à linha 2026 exalando tradição, esportividade e aptidão para as trilhas. O modelo estará disponível na rede de concessionárias a partir de dezembro, com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, além do Honda Assistance, serviço gratuito durante todo o período da garantia.

O preço público sugerido, com base a cidade de São Paulo, é de R$ 65.545, valor que não inclui frete nem seguro. As opções de cores são branco perolizado e preto metálico. A garantia e o Honda Assistance têm cobertura no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai. O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses.

O design da XL750 Transalp transmite uma inconfundível sensação de aventura, reforçando sua capacidade de encarar qualquer tipo de terreno. O visual arrojado e agressivo tem como destaque o conjunto óptico duplo em LED com design inspirado na Honda Africa Twin.

O painel traz display colorido de TFT de 5 polegadas com três padrões de exibição e gerenciamento dos sistemas da moto Crédito: Divulgação

A carenagem superior traz um duto central que desvia o fluxo de ar da área do capacete para as laterais do corpo do piloto, auxiliada por um para-brisa de alta transparência feito em material sustentável. A aerodinâmica da carenagem frontal foi desenvolvida para elevar a agilidade da XL750 Transalp.

Leve e projetado para atender às expectativas dos mais exigentes motociclistas, o motor da nova XL750 Transalp se beneficia da tradição e da engenharia da Honda para oferecer um alto padrão de resposta em toda a faixa de rotação. O bicilíndrico paralelo de 755 cc – (o mesmo utilizado na CB750 Hornet – produz 69,3 cavalos de potência e 7,04 kgfm torque, com câmbio manual de 6 marchas.

O sistema Throttle By Wire (TBW) orienta o comportamento do motor para um uso turístico, privilegiando o conforto. O cabeçote compacto de oito válvulas tipo Unicam, derivado das CRF de competição, utiliza dutos de aspiração por vórtice descendentes (Vortex Flow Duct), que otimizam a combustão. O virabrequim com ângulo de 270 graus adiciona personalidade ao funcionamento do motor e uma sensação de pilotagem especial.

O visual arrojado e agressivo tem como destaque o conjunto óptico duplo em led com design inspirado na Honda Africa Twin Crédito: Divulgação

A moto oferece seis modos de pilotagem, quatro pré-definidos e dois configuráveis, que permitem ao piloto ajustes personalizados, sendo eles, o “Sport” – de desempenho máximo com entrega de potência de nível 4 –, o “Standard” – de uso urbano e potência de nível 3 –, o “Rain” – para pisos de baixa aderência e potência de nível 1 –, o “Gravel” – para uso em trilhas e potência de nível 2 –, e os “User 1 e 2” – que permitem ao piloto personalização dos níveis de potência e do freio-motor.

Segundo a Honda, a boa pilotagem é um dos pilares da nova Transalp, diretamente ligada à leveza do conjunto e à agilidade resultante. O quadro (chassi) de aço tipo Diamond recebeu atenção especial na otimização da espessura dos tubos, aumentando a rigidez estrutural.

As suspensões são de alta especificação. Na dianteira, garfo Showa SFF-CA USD de 43 milímetros, na traseira, sistema pro-link com monoamortecedor ajustável. A frenagem conta com discos duplos com pinças de dois pistões na dianteira e disco único com pinça simples atrás. Rodas raiadas com aros de alumínio calçam pneus on-off 90/90 de 21 polegadas na dianteira e 150/70 de 18 polegadas na traseira.

A frenagem conta com discos duplos com pinças de dois pistões na dianteira e disco único com pinça simples atrás Crédito: Divulgação

O painel traz display colorido de TFT de 5 polegadas com três padrões de exibição e gerenciamento dos sistemas da moto, operado por comandos retroiluminados no punho esquerdo. As setas contam com desativação automática e, em frenagens bruscas, entra em ação o sistema Emergency Stop System (ESS).

“Para a nova Transalp, analisamos atentamente o que tornava o primeiro modelo tão bom, e queríamos encontrar o equilíbrio entre agilidade urbana, eficiência em longas distâncias, conforto para viagens e boa capacidade para trilhas.

Para chegar aonde chegamos, consideramos todos esses aspectos em 360 graus e criamos uma moto que oferece aos motociclistas de todos os níveis de experiência uma nova opção na linha da Honda. Para a cidade ou para rodar o mundo, a Transalp está pronta!”, afirmou Masatoshi Sato, líder de Projeto da XL750 Transalp.

