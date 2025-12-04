Nissan Kait mantém preços do Kicks Play com valores partindo de R$ 117.990

Em relação ao posicionamento, a Nissan deixou a entender que suas dimensões (4,30m de comprimento, largura de 1,76m e entre-eixos de 2,62m) fazem com que o modelo mire nos maiores SUVs do segmento B, como o Honda WR-V (4,32m de comprimento, 1,79m de largura e 2,65m de entre-eixos) e o Volkswagen Nivus (4,27m de comprimento, 1,75m de largura e entre-eixos de 2,56m). O destaque fica para o porta-malas de 432 litros, um dos maiores da categoria.
Motor 1.6 HR16DE desenvolve, com etanol, 113 cavalos de potência a 5.600 rpm e torque de 15,2 kgfm a 4.000 rpm Crédito: Nissan/Divulgação
Sob o capô, o Nissan Kait mantém o conhecido motor 1.6 16V HR16DE de quatro cilindros, que equipa o Kicks Play. O propulsor desenvolve 113 cv de potência e 15,2 kgfm de torque quando abastecido com etanol (110 cv e 14,9 kgfm com gasolina). O câmbio é o automático Xtronic CVT, que conta com a função D-Step para simular até seis marchas e modo Sport para respostas mais ágeis.
Segundo a montadora, o consumo é de 7,8 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, as médias sobem para 11,3 km/l e 13,7 km/l, respectivamente. A Nissan destaca ainda que o modelo recebeu amortecedores, molas e eixo traseiro desenvolvidos especificamente para ele, visando um equilíbrio entre conforto e estabilidade.
Tecnologia e segurança
Detalhes do Nissan Kait
1 de 5
Todas as versões do Nissan Kait contam com rodas de liga leve aro 17 por Nissan/Divulgação
O interior do Kait traz novidades em termos de conectividade: as versões mais caras (Advance Plus e Exclusive) são equipadas com uma nova central multimídia Pioneer de 9 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de um painel de instrumentos digital de 7 polegadas.
O modelo conta ainda com USB na frente e para os passageiros do banco traseiro (1 USB-A Frente, 2 USB-C traseira nas versões Exclusive e Advance). E carregador sem fio a partir da versão Advance Plus.
Os bancos dianteiros utilizam a tecnologia Zero Gravity em toda a linha. De acordo com a versão, é adotado um tipo diferente de material de revestimento, sendo que, na topo de linha Exclusive, os bancos têm acabamento premium de dois tons e costuras com cor contrastante.
O porta-malas comporta 432 litros Crédito: Nissan/Divulgação
No quesito segurança, o pacote Nissan Safety Shield é o grande diferencial, com 17 equipamentos e sistemas que monitoram, respondem e atuam para deixar a condução mais segura. O modelo tem ao todo seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina.
A versão topo de linha Exclusive oferece itens como Visão 360° Inteligente, Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Monitoramento de Ponto Cego (BSW) e Controle de Cruzeiro Adaptativo (ICC).
Mesmo as versões intermediárias já contam com assistentes de condução, como o Alerta e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+LDP) e Frenagem Automática de Emergência (P-FEB).
Fichas Técnicas
Os faróis DRL full led de longo alcance seguem uma linha afilada contínua com o logotipo da Nissan no centro Crédito: Nissan/Divulgação
Nissan Kait Active 1.6 CVT
Preço: a partir de R$ 117.990
Motor: 1.6 16V Flex, 4 cilindros
Potência: 113 cv (E) / 110 cv (G) a 5.600 rpm
Torque: 15,2 kgfm (E) / 14,9 kgfm (G) a 4.000 rpm
Câmbio: automático Xtronic CVT
Direção: Elétrica com assistência variável (EPS)
Freios: ABS e EBD / Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira
Rodas: liga leve 17" diamantadas com pneus 205/55 R17
Comprimento: 4.304 mm
Largura: 1.760 mm (sem espelhos) / 1.961 mm (com espelhos)