Nissan Kait mantém preços do Kicks Play com valores partindo de R$ 117.990

SUV ganha mais uma versão topo de linha, a Exclusive e mira em modelos maiores como o Honda WR-V e o Volkswagen Nivus

Karine Nobre

[email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:08

 - Atualizado há 22 minutos

Nissan Kait 2026
O Nissan Kait chega às lojas na próxima semana com preços que partem de R$ 117.990 Crédito: Nissan/Divulgação

(SÃO PAULO - SP) A Nissan divulgou nesta quarta-feira (3) os preços do SUV compacto Nissan Kait, que irá manter os mesmos valores do Kicks Play, modelo que sai de linha para dar espaço ao lançamento. Outra novidade é que o utilitário terá quatro versões: a de entrada Active, a partir de 117.990, a intermediária Sense Plus que parte de 139.590 e a topo Active Plus por 149.990 e a topo Exclusive que parte de 152.990.

Nissan Kait mantém preços do Kicks Play com valores partindo de R$ 117.990

Em relação ao posicionamento, a Nissan deixou a entender que suas dimensões (4,30m de comprimento, largura de 1,76m e entre-eixos de 2,62m) fazem com que o modelo mire nos maiores SUVs do segmento B, como o Honda WR-V (4,32m de comprimento, 1,79m de largura e 2,65m de entre-eixos) e o Volkswagen Nivus (4,27m de comprimento, 1,75m de largura e entre-eixos de 2,56m). O destaque fica para o porta-malas de 432 litros, um dos maiores da categoria.

Nissan Kait 2026
Motor 1.6 HR16DE desenvolve, com etanol, 113 cavalos de potência a 5.600 rpm e torque de 15,2 kgfm a 4.000 rpm Crédito: Nissan/Divulgação

Sob o capô, o Nissan Kait mantém o conhecido motor 1.6 16V HR16DE de quatro cilindros, que equipa o Kicks Play. O propulsor desenvolve 113 cv de potência e 15,2 kgfm de torque quando abastecido com etanol (110 cv e 14,9 kgfm com gasolina). O câmbio é o automático Xtronic CVT, que conta com a função D-Step para simular até seis marchas e modo Sport para respostas mais ágeis.

Segundo a montadora, o consumo é de 7,8 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, as médias sobem para 11,3 km/l e 13,7 km/l, respectivamente. A Nissan destaca ainda que o modelo recebeu amortecedores, molas e eixo traseiro desenvolvidos especificamente para ele, visando um equilíbrio entre conforto e estabilidade.

Tecnologia e segurança

Detalhes do Nissan Kait

Todas as versões do Nissan Kait contam com rodas de liga leve aro 17 por Nissan/Divulgação
De acordo com a versão, é adotado um tipo diferente de material de revestimento dos bancos por Nissan/Divulgação
Nas colunas C, um conjunto de grafismos dá uma assinatura especial à lateral por Nissan/Divulgação
Modelo conta com 17 equipamentos e sistemas que monitoram, respondem e atuam para deixar a condução mais segura por Nissan/Divulgação
Painel digital tem 7 polagadas por Nissan/Divulgação
Todas as versões do Nissan Kait contam com rodas de liga leve aro 17 por Nissan/Divulgação

O interior do Kait traz novidades em termos de conectividade: as versões mais caras (Advance Plus e Exclusive) são equipadas com uma nova central multimídia Pioneer de 9 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de um painel de instrumentos digital de 7 polegadas.

O modelo conta ainda com USB na frente e para os passageiros do banco traseiro (1 USB-A Frente, 2 USB-C traseira nas versões Exclusive e Advance). E carregador sem fio a partir da versão Advance Plus.

Os bancos dianteiros utilizam a tecnologia Zero Gravity em toda a linha. De acordo com a versão, é adotado um tipo diferente de material de revestimento, sendo que, na topo de linha Exclusive, os bancos têm acabamento premium de dois tons e costuras com cor contrastante.

Nissan Kait 2026
O porta-malas comporta 432 litros Crédito: Nissan/Divulgação

No quesito segurança, o pacote Nissan Safety Shield é o grande diferencial, com 17 equipamentos e sistemas que monitoram, respondem e atuam para deixar a condução mais segura. O modelo tem ao todo seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina.

A versão topo de linha Exclusive oferece itens como Visão 360° Inteligente, Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Monitoramento de Ponto Cego (BSW) e Controle de Cruzeiro Adaptativo (ICC).

Mesmo as versões intermediárias já contam com assistentes de condução, como o Alerta e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+LDP) e Frenagem Automática de Emergência (P-FEB).

Fichas Técnicas

Nissan Kait 2026
Os faróis DRL full led de longo alcance seguem uma linha afilada contínua com o logotipo da Nissan no centro Crédito: Nissan/Divulgação

Nissan Kait Active 1.6 CVT

  • Preço: a partir de R$ 117.990
  • Motor: 1.6 16V Flex, 4 cilindros
  • Potência: 113 cv (E) / 110 cv (G) a 5.600 rpm
  • Torque: 15,2 kgfm (E) / 14,9 kgfm (G) a 4.000 rpm
  • Câmbio: automático Xtronic CVT
  • Direção: Elétrica com assistência variável (EPS)
  • Freios: ABS e EBD / Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira
  • Rodas: liga leve 17" diamantadas com pneus 205/55 R17
  • Comprimento: 4.304 mm 
  • Largura: 1.760 mm (sem espelhos) / 1.961 mm (com espelhos)
  • Altura: 1.611 mm
  • Entre-eixos: 2.620 mm
  • Altura livre do solo: 200 mm
  • Peso em ordem de marcha: 1.139 kg
  • Porta-malas: 432 litros
  • Tanque de combustível: 41 litros
  • Consumo cidade: 7,8 km/l (etanol) / 11,3 km/l (gasolina)
  • Consumo estrada: 9,4 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina)
  • Equipamentos de Série:
    • Antena estilo “shark”
    • Faróis Full LED 
    • Lanternas traseiras em LED
    • Maçanetas externas na cor do veículo
    • Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção em LED
    • Retrovisores externos na cor Preto Premium
    • Tapete de Borracha
    • Acendimento inteligente dos faróis (Sensor Crepuscular)
    • Acionamento de alarme pela chave
    • Ar-condicionado manual
    • Banco do motorista com regulagem de altura
    • Banco traseiro rebatível e bipartido (60/40)
    • Bancos com revestimento em tecido
    • Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity
    • Chave inteligente presencial (I-Key)
    • Console central com porta-copos duplo
    • Direção elétrica com assistência variável (EPS)
    • Faróis com regulagem elétrica de altura
    • Faróis com sistemas “Welcome” e “Follow me Home”
    • Limpador de para-brisa com controle intermitente variável
    • Limpador e desembaçador de vidro traseiro
    • Para-sol com espelhos
    • Porta-malas com iluminação interna e alças para sacolas
    • Portas USB tipo C traseiras
    • Seletor de modo de condução (Sport)
    • Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start)
    • Tag Sem Parar instalada
    • Tomada de 12V no console central
    • Vidros elétricos com sistema “one touch down” somente para o motorista
    • Volante com regulagem de altura e profundidade
    • Volante multifuncional
    • Airbags duplos frontais
    • Airbags laterais e de cortina
    • Alarme perimétrico antifurto com imobilizador
    • Alerta de cinto de segurança destravado - frontais e traseiros
    • Câmera traseira de estacionamento com linhas dinâmicas
    • Cintos de segurança de três pontos para motorista e passageiros (5)
    • Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, pré-tensionador e limitador de força
    • Controle de velocidade de cruzeiro (CC)
    • Controle de tração e estabilidade (VDC)
    • Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX)
    • Freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem (EBD+BA)
    • Luzes de condução diurna em LED (DTRL)
    • Sensor de estacionamento traseiro
    • Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)
    • Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)
    • Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento
    • Alto-falantes (4)
    • Multimídia Nissan Connect com display touchscreen colorido de 8'’, portas USB (tipo A + tipo C), Bluetooth e conexão para Apple CarPlay e Android Auto

Nissan Kait Sense Plus 1.6 CVT

Nissan Kait 2026
As lanternas de led vão até a tampa do porta-malas e são ligadas por uma barra em piano black Crédito: Nissan/Divulgação

  • Preço: a partir de R$ 139.590
  • Motor: 1.6 16V Flex, 4 cilindros
  • Potência: 113 cv (E) / 110 cv (G) a 5.600 rpm
  • Torque: 15,2 kgfm (E) / 14,9 kgfm (G) a 4.000 rpm
  • Câmbio: automático Xtronic CVT
  • Direção: Elétrica com assistência variável (EPS)
  • Freios: ABS e EBD / Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira
  • Rodas: liga leve 17" diamantadas com pneus 205/55 R17
  • Comprimento: 4.304 mm 
  • Largura: 1.760 mm (sem espelhos) / 1.961 mm (com espelhos)
  • Altura: 1.611 mm
  • Entre-eixos: 2.620 mm
  • Altura livre do solo: 200 mm
  • Peso em ordem de marcha: 1.139 kg
  • Porta-malas: 432 litros
  • Tanque de combustível: 41 litros
  • Consumo cidade: 7,8 km/l (etanol) / 11,3 km/l (gasolina)
  • Consumo estrada: 9,4 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina)
  • Equipamentos de série:
    • Todos da Active mais:
    • Bancos com revestimento em tecido “Plus”
    • Alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem e detecção de pedestre (FCW+P-FEB)
    • Alerta inteligente e assistente de prevenção de mudança de faixa (LDW+LDP)

Nissan Kait Advance Plus 1.6 CVT

Nissan Kait 2026
Nissan Kait foi apresentado em evento para jornalistas do Brasil e de outros países da América Latina Crédito: Nissan/Divulgação

  • Preço: a partir de R$ 149.890
  • Motor: 1.6 16V Flex, 4 cilindros
  • Potência: 113 cv (E) / 110 cv (G) a 5.600 rpm
  • Torque: 15,2 kgfm (E) / 14,9 kgfm (G) a 4.000 rpm
  • Câmbio: automático Xtronic CVT
  • Direção: Elétrica com assistência variável (EPS)
  • Freios: ABS e EBD / Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira
  • Rodas: liga leve estilo “blades” de 17” e pneus 205/55 R17
  • Comprimento: 4.304 mm 
  • Largura: 1.760 mm (sem espelhos) / 1.961 mm (com espelhos)
  • Altura: 1.611 mm
  • Entre-eixos: 2.620 mm
  • Altura livre do solo: 200 mm
  • Peso em ordem de marcha: 1.139 kg
  • Porta-malas: 432 litros
  • Tanque de combustível: 41 litros
  • Consumo cidade: 7,8 km/l (etanol) / 11,3 km/l (gasolina)
  • Consumo estrada: 9,4 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina)
  • Equipamentos de série:
    • Todos da Sense Plus mais:
    • Maçanetas internas de abertura das portas cromadas
    • Rack de teto longitudinal na cor prata
    • Abertura e fechamento dos vidros pela chave
    • Bancos com revestimento em tecido “Signature”
    • Carregador de celular por indução (Wireless Charger)
    • Console central com apoio de braço e porta-copos duplo
    • Espelho retrovisor interno eletrocrômico
    • Painel de instrumentos digital de 7”
    • Porta-revistas no banco dianteiro do passageiro
    • Portas USB tipo C traseiras (2)
    • Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema “One Touch” e antiesmagamento
    • Multimídia Pioneer com display touchscreen colorido de 9”, portas USB (tipo A), Bluetooth e conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto

Nissan Kait Exclusive 1.6 CVT

Nissan Kait 2026
A traseira traz o nome do modelo no centro da tampa do porta-malas Crédito: Nissan/Divulgação

  • Preço: a partir de R$ 152.990
  • Motor: 1.6 16V Flex, 4 cilindros
  • Potência: 113 cv (E) / 110 cv (G) a 5.600 rpm
  • Torque: 15,2 kgfm (E) / 14,9 kgfm (G) a 4.000 rpm
  • Câmbio: automático Xtronic CVT
  • Direção: Elétrica com assistência variável (EPS)
  • Freios: ABS e EBD / Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira
  • Rodas: liga leve 17" diamantadas com pneus 205/55 R17
  • Comprimento: 4.304 mm 
  • Largura: 1.760 mm (sem espelhos) / 1.961 mm (com espelhos)
  • Altura: 1.611 mm
  • Entre-eixos: 2.620 mm
  • Altura livre do solo: 200 mm
  • Peso em ordem de marcha: 1.139 kg
  • Porta-malas: 432 litros
  • Tanque de combustível: 41 litros
  • Consumo cidade: 7,8 km/l (etanol) / 11,3 km/l (gasolina)
  • Consumo estrada: 9,4 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina)
  • Equipamentos de série:
    • Todos da Advance Plus mais:
    • Tapete de carpete
    • Ar-condicionado automático e digital
    • Bancos com revestimento premium
    • Painel e volante com revestimento premium
    • Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)
    • Alerta de ponto cego (BSW)
    • Alerta inteligente de atenção do motorista (DAA)
    • Visão 360° inteligente e detector de objetos em movimento (AVM+MOD)
    • Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade e distância (ICC)

* A jornalista viajou a convite da Nissan.

