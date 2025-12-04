Reposicionamento

Nissan Kait mantém preços do Kicks Play com valores partindo de R$ 117.990

SUV ganha mais uma versão topo de linha, a Exclusive e mira em modelos maiores como o Honda WR-V e o Volkswagen Nivus

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:08 - Atualizado há 22 minutos

O Nissan Kait chega às lojas na próxima semana com preços que partem de R$ 117.990 Crédito: Nissan/Divulgação

(SÃO PAULO - SP) A Nissan divulgou nesta quarta-feira (3) os preços do SUV compacto Nissan Kait, que irá manter os mesmos valores do Kicks Play, modelo que sai de linha para dar espaço ao lançamento. Outra novidade é que o utilitário terá quatro versões: a de entrada Active, a partir de 117.990, a intermediária Sense Plus que parte de 139.590 e a topo Active Plus por 149.990 e a topo Exclusive que parte de 152.990.

Em relação ao posicionamento, a Nissan deixou a entender que suas dimensões (4,30m de comprimento, largura de 1,76m e entre-eixos de 2,62m) fazem com que o modelo mire nos maiores SUVs do segmento B, como o Honda WR-V (4,32m de comprimento, 1,79m de largura e 2,65m de entre-eixos) e o Volkswagen Nivus (4,27m de comprimento, 1,75m de largura e entre-eixos de 2,56m). O destaque fica para o porta-malas de 432 litros, um dos maiores da categoria.

Motor 1.6 HR16DE desenvolve, com etanol, 113 cavalos de potência a 5.600 rpm e torque de 15,2 kgfm a 4.000 rpm Crédito: Nissan/Divulgação

Sob o capô, o Nissan Kait mantém o conhecido motor 1.6 16V HR16DE de quatro cilindros, que equipa o Kicks Play. O propulsor desenvolve 113 cv de potência e 15,2 kgfm de torque quando abastecido com etanol (110 cv e 14,9 kgfm com gasolina). O câmbio é o automático Xtronic CVT, que conta com a função D-Step para simular até seis marchas e modo Sport para respostas mais ágeis.

Segundo a montadora, o consumo é de 7,8 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, as médias sobem para 11,3 km/l e 13,7 km/l, respectivamente. A Nissan destaca ainda que o modelo recebeu amortecedores, molas e eixo traseiro desenvolvidos especificamente para ele, visando um equilíbrio entre conforto e estabilidade.

Tecnologia e segurança

Detalhes do Nissan Kait 1 de 5

O interior do Kait traz novidades em termos de conectividade: as versões mais caras (Advance Plus e Exclusive) são equipadas com uma nova central multimídia Pioneer de 9 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de um painel de instrumentos digital de 7 polegadas.

O modelo conta ainda com USB na frente e para os passageiros do banco traseiro (1 USB-A Frente, 2 USB-C traseira nas versões Exclusive e Advance). E carregador sem fio a partir da versão Advance Plus.

Os bancos dianteiros utilizam a tecnologia Zero Gravity em toda a linha. De acordo com a versão, é adotado um tipo diferente de material de revestimento, sendo que, na topo de linha Exclusive, os bancos têm acabamento premium de dois tons e costuras com cor contrastante.

O porta-malas comporta 432 litros Crédito: Nissan/Divulgação

No quesito segurança, o pacote Nissan Safety Shield é o grande diferencial, com 17 equipamentos e sistemas que monitoram, respondem e atuam para deixar a condução mais segura. O modelo tem ao todo seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina.

A versão topo de linha Exclusive oferece itens como Visão 360° Inteligente, Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Monitoramento de Ponto Cego (BSW) e Controle de Cruzeiro Adaptativo (ICC).

Mesmo as versões intermediárias já contam com assistentes de condução, como o Alerta e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+LDP) e Frenagem Automática de Emergência (P-FEB).

Fichas Técnicas

Os faróis DRL full led de longo alcance seguem uma linha afilada contínua com o logotipo da Nissan no centro Crédito: Nissan/Divulgação

Nissan Kait Active 1.6 CVT

Preço: a partir de R$ 117.990

Motor: 1.6 16V Flex, 4 cilindros

Potência: 113 cv (E) / 110 cv (G) a 5.600 rpm

Torque: 15,2 kgfm (E) / 14,9 kgfm (G) a 4.000 rpm

Câmbio: automático Xtronic CVT

Direção: Elétrica com assistência variável (EPS)

Freios: ABS e EBD / Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira

Rodas: liga leve 17" diamantadas com pneus 205/55 R17

Comprimento: 4.304 mm

Largura: 1.760 mm (sem espelhos) / 1.961 mm (com espelhos)

Altura: 1.611 mm

Entre-eixos: 2.620 mm

Altura livre do solo: 200 mm

Peso em ordem de marcha: 1.139 kg

Porta-malas: 432 litros

Tanque de combustível: 41 litros

Consumo cidade: 7,8 km/l (etanol) / 11,3 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 9,4 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina)

Equipamentos de Série:

Antena estilo “shark”



Faróis Full LED



Lanternas traseiras em LED



Maçanetas externas na cor do veículo



Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção em LED



Retrovisores externos na cor Preto Premium



Tapete de Borracha



Acendimento inteligente dos faróis (Sensor Crepuscular)



Acionamento de alarme pela chave



Ar-condicionado manual



Banco do motorista com regulagem de altura



Banco traseiro rebatível e bipartido (60/40)



Bancos com revestimento em tecido



Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity



Chave inteligente presencial (I-Key)



Console central com porta-copos duplo



Direção elétrica com assistência variável (EPS)



Faróis com regulagem elétrica de altura



Faróis com sistemas “Welcome” e “Follow me Home”



Limpador de para-brisa com controle intermitente variável



Limpador e desembaçador de vidro traseiro



Para-sol com espelhos



Porta-malas com iluminação interna e alças para sacolas



Portas USB tipo C traseiras



Seletor de modo de condução (Sport)



Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start)



Tag Sem Parar instalada



Tomada de 12V no console central



Vidros elétricos com sistema “one touch down” somente para o motorista



Volante com regulagem de altura e profundidade



Volante multifuncional



Airbags duplos frontais



Airbags laterais e de cortina



Alarme perimétrico antifurto com imobilizador



Alerta de cinto de segurança destravado - frontais e traseiros



Câmera traseira de estacionamento com linhas dinâmicas



Cintos de segurança de três pontos para motorista e passageiros (5)



Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, pré-tensionador e limitador de força



Controle de velocidade de cruzeiro (CC)



Controle de tração e estabilidade (VDC)



Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX)



Freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem (EBD+BA)



Luzes de condução diurna em LED (DTRL)



Sensor de estacionamento traseiro



Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)



Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)



Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento



Alto-falantes (4)



Multimídia Nissan Connect com display touchscreen colorido de 8'’, portas USB (tipo A + tipo C), Bluetooth e conexão para Apple CarPlay e Android Auto

Nissan Kait Sense Plus 1.6 CVT

As lanternas de led vão até a tampa do porta-malas e são ligadas por uma barra em piano black Crédito: Nissan/Divulgação

Preço: a partir de R$ 139.590

Motor: 1.6 16V Flex, 4 cilindros

Potência: 113 cv (E) / 110 cv (G) a 5.600 rpm

Torque: 15,2 kgfm (E) / 14,9 kgfm (G) a 4.000 rpm

Câmbio: automático Xtronic CVT

Direção: Elétrica com assistência variável (EPS)

Freios: ABS e EBD / Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira

Rodas: liga leve 17" diamantadas com pneus 205/55 R17

Comprimento: 4.304 mm

Largura: 1.760 mm (sem espelhos) / 1.961 mm (com espelhos)

Altura: 1.611 mm

Entre-eixos: 2.620 mm

Altura livre do solo: 200 mm

Peso em ordem de marcha: 1.139 kg

Porta-malas: 432 litros

Tanque de combustível: 41 litros

Consumo cidade: 7,8 km/l (etanol) / 11,3 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 9,4 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina)

Equipamentos de série:

Todos da Active mais:



Bancos com revestimento em tecido “Plus”



Alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem e detecção de pedestre (FCW+P-FEB)



Alerta inteligente e assistente de prevenção de mudança de faixa (LDW+LDP)

Nissan Kait Advance Plus 1.6 CVT

Nissan Kait foi apresentado em evento para jornalistas do Brasil e de outros países da América Latina Crédito: Nissan/Divulgação

Preço: a partir de R$ 149.890

Motor: 1.6 16V Flex, 4 cilindros

Potência: 113 cv (E) / 110 cv (G) a 5.600 rpm

Torque: 15,2 kgfm (E) / 14,9 kgfm (G) a 4.000 rpm

Câmbio: automático Xtronic CVT

Direção: Elétrica com assistência variável (EPS)

Freios: ABS e EBD / Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira

Rodas: liga leve estilo “blades” de 17” e pneus 205/55 R17

Comprimento: 4.304 mm

Largura: 1.760 mm (sem espelhos) / 1.961 mm (com espelhos)

Altura: 1.611 mm

Entre-eixos: 2.620 mm

Altura livre do solo: 200 mm

Peso em ordem de marcha: 1.139 kg

Porta-malas: 432 litros

Tanque de combustível: 41 litros

Consumo cidade: 7,8 km/l (etanol) / 11,3 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 9,4 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina)

Equipamentos de série:

Todos da Sense Plus mais:



Maçanetas internas de abertura das portas cromadas



Rack de teto longitudinal na cor prata



Abertura e fechamento dos vidros pela chave



Bancos com revestimento em tecido “Signature”



Carregador de celular por indução (Wireless Charger)



Console central com apoio de braço e porta-copos duplo



Espelho retrovisor interno eletrocrômico



Painel de instrumentos digital de 7”



Porta-revistas no banco dianteiro do passageiro



Portas USB tipo C traseiras (2)



Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema “One Touch” e antiesmagamento



Multimídia Pioneer com display touchscreen colorido de 9”, portas USB (tipo A), Bluetooth e conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto

Nissan Kait Exclusive 1.6 CVT

A traseira traz o nome do modelo no centro da tampa do porta-malas Crédito: Nissan/Divulgação

Preço: a partir de R$ 152.990

Motor: 1.6 16V Flex, 4 cilindros

Potência: 113 cv (E) / 110 cv (G) a 5.600 rpm

Torque: 15,2 kgfm (E) / 14,9 kgfm (G) a 4.000 rpm

Câmbio: automático Xtronic CVT

Direção: Elétrica com assistência variável (EPS)

Freios: ABS e EBD / Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira

Rodas: liga leve 17" diamantadas com pneus 205/55 R17

Comprimento: 4.304 mm

Largura: 1.760 mm (sem espelhos) / 1.961 mm (com espelhos)

Altura: 1.611 mm

Entre-eixos: 2.620 mm

Altura livre do solo: 200 mm

Peso em ordem de marcha: 1.139 kg

Porta-malas: 432 litros

Tanque de combustível: 41 litros

Consumo cidade: 7,8 km/l (etanol) / 11,3 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 9,4 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina)

Equipamentos de série:

Todos da Advance Plus mais:



Tapete de carpete



Ar-condicionado automático e digital



Bancos com revestimento premium



Painel e volante com revestimento premium



Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)



Alerta de ponto cego (BSW)



Alerta inteligente de atenção do motorista (DAA)



Visão 360° inteligente e detector de objetos em movimento (AVM+MOD)



Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade e distância (ICC)

* A jornalista viajou a convite da Nissan.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta