Nissan Kait chega no lugar do Kicks Play para competir com Toyota Yaris Cross e Volkswagen Tera

Novo SUV produzido em Resende foi revelado no Brasil e chega às lojas na próxima semana; modelo será revendido em mais de 20 mercados

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 23:15 - Atualizado há 35 minutos

Nissan Kait foi apresentado em evento para jornalistas do Brasil e de outros países da América Latina Crédito: Nissan/Divulgação

(SÃO PAULO - SP) A Nissan usou o Parque Ibirapuera, em São Paulo, como palco de revelação de seu mais novo SUV compacto. O Kait chega para substituir o Nissan Kicks, em um segmento com nomes de peso como o Fiat Pulse e o Volkswagen Tera e o mais recentemente apresentado, Toyota Yaris Cross, além do Renault Kardian e o novato Honda WR-V.

O modelo, que já iniciou sua produção no Complexo Industrial de Resende (RJ), chega com a missão de ocupar um lugar de destaque na linha da montadora, posicionando-se como a opção de entrada da marca. Apesar de não ter divulgado preços, a Nissan informou que a pré-venda do Kait se inicia nesta quarta-feira (3) e o carro estará disponível em todas as concessionárias da marca a partir do próximo dia 11.

O Kait é um dos modelos desenvolvidos no Brasil após investimento de R$ 2,8 bilhões da Nissan do Brasil Crédito: Nissan/Divulgação

O lançamento do Kait faz parte de um ciclo de investimentos de R$ 2,8 bilhões anunciado pela marca para o Brasil, que também engloba a chegada da nova geração do Kicks, apresentada em junho. O Brasil é o primeiro mercado a comercializar o veículo, que posteriormente será exportado para mais de 20 países, consolidando a fábrica fluminense como um hub de exportação da marca japonesa.

Visualmente, o carro aposta em um design descrito pela fabricante como expressivo, com linhas arrojadas que buscam transmitir dinamismo. A proposta estética visa unir funcionalidade e emoção, integrando soluções que atendem às demandas dos consumidores da América Latina. O projeto foi desenvolvido utilizando a expertise global da Nissan em utilitários esportivos, mas adaptado para a região.

Modelo será o carro de entrada da marca, substituindo o Kicks Play Crédito: Nissan/Divulgação

No quesito motorização, a montadora não detalhou especificações técnicas de potência ou torque neste primeiro momento, informando apenas que o modelo é “equipado com um conjunto mecânico de eficiência e reputação comprovadas”.

Um dos principais focos do Nissan Kait é o aproveitamento do espaço interno, segundo a montadora. O modelo apresenta dimensões que o posicionam de forma competitiva no segmento de SUVs compactos. O veículo mede 4,30 metros de comprimento total e possui 1,76 metro de largura. A distância entre-eixos é de 2,62 metros e o porta-malas oferece uma capacidade volumétrica de 432 litros.

Modelo ainda não teve o preço divulgado Crédito: Nissan/Divulgação

Nova unidade

Para viabilizar a produção do Kait e do novo Kicks, o Complexo Industrial de Resende passou por uma transformação significativa. A unidade recebeu novos equipamentos, robôs e postos de trabalho, além da adoção de processos de manufatura atualizados. Segundo Guy Rodríguez, presidente da Nissan América Latina, o projeto demonstra o compromisso da empresa com a região, sendo um carro "feito por mãos latino-americanas".

Durante o evento de apresentação, a Nissan também adiantou os próximos passos de sua estratégia local. A empresa confirmou que iniciará as vendas do Nissan X-Trail no Brasil no fim de 2026.

O Nissan Xtrail retorna ao país com motorização híbrida e produzido no México Crédito: Nissan/Divulgação

Produzido no México, o modelo retorna ao país equipado com a tecnologia híbrida da Nissan batizada de e-Power, sistema que utiliza um motor elétrico para mover as rodas 100% do tempo, enquanto um motor a combustão serve apenas como gerador de energia, permitindo o abastecimento em postos tradicionais.

*Com informações da Nissan.

