Nissan Kicks ganha mais tecnologia e deixa de ser SUV compacto para brigar com os médios

O novo modelo é produzido no Brasil e chega em quatro versões e preços que vão de R$ 159.990, para o modelo de entrada Sense – com valor especial de lançamento –, a R$ 199.000, a topo de linha Platinum

Publicado em 18 de junho de 2025 às 12:01 - Atualizado há 15 minutos

Powertrain combina novo motor 1.0 turbo com injeção direta e câmbio de dupla embreagem de seis marchas banhado a óleo, que é acionado por seletor de marchas com botões “e-Shifter” Crédito: Nissan/Divulgação

(ITATIBA - SP) - O Nissan Kicks 2026 chega totalmente novo. Produzido no Brasil, ele tem um design robusto, mais tecnologias que garantem segurança e mais espaço, deixando de ser um compacto. Antes mesmo de chegar às lojas no dia 3 de julho, a versão topo de linha já está disponível, em pré-venda e quantidade limitada pelo site.>

A Nissan elevou o modelo de categoria, que cresceu não apenas de tamanho como também em níveis de sofisticação, acabamento e tecnologia. O modelo vem de série com recursos de auxílio ao motorista e de condução seminautônoma no nível máximo permitido pela regulação no país e quer brigar com SUVs maiores, como o Jeep Compass e o Honda HR-V. Mas para isso, a antiga geração do Kicks, agora batizada de Kicks Play para diferenciar os dois modelos, segue como carro de entrada nessa linha de SUVs (há ainda a expectativa para um novo modelo subcompacto, que deve entrar em breve em produção no país). >

A nova geração do Kicks é oferecida em quatro versões: Sense, Advance, Exclusive e Platinum. Cada versão surge com seu pacote de equipamentos específicos. A linha tem preços que vão de R$ 159.990, o modelo de entrada Sense – com valor especial de lançamento –, a R$ 199.000, a topo de linha Platinum. Veja abaixo os principais destaques do lançamento. >

Design externo e interno

Na visão frontal, o desenho é geométrico com faróis dianteiros que utilizam luzes diurnas em filetes, contrastando formas para acentuar o porte robusto. E toda a iluminação usa LEDs.>

>

O design da traseira possui antena tipo tubarão e lanternas de LED aplicadas na moldura preta que se sobressai em toda a parte de trás do carro. Essa peça divide a tampa do porta-malas em dois segmentos, além de harmonizar com o para-choque e caixas de rodas traseiras.>

O design da traseira possui antena tipo tubarão e lanternas de LED aplicadas na moldura preta que se sobressai em toda a parte de trás do carro Crédito: Nissan/Divulgação

O modelo tem rodas de aro 19 nas versões Exclusive e Platinum, tamanho inédito em um modelo desse segmento. Segundo a marca, vários easter eggs estão espalhados pela carroceria, como na base dos retrovisores externos e colunas C.>

No painel, que forma uma espécie de monolito tecnológico, uma tela para acomodar os instrumentos e outra para o sistema de infoentretenimento, ambas de alta definição, ficam lado a lado. Para as versões Sense e Advance, são de 7 polegadas, enquanto na Exclusive e na Platinum são de 12,3 polegadas, totalizando uma área de 24,6 polegadas.>

O desenho do painel adota uma base na parte inferior, como uma prateleira. O acabamento é em tecido. Uma iluminação discreta em linha contínua, que começa nas laterais das portas dianteiras e está em toda extensão do painel, dá um toque diferenciado à cabine da Platinum. >

O teto solar panorâmico, com abertura e fechamento com acionamento elétrico, traz luz e leveza adicionais para o interior. O equipamento, que também confere um toque de esportividade, foi desenvolvido para ser prático e interferir o mínimo possível no espaço do teto do veículo.>

Com entre-eixos de 2,65 m, o espaço para os ocupantes é amplo. Além dos bancos dianteiros, os assentos traseiros agora contam com a tecnologia Zero Gravity, que foi desenvolvida tendo como base estudos da agência espacial norte-americana Nasa. >

O painel conta com uma tela para acomodar os instrumentos e outra para o sistema de infoentretenimento, ambas de alta definição Crédito: Nissan/Divulgação

Assim, todos os assentos do novo Kicks foram projetados e equipados com espumas que ajudam a distribuir o peso e a pressão entre os corpos dos ocupantes para ajudar a reduzir a fadiga.>

Na cabine, o modelo conta com 19 espaços para acomodação de objetos. Os porta-copos nas portas e console central acomodam garrafas de até 1 litro – os que ficam entre os bancos têm ajustes de tamanho. Nessa área central, no apoio de braços, há ainda um compartimento. Já o encosto do meio do banco traseiro abriga outro apoio com espaço para dois copos, quando rebatido.>

Com 470 litros de capacidade, o porta-malas pode ficar ainda mais versátil com a opção do Flexible Board. Essa placa móvel permite otimizar a distribuição da bagagem com um espaço extra que fica “escondido” sob o equipamento, que deixa o assoalho alinhado com a base do carro, sem degraus. Esse recurso está disponível de série a partir da versão Advance e facilita também o transporte de itens longos quando o encosto do banco traseiro é rebatido.>

Tecnologias e segurança

Nas versões Exclusive e Platinum, cada tela de alta resolução tem 12,3 polegadas e trazem todas as informações do sistema de áudio e de aplicativos como Apple Car Play e o Android Auto, acessados por conexão sem fio além das informações do veículo. O equipamento permite salvar até três perfis de usuários diferentes com as configurações de volume, brilho e interfaces, por exemplo.>

O novo Nissan Kicks também é equipado com acionamento do motor e do ar-condicionado à distância Crédito: Nissan/Divulgação

O interior do carro tem quatro entradas USB Tipo C, sendo duas na frente e duas na traseira. Há, ainda, um carregador sem fio para telefones celulares embutido no console central a partir da versão Advance. O sistema de som conta com a tecnologia de áudio Bose® Personal Plus com dez alto-falantes.>

O novo Nissan Kicks também é equipado com acionamento do motor e do ar-condicionado à distância. Assim, o aparelho de climatização opera com as configurações deixadas na última utilização, permitindo que a cabine esteja em uma temperatura agradável para os ocupantes antes deles entrarem no veículo. O acionamento é feito à distância, pelo botão na chave.>

Em relação à segurança, a proteção começa pela estrutura reforçada da plataforma, a mesma utilizada pelo Nissan Juke europeu. Versão de topo da família de plataformas CMF-B, por isso denominada High Spec, ela garante alta rigidez torcional, tem suspensão com uma boa capacidade de absorção de impacto e circuitos desenvolvidos para atuar com eletrônica avançada. >

No total, são 23 equipamentos de segurança e conforto intuitivos e de assistência ao motorista. Fazem parte do “escudo de segurança” Nissan Safety Shield, um conjunto de sistemas que monitoram, respondem e protegem.>

Além dos bancos dianteiros, os assentos traseiros agora contam com a tecnologia Zero Gravity da Nasa Crédito: Nissan/Divulgação

Como primeira linha de defesa do carro e seus ocupantes, o novo Nissan Kicks vem equipado com um pacote de equipamentos para o monitoramento, que inclui, de acordo com a versão: Alerta Avançado de Colisão Frontal (PFCW); Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (DAA); Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+LDP); Faróis com Ajuste Inteligente de Altura e Intensidade (HBA); Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS); Visão 360° Inteligente e Detector de Objetos em Movimento (AVM + MOD) e sensores de estacionamento nos para-choques dianteiro e traseiro.>

Além dos obrigatórios ABS e controle de estabilidade (VDC), o modelo conta com Monitoramento Inteligente de Ponto Cego com Intervenção (BSWI); Assistente Inteligente de Centralização em Faixa (LKA); Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem e Detecção de Pedestre (FCW/FEB); Assistente Inteligente de Frenagem Traseira com Detecção de Pedestres (RAEB) e Sistema de Auxílio à Condução Semiautônomo (ProPILOT). >

O FCW/FE e o RAEB apresentam recursos importantes na segurança com a intervenção no sistema de freio em função do movimento do carro da frente e no caso da detecção de pedestres avançando em direção ao veículo na frente ou atrás.>

Pela primeira vez no Brasil, a Nissan disponibiliza o seu sistema de direção ProPILOT, que, no novo Kicks, é posicionado no nível 2 da Norma SAE. Esse sistema foca não somente na prevenção de acidentes, mas também no conforto e na conveniência para o motorista.>

Com 470 litros de capacidade, o porta-malas pode ficar ainda mais versátil com a opção do Flexible Board, que otimiza a distribuição da bagagem com um espaço extra que fica “escondido” sob o equipamento Crédito: Nissan/Divulgação

Assim, o ProPILOT mantém, de acordo com a estrutura de pavimentação, o novo Nissan Kicks dentro das faixas de rolamento das ruas e rodovias sem intervenção direta do condutor. Ele analisa e compreende as situações de tráfego e executa a direção de forma precisa, permitindo que o veículo trafegue naturalmente entre as faixas de rolamento ao corrigir desvios da rota – funciona a partir dos 32 km/h. Para manter o veículo dentro das faixas, também é acionado o Assistente Inteligente de Centralização em Faixa (LKA), que controla o sistema de direção. >

Outra novidade desse sistema para o conforto e a segurança é o Controle de Cruzeiro Adaptativo de Velocidade e Distância (ICC), equipamento que mantém uma distância segura do carro à frente. Quando identificada a desaceleração desse veículo, a velocidade do novo Kicks é reduzida automaticamente até uma eventual parada completa e, logo após, a aceleração é retomada novamente (versão Platinum).>

Complementando o escudo de segurança, ainda há os itens de proteção, como seis airbags (frontais, cabeça e laterais); sistemas Isofix e Tether de fixação de cadeiras infantis; cintos de três pontos em todos os assentos e com pré-tensionador e limitador de carga atrás também. Além deles, o modelo ainda conta com recursos como Sistema Inteligente de Partida em Rampa (HSA) e Freio Eletrônico de Estacionamento com Auto Hold (EPB + Auto Hold).>

O novo Nissan Kicks também incorpora uma tecnologia da marca japonesa que ajuda a evitar esquecer animais, crianças e objetos no veículo: o Alerta de Objetos no Banco Traseiro. O sistema é acionado ao abrir uma das portas de trás. Chegando ao destino, caso o motorista saia e tranque as portas sem abrir uma das traseiras, esse recurso tecnológico, então, emitirá seis alertas sonoros e visuais para lembrar que algo não foi retirado e ficou esquecido no banco traseiro. É um item de série em todas as quatro versões.>

Motorização

O motor desenvolve 125 cv de potência, com etanol, e 120 cv, com gasolina, ambos a 5 mil rpm Crédito: Nissan/Divulgação

O propulsor do novo Nissan Kicks é o novo 1.0 turbo de 3 cilindros e 12 válvulas com injeção direta, que é produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ), onde também é fabricado o novo SUV da marca japonesa. Esse motor desenvolve 125 cv de potência, com etanol, e 120 cv, com gasolina, ambos a 5 mil rpm. O torque é de 22,4 kgfm a 2.500 rpm, com etanol, e 20,4 kgfm a 2 mil rpm, com gasolina. >

A transmissão é de dupla embreagem DCT banhada a óleo, mesmo sistema utilizado pela Nissan em carros como o GT-R. Com ela, as mudanças de marchas ficam mais rápidas, com sensação direta e nenhuma interrupção do torque. A dupla embreagem e a dupla caixa de velocidades deixam a próxima engrenagem sempre pronta para o engate, evitando perda de força entre as mudanças. Com o sistema “WET”, essas trocas são mais suaves, mais silenciosas e oferecem maior durabilidade do que as embreagens secas.>

O modelo conta também com sistema Stop/Start, que liga e desliga o motor em congestionamentos, paradas no sinal e religa automaticamente ao retomar a aceleração, colaborando para a economia de combustível.>

Para operar a troca de marchas do câmbio do modelo, a Nissan introduz o seletor da transmissão por botões e-Shifter. De fácil uso, nesse sistema a mudança é feita com toques nos botões “D”, “R”, “N” e “P”. >

Ele proporciona conveniência de operação, já que há menos esforço e movimento do motorista, e ganho de espaço no console central, que fica ainda com um visual mais limpo. Na versão Platinum, o novo Nissan Kicks tem também a possibilidade da troca de marchas por aletas na parte de trás do volante (paddle shift), permitindo a seleção manual da engrenagem.>

