Ajuste fino

BYD Song Plus recebe sua primeira evolução visual e ganha mais conectividade

Utilitário esportivo médio da montadora chinesa atualiza o design na linha 2026 e versão Premium ganha bateria maior e recarga rápida

Publicado em 6 de junho de 2025 às 08:00 - Atualizado em 3 horas

A potência combinada do BYD Song Plus é de 235 cavalos na versão básica e de 324 cavalos na Premium Crédito: Divulgação

O utilitário esportivo híbrido plug-in BYD Song Plus chegou às ruas brasileiras no final de 2022, importado da China. Na versão 2026, o modelo recebe sua primeira evolução visual e desembarca repaginado, com mais conectividade e upgrades de conforto e tecnologia. O preço começa em R$ 249.990 e vai a R$ 299.800 na versão Premium. >

“O BYD Song Plus 2026 não é uma simples atualização – é a prova de que nossa tecnologia não para no tempo.M antivemos tudo o que fez dele um sucesso e adicionamos o que o consumidor brasileiro pediu: mais conectividade e um design que impressiona até quem já conhece a marca”, explica Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil e diretor Comercial e de Marketing da BYD Auto. >

Na parte frontal, as duas variantes do Song Plus adotam o estilo apresentado na configuração Premium, lançada em dezembro do ano passado como edição comemorativa e agora “promovida” a topo de linha. Fica evidente a preocupação de evoluir sem perder as características que conquistaram o público. O Song Plus preserva a fusão entre as linhas de design “Dinastia” e “Ocean” da BYD, agora com visual mais inspirado no sedã elétrico Seal, que evoca as guelras de tubarões. >

Na linha 2026, com uma assinatura frontal que a marca denomina como Dragon Face 3.0, a grade hexagonal dá lugar a uma entrada de ar menor, formada por barras horizontais, e os faróis ganham contornos mais afilados.>

>

Na parte frontal, as duas variantes do Song Plus adotam o estilo apresentado na configuração Premium Crédito: Divulgação

A dianteira se integra de forma mais orgânica e harmoniosa à lateral, dominada por uma cintura alta e pelas novas rodas raiadas de 19 polegadas com pneus 235/50R19. Na traseira, as lanternas continuam conectadas. Nas duas versões, a paleta cromática oferece apenas quatro cores externas nada ousadas – Snow White (branco), Smoke Grey (cinza claro), Time Grey (cinza escuro) e Delan Black (preto). Dentro, além do indefectível preto, há alternativas menos ortodoxas, como azul com cinza claro e a novidade caramelo com preto.>

A motorização do Song Plus foi mantida na linha 2026 – híbrida plug-in DM-i (Dual Mode) com motor 1,5 litro turbo a gasolina combinado com um elétrico, na configuração básica, ou com dois elétricos, um em cada eixo, na Premium. O motor a gasolina entrega 98 cavalos (130 cavalos na Premium) e 12,4 kgfm (22,4 kgfm na Premium). >

Na opção básica, o propulsor elétrico dianteiro produz 197 cavalos (145 kW) e 30,6 kgfm, com tração frontal. Na Premium, com tração integral, o dianteiro gera 204 cavalos/150 kW e 30,6 kgfm e traseiro entrega 163 cavalos/120 kW e 25,5 kgfm. A potência combinada é de 235 cavalos na básica e de 324 cavalos na Premium.>

Já o torque combinado é de 40,8 kgfm na configuração básica – não foi informado o torque combinado na Premium. Nas duas variantes, o câmbio é automático com transeixo e o seletor de funções é do tipo joystick. O tanque de combustível, de 57 litros, e o porta-malas, de 552 litros, são os mesmos do modelo anterior. >

A tecnologia DM-i da motorização híbrida do Song Plus é complementada pela bateria Blade (LFP) com função V2L, que transforma a bateria em uma fonte de energia para abastecer aparelhos externos.>

Modelo agora tem visual mais inspirado no sedã elétrico Seal, que evoca as guelras de tubarões Crédito: Divulgação

No modelo básico, a bateria com 18,3 kWh proporciona 63 quilômetros de autonomia no modo 100% elétrico pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro e pode ser abastecida em carregadores AC (até 6,6 kW). >

Além de mais potência e torque e da tração integral, a Premium consolida sua função como configuração “top” na linha Song Plus com uma bateria Blade de 26,6 kWh. Com ela, a autonomia é de 87 quilômetros (PBEV) e o carregamento pode ser feito em sistemas AC (até 6,6 kW) e nos DC (até 18 kW). Novidade nesta versão, a recarga rápida DC permite encher a bateria em menos de uma hora e meia.>

Head-up display

Outra estreia tecnológica no Song Plus é o “head-up display” – que projeta velocidade e dados do sistema ADAS diretamente na parte baixa do para-brisa. O BYD App com chave NFC (Near Field Communication ou comunicação por campo de proximidade, em português) torna possível destravar o carro com um cartão, pelo smartphone ou gerenciar remotamente o veículo por meio do aplicativo BYD com várias funções podendo ser controladas à distância, como ligar o veículo, acionar os faróis, ativar o ar-condicionado, destrancar as portas e ajustar a ventilação e o aquecimento dos bancos. O cartão NFC pode ser adquirido à parte, diretamente na concessionária. >

Nas duas versões, a paleta cromática oferece apenas quatro cores externas nada ousadas: Snow White, Smoke Grey, Time Grey e Delan Black Crédito: Divulgação

Os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS pacote 2), já presentes na Premium anteriormente, agora são de série nas duas opções do Song Plus. Incluem controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 360 graus e alerta de tráfego cruzado.>

São seis airbags. O SUV plug-in oferece seis anos de garantia para o veículo e oito anos para a bateria (sem limite de quilometragem). É cotado para estar entre os primeiros modelos a serem produzidos na fábrica da marca chinesa em Camaçari (BA), com inauguração anunciada para o dia 26 de junho. >

O modelo é cotado para estar entre os primeiros modelos a serem produzidos na fábrica da marca chinesa em Camaçari (BA) Crédito: Divulgação

Os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS pacote 2), já presentes na Premium anteriormente, agora são de série nas duas opções do Song Plus. Incluem controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 360 graus e alerta de tráfego cruzado. São seis airbags.>

O SUV plug-in oferece seis anos de garantia para o veículo e oito anos para a bateria (sem limite de quilometragem). É cotado para estar entre os primeiros modelos a serem produzidos na fábrica da marca chinesa em Camaçari (BA), com inauguração anunciada para o dia 26 de junho. >

Experiência a bordo - Padrão preservado

Entre os bancos frontais, o novo console central, que a marca denomina “Heart of Ocean”, é elegante Crédito: Divulgação

Na cabine, as duas variantes do Song Plus não têm diferenciações de equipamentos e preservam o padrão da versão Premium do modelo anterior, quando ainda era edição comemorativa. O design sóbrio foi mantido, assim como o bom acabamento. Os bancos dianteiros com revestimento sintético que simula couro têm ajustes elétricos (oito para o do motorista e quatro para o do passageiro da frente), aquecimento e ventilação. O do motorista tem quatro ajustes lombares elétricos.>

Entre os bancos frontais, o novo console central, que a marca denomina “Heart of Ocean”, é elegante. Atrás, os ocupantes têm bastante espaço oferecido pela boa distância de entre-eixos, assoalho plano, saídas de ar-condicionado, luzes de leitura, porta-objetos e teto solar panorâmico. >

O SUV plug-in oferece seis anos de garantia para o veículo e oito anos para a bateria Crédito: Divulgação

Os dois Song Plus trazem painel de instrumentos de LCD Full-View com 12,3 polegadas, tela da central multimídia e de outras funções do veículo de 15,6 polegadas giratória – como em um grande tablet – e sistema de som Infinity by Harman com subwoofer e dez alto-falantes. >

Há carregamento sem fio no console central para dois celulares, conexão com internet, GPS integrado, controle automático de climatização de duas zonas e Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz, atualizações de sistema “over-the-air” e quatro entradas USB – duas do tipo A e duas do tipo C. >

Primeiras impressões - No trânsito da metrópole

Na opção básica, o propulsor elétrico dianteiro produz 197 cavalos (145 kW) e 30,6 kgfm, com tração frontal Crédito: Divulgação

São Paulo (SP) - A apresentação da linha 2026 do Song Plus incluiu um passeio com ambas as versões nas ruas e avenidas do entorno do bairro paulistano de Santo Amaro – era para ser um rápido passeio, mas o trânsito pesado e as eventuais dúvidas em relação às indicações do GPS não ajudaram.>

Aparentemente, na renovação do Song Plus, a BYD ouviu de forma atenta as demandas dos proprietários. Trouxe mais autonomia elétrica (na Premium), integração sem fio com smartphones e transformou em novo padrão estético da linha o visual mais contemporâneo apresentado há seis meses na versão Premium.>

Dinamicamente, a variante Premium, mesmo no trânsito urbano, deixa explícita a força extra em relação à opção básica – que já um SUV bastante bem disposto. No teste, além de se mostrarem muito confortáveis, as duas versões entregam torque e potência de acordo com a demanda, sempre que exigidas. >

No trânsito urbano, o motor elétrico move o veículo na maior parte do tempo – com a peculiar entrega instantânea de torque. Segundo a BYD, a aceleração de zero a 100 km/h é feita em 7,9 segundos no modelo básico e em 5,2 segundos na Premium – uma diferença dinâmica perceptível até nos raros momentos em que foi possível escapar dos engarrafamentos paulistanos e acelerar um pouco mais. Aparentemente bem adaptada às ruas brasileiras, a suspensão do Song Plus trabalha eficientemente para filtrar as irregularidades do solo. >

Os dois Song Plus trazem painel de instrumentos de LCD Full-View com 12,3 polegadas, tela da central multimídia e de outras funções do veículo de 15,6 polegadas giratória Crédito: Divulgação

Ficha Técnica BYD Song Plus / Song Plus Premium

Motorização: híbrida plug-in DM-i. Motor 1,5 litro turbo a gasolina mais elétrico, ambos frontais, na versão básica, ou mais dois elétricos, um em cada eixo, na Premium. Motor a gasolina com 98 cavalos (130 cavalos na Premium) e 12,4 kgfm (22,4 kgfm na Premium). Motor elétrico dianteiro com 197 cavalos (145 kW) e 30,6 kgfm na versão básica. Na Premium, dianteiro com 204 cavalos/150 kW e 30,6 kgfm e traseiro com 163 cavalos/120 kW e 25,5 kgfm

híbrida plug-in DM-i. Motor 1,5 litro turbo a gasolina mais elétrico, ambos frontais, na versão básica, ou mais dois elétricos, um em cada eixo, na Premium. Motor a gasolina com 98 cavalos (130 cavalos na Premium) e 12,4 kgfm (22,4 kgfm na Premium). Motor elétrico dianteiro com 197 cavalos (145 kW) e 30,6 kgfm na versão básica. Na Premium, dianteiro com 204 cavalos/150 kW e 30,6 kgfm e traseiro com 163 cavalos/120 kW e 25,5 kgfm Potência combinada: 235 cavalos / 324 cavalos (Premium)

235 cavalos / 324 cavalos (Premium) Torque combinado: 40,8 kgfm / não divulgado (Premium)

40,8 kgfm / não divulgado (Premium) Câmbio: automático com transeixo e seletor de funções tipo joystick

automático com transeixo e seletor de funções tipo joystick Bateria: Blade (LFP) com função de descarga (V2L) com 18,3 kWh / 26,6 kWh (Premium)

Blade (LFP) com função de descarga (V2L) com 18,3 kWh / 26,6 kWh (Premium) Autonomia elétrica (Inmetro): 63 quilômetros / 87 quilômetros (Premium)

63 quilômetros / 87 quilômetros (Premium) Forma de carregamento: AC (até 6,6 kW) / AC (até 6,6 kW) ou DC (até 18 kW) (Premium)

AC (até 6,6 kW) / AC (até 6,6 kW) ou DC (até 18 kW) (Premium) Tração: dianteira / integral (Premium)

dianteira / integral (Premium) Dimensões: 4,77 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 1,67 metro de altura e 2,76 metros de entre-eixos

4,77 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 1,67 metro de altura e 2,76 metros de entre-eixos Suspensão: dianteira MacPherson e traseira multi-link

dianteira MacPherson e traseira multi-link Freio: dianteiro a disco ventilado e traseiro a disco sólido

dianteiro a disco ventilado e traseiro a disco sólido Rodas e pneus: liga leve com pneus 235/50R19

liga leve com pneus 235/50R19 Tanque de combustível: 57 litros

57 litros Porta-malas: 552 litros

552 litros Preços: R$ 249.990 / R$ 299.800 (Premium) >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta