Omoda & Jaecoo prepara expansão com lançamentos de carros e novo executivo

O novo vice-presidente toma posse em janeiro com as missões de tornar a empresa mais conhecida entre os brasileiros e implementar a linha de produção; meta é produzir ao menos 50 mil unidades por ano no país

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:05 - Atualizado há uma hora

Jaecoo 8 e 5 foram apresentados no Salão do Automóvel de São Paulo Crédito: Karine Nobre

Os planos da chinesa Omoda & Jaecoo começam a ganhar forma no Brasil. Prestes a anunciar sua fábrica e com novos produtos a caminho, a montadora do grupo Chery confirmou Roger Corassa como vice-presidente executivo no país.

Corassa interrompeu seu período sabático para assumir o cargo. Ele havia pedido demissão da Volkswagen em setembro, após cinco anos à frente da área de vendas e marketing da fabricante alemã. O executivo teve ainda uma longa passagem pela Fiat, onde ingressou em 1994.

O novo vice-presidente toma posse em janeiro com as missões de tornar a Omoda & Jaecoo mais conhecida entre os brasileiros e implementar a linha de produção. A meta da montadora é produzir ao menos 50 mil unidades por ano no país, sendo grande parte com motorização híbrida flex.

A empresa investe R$ 15 milhões no desenvolvimento do motor eletrificado capaz de consumir etanol e gasolina. Essa opção deve equipar dois futuros lançamentos da marca no Brasil: os SUVs Jaecoo 5, que chega às lojas em 2026, e Omoda 4, cuja data de estreia ainda não foi confirmada.

Ambos têm porte compacto e devem competir com modelos como Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross e Honda HR-V, entre outros. Os preços iniciais dos novos modelos devem ficar entre R$ 140 mil e R$ 150 mil.

Outra opção que virá em 2026 é o utilitário Jaecoo 8, que tem sete lugares e motorização híbrida com mais de 500 cv. Com tração integral, vai competir entre os SUVs de luxo das chinesas e também com jipões tradicionais no mercado nacional, como Toyota SW4 e Mitsubishi Pajero Sport.

Hoje, o modelo mais em conta da marca chinesa no país é a versão híbrida do Omoda 5, que custa a partir de R$ 159.990. Com 224 cv de potência combinada, é um concorrente de Toyota Corolla Cross Hybrid (R$ 219.890) e GAC GS4 (R$ 191.990).

