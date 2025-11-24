Marcas chinesas dominam o Salão do Automóvel com tecnologia e design

A nova montadora Caoa Changan foi lançada durante o Salão do automóvel, trazendo modelos elétricos e muito tencológicos. Crédito: Karine Nobre

(SÃO PAULO - SP) O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo abriu suas portas para o público no último sábado, 22, trazendo um perfil um tanto diferente para quem já frequentou as edições anteriores. Com estandes menores, o foco foi mostrar produtos e proporcionar experiências aos seus frequentadores, com direito a pistas de testes-drive, inclusive indoor.



O novo formato também chegou às montadoras. A ausência de algumas marcas, como Audi, BMW, Volkswagen, Nissan e Chevrolet foi sentida, mas ao mesmo tempo, o vácuo foi preenchido por uma leva de novas montadoras, principalmente com origem da China, que estavam em maior quantidade, apresentando seus modelos para o ano que vem e algumas promessas.

Ao todo, são nove montadoras chinesas, ou seja, quase metade das fabricantes de carro que estão no salão, mostrando a potência e influência desse novo player que está agitando e ditando tendências no mercado.

Caoa Changan

O Avatr 11 será o primeiro modelo da Caoa Changan a ser vendido no Brasil, a partir do ano que vem. Crédito: Karine Nobre

Um exemplo foi a Caoa, que celebrou sua nova parceria com a Changan, uma das maiores montadoras da China, apresentando a Avtar, marca de luxo do conglomerado, que tem modelos altamente tecnológicos e com parcerias inéditas no design, a exemplo do Avtar 12, que foi coassinado por Kim Jones, designer de marcas de moda de luxo como Fendi.

O modelo é um Gran Coupé 100% elétrico equipado com dois motores elétricos que entregam potência combinada de 547 cv (402 kW) e torque máximo de 70,1 kgfm (687 Nm) com tração integral. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,8 segundos.

O Avtar 12 tem design assinado por designer de marcas de luxo como a Fendi. Crédito: Karine Nobre

O estande é um dos que mais têm modelos inéditos (assim como a coreana Kia, que decidiu apresentar 11 carros diferentes no salão), entre eles, o Avatr 11, que será o primeiro a ser vendido por aqui, no ano que vem, com dupla motorização elétrica de 578 cv e autonomia de até 680 km.

Caoa Chery

A Caoa Chery também esteve presente, apresentando o topo de linha da marca, o SUV de sete lugares Tiggo 9, com motorização turbo e acabamento premium e deve ser comercializado no país ainda em 2026.

O Tiggo 9 é a principal atração do estande da Caoa Chery. Crédito: Karine Nobre

Outra novidade é o Tiggo 5X linha 2027 (sim, um ano na frente), que ganhou novo desenho da grade e já se encontra em pré-venda. E ainda trouxe o Arrizo 8 PHEV, sedã híbrido plug-in.

A linha 2027 do Tiggo 5X já está em pré-venda. Crédito: Karine Nobre

E ainda é possível ver um conceito de carro voador da marca, uma espécie de drone com asas e uma plataforma com rodas, possivelmente para se locomover em terra.

BYD

A minivan de luxo Denza D9 tem seis lugares. Crédito: Karine Nobre

Já a BYD e a GWM decidiram trazer produtos de suas marcas de luxo. No caso da BYD, esta apresentou a Denza, criada em 2010 como uma joint-venture entre Mercedes-Benz e a chinesa, que assumiu integralmente a marca em 2024.

A BYD trouxe o B5 SUV off-road da marca de luxo Denza. Crédito: Karine Nobre

No salão, o destaque fica para o SUV-off road premium B5, com 686 cv e motorização híbrida. Outros dois modelos, o esportivo Z9 GT, que deve ser lançado no primeiro semestre de 2026 e a Van de luxo D9, esperada para o segundo semestre do ano que vem.

GWM

A GWM, além de exibir o Tank 700 (uma versão muito maior do Tank 300) e a minivan de seis ou sete lugares de luxo Wey G9, ainda trouxe uma marca de motocicletas também com foco no luxo, a Souo com o modelo S2000.

GWm também trouxe mais dois novos modelos da sua linha de luxo. Crédito: Karine Nobre

O Tank 700 incorpora o powertrain híbrido plug-in 3.0T PHEV Hi4-T com 524 cv de potência e 800 Nm de torque, combinado à transmissão 9HAT e tração 4x4 com gerenciamento eletrônico. O Wey G9 é uma minivan híbrida plug-in de luxo e tem 5,41. O destaque fica para os seis lugares, sendo bancos executivos individuais nas duas fileiras traseiras.

Já a nova motocicleta Souo S2000 é equipada com motor boxer de oito cilindros, 2.0 litros, 154 cv e câmbio DCT de oito marchas.

Omoda | Jaecoo

Omoda | Jaecoo aproveitou o salão para lançar mais dois novos modelos. Crédito: Karine Nobre

Entre as estreantes que chegaram ao Brasil ainda este ano estão a Omoda | Jaecoo, que estreou por aqui em abril, levou. Além dos dois modelos iniciais Omoda 5 e Jaecoo 7, os híbridos Jaecoo 5 (carro de entrada da marca) e o Jaecoo 8, SUV de seis lugares que será o topo da gama.

MG Motor

Outro modelo da MG Motor que está no salão é o MG 4. Crédito: Karine Nobre

Outra estreante no Brasil é a MG Motor, montadora tecnicamente inglesa, mas que integra o grupo chinês Saic, recém-chegada ao país (a marca estreou na primeira quinzena de novembro). No estande, estavam exibidos os modelos MG 4 e MG S5, com versões de entrada, além do superesportivo Cyberster, apresentados na sua estreia no país.

GAC

A GAC trouxe os modelos lançados durante sua estreia no país. Crédito: Karine Nobre

A GAC, que também aportou no Brasil este ano, além de trazer os cinco modelos (os elétricos Ayon V, Ayon Y, Ayon ES e o Hyptec; e o híbrido GS4) que foram apresentados em sua estreia, também está com o seu primeiro carro voador, o GAC GOVY AirCab. O modelo foi revelado pela primeira vez no Salão Internacional do Automóvel e Expo da Cadeia de Suprimentos de Hong Kong 2025.

Ele tem dois lugares e suas portas abrem no mesmo estilo do Hyptec HT Ultra. Na China, o modelo está disponível para pré-venda por até 1,69 milhão de Yuans (cerca de R$ 1,4 milhão de reais) e tem um alcance de voo de até 30 quilômetros.

Leapmotor

Outra chinesa estreante é a Leapmotor, que chegou por aqui também no início de novembro, sob a bandeira do grupo Stellantis. Seus dois SUVs de estreia, o médio B10 (que está em pré-venda, mas em fase de homologação) e C10 estão presentes no estande da marca.

C16 é mais um SUV da Leapmotor, que trouxe o modelo para avaliar o interesse do público. Crédito: Karine Nobre

Mas o destaque é o B16, outro SUV da marca, que foi levado para o salão com o intuito de sondar o interesse do público no modelo, que pode vir para o país em 2016. A montado, inclusive, adiantou que irá começar a montar seus veículos na planta de Goiana (PE), acabando com o mistério da quarta marca da Stellantis que seria montada por lá (atualmente são feitos veículos da Ram, Fiat e Jeep)

Geely

Por fim, a Geely, que também anunciou sua chegada ao Brasil, este ano, em parceria com a Renault (ambas agora assim como Renault Geely), está com os modelos EX2 (carro mais vendido na China), EX5 e a sua versão híbrida EX5 EM-i. Este será inclusive, o primeiro modelo da marca a ser produzido no Brasil.

O EX 5 da Geely também terá uma versão híbrida. Crédito: Karine Nobre

O SUV híbrido plug-in do segmento C chegará ao mercado brasileiro inicialmente importado, no primeiro semestre de 2026, até no segundo semestre do ano, com a produção local começando no Complexo Industrial Ayrton Senna, no Paraná, onda a Renault fabrica seus modelos atualmente.

O Geely EX2 é o modelo mais vendido na China. Crédito: Karine Nobre

Inclusive, as duas empresas anunciaram um investimento de R$ 3,8 bilhões para a produção de uma nova Plataforma Geely (GEA) que dará origem a dois modelos que serão produzidos no segundo semestre de 2026. O investimento ainda contempla a renovação de um modelo da Renault, também a ser lançado no segundo semestre do ano que vem e de uma nova plataforma e modelo da francesa, programado para 2027.

