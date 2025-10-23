Marca chinesa da Stellantis abre loja no ES em novembro

O C10 é um SUV com porte semelhante ao do Jeep Commander e terá duas motorizações no Brasil. Crédito: Leapmotor/Divulgação

A chegada oficial da Leapmotor, marca chinesa de carros eletrificados da Stellantis (dona de marcas como Jeep, Fiat, Ram, Peugeot e Citroën), acontece na próxima semana e o Espírito Santo terá sua primeira loja em Vitória. O Grupo Podium, que já representa marcas como Fiat, Volkswagen, Jeep e Ram (estas duas últimas com lojas apenas em Campos dos Goytacazes), será o representante da marca no Estado.



Segundo o diretor Comercial do Grupo Podium, a empresa está assumindo a marca no Espírito Santo e a primeira loja tem previsão de inauguração no dia 8 de novembro, em Vitória, ao lado da atual concessionária da Podium Fiat. Inicialmente, estarão à venda os dois SUVs 100% elétricos da marca, que já foram apresentados no Salão de Xangai, no início do ano.

As primeiras unidades dos dois modelos, inclusive, já começaram a chegar ao país por meio do porto de Santos (SP), logo no início de agosto. O C10 é um SUV com porte semelhante ao do Jeep Commander e tem dimensões de 4.739 mm de comprimento, 1.900 mm de largura, 1.680 mm de altura, entre-eixos de 2.825 mm e peso de 1.980 kg. O porta-malas tem 475 litros.



O SUV B10 também chega junto do irmão maior na estreia da marca no Brasil. Crédito: Leapmotor/Divulgação

O modelo chegará ao país duas versões de motorização: uma 100% elétrica (BEV) e outra híbrida, onde o motor a combustão atua unicamente como gerador de energia para a bateria (REEV, também nomeado de ultra-híbrido pela Stellantis). Nesse caso, o carro não é tracionado por esse motor. A potência em ambas as motorizações é de 231 cv.

Já o B10 é um SUV de porte médio, com dimensões mais próximas às do Jeep Compass e é um modelo com foco no mercado internacional, já sendo comercializado na Europa e Austrália, além do mercado chinês. Suas dimensões são 4.515 mm de comprimento, 1.885 mm de largura, entre-eixos de 2.735 mm, altura de 1.665 mm e 420 litros no porta-malas. A montadora não adiantou qual será a motorização esperada para o modelo, que deve ter potência de 218 cv.

Consórcio se consolida como alternativa para troca de veículo no Brasil

Segundo pesquisa, 66% dos brasileiros trocam de carro a cada dois ou três anos. Crédito: Shutterstock

O hábito do brasileiro de trocar de carro com frequência (66% o fazem a cada dois ou três anos, segundo pesquisa da Webmotors) está encontrando no consórcio digital uma ferramenta de planejamento. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) apontam um recorde histórico de 12,04 milhões de participantes ativos no sistema, sendo R$ 5,13 milhões apenas no segmento de veículos leves.

A modalidade ganha força por permitir a aquisição do bem sem juros e também por poder usar o veículo atual como lance para acelerar a contemplação, conta Bruno Borges, CMO da Mycon, administradora on-çline de consórcios. “Vender o carro e usar o valor como lance aumenta muito a chance de uma contemplação rápida. O cliente recebe a carta de crédito para comprar à vista, podendo negociar melhores condições”, explica.

A digitalização do setor também tem sido apontada como importante para o crescimento da modalidade, uma vez que, por meio de aplicativos, clientes podem gerenciar suas cotas, ofertar lances e acompanhar assembleias. Reflexo disso são os resultados divulgados pela Mycon, que teve crescimento de 89% no número de cotas e de 88% na venda de créditos para automóveis no primeiro semestre de 2025, na comparação com igual período de 2024.

Especialistas recomendam que, ao optar pelo consórcio, o consumidor deve verificar se a administradora é registrada no Banco Central e analisar com atenção o custo total e as condições do contrato. A modalidade é mais indicada para quem não tem urgência, transformando-se em uma alavanca de compra que combina planejamento, liquidez e poder de compra à vista no momento da troca.

GW Lider antecipa black friday

Modelo tem 4,76 metros de comprimento, 1,93 metro de largura, 1,90 metro de altura e 2,75 metros de distância de entre-eixos. Crédito: GWM/Divulgação

A GW Lider traz condições especiais neste mês para modelos da linha GWM, antecipando as ofertas do black friday. O ORA 03 Skin, por exemplo, está disponível à vista por R$ 154 mil, com opção de financiamento com taxa a partir de zero, entrada de 60% e saldo em até 32 parcelas. Já o Haval H6 PHEV 19 sai à vista por R$ 245 mil, ou por financiamento com taxa a partir de zero, 60% de entrada e saldo em até 36 parcelas.

Outro modelo é o SUV off-road de luxo Tank 300 Hi4T, com preços partindo de R$ 339 mil à vista ou com financiamento a partir de taxa zero, 60% de entrada e saldo em até 24 parcelas. Para os clientes que utilizarem um veículo usado na aquisição do Haval H6 PHEV19 e do TANK 300 Hi4T, a GW Lider oferece R$ 20 mil de bônus na negociação.

Documentário sobre produção de bicicletas no Brasil

Webdocumentário “A Jornada da Bicicleta em Manaus” esta disponível no Youtube da Abraciclo. Crédito: Divulgação

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) estreou o webdocumentário “A Jornada da Bicicleta em Manaus”. A produção está disponível no YouTube da associação e aborda o impacto da fabricação de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM), incluindo a geração de empregos e o desenvolvimento da região.

O documentário também terá uma versão no formato de Reels no Instagram, em uma série de episódios curtos. “É uma forma de valorizar o papel estratégico da região no desenvolvimento econômico do país e incentivar práticas que promovem uma mobilidade mais saudável e consciente”, explica Fernando Rocha, vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo.

Scania Consórcio leva clientes à maior feira de ônibus do mundo

Clientes da marca foram na principal feira global de ônibus, em Bruxelas. Crédito: Divulgação

A Scania Consórcio levou dez clientes do setor de transporte de passageiros para a principal feira global de ônibus em Bruxelas. A ação foi parte da promoção “Busworld 2025” e levou o grupo a visitar o estande da fabricante e conhecer as últimas inovações em mobilidade sustentável, incluindo veículos elétricos e movidos a combustíveis renováveis.

A programação também incluiu uma visita à matriz da Scania na Suécia, onde os participantes tiveram contato com os centros de pesquisa e desenvolvimento e realizaram testes com ônibus elétricos e a gás.

