ES tem percentual de vendas de seminovos e usados no ano acima da média nacional

O mercado de veículos seminovos e usados no país caminha para um novo recorde, segundo dados divulgados pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). De janeiro a setembro deste ano, foram comercializadas 13.478.486 unidades, um aumento de 16,4% em comparação com as 11.582.395 unidades vendidas no mesmo período de 2024.



No Espírito Santo, o cenário se repete: o Estado se destacou no percentual de crescimento ao comparar o acumulado de janeiro a setembro de 2024 com o mesmo período de 2025. Durante esses nove meses, foram vendidas 215.979 unidades, enquanto no mesmo período de 2023, o montante era de 176.371. Isso representa um acumulado de 22,5%, bem acima da média nacional e também a maior média acumulada da Região Sudeste.

A venda de motos usadas e seminovas também registrou crescimento no acumulado do ano: foram 89.151 unidades este ano contra 69.161 em 2024, o que representa um aumento de 28,9%.

Na média total, incluindo comerciais leves e pesados e outras categorias, o crescimento percentual do acumulado do ano é de 25%. Ao todo, foram comercializados 366.825 veículos no Espírito Santo de janeiro a setembro de 2025, com uma média de 1.972 unidades por dia, uma alta de 27,7% em relação ao ano passado.

Três meses para acabar o ano

Com cerca de 90 dias restantes para o encerramento do ano, o levantamento da Fenauto projeta que o total de vendas em todo o país deve atingir entre 16 e 17 milhões de unidades, superando o recorde de 15,7 milhões de 2024.

Por outro lado, o mês de setembro, em comparação com agosto, registrou um recuo de 1,3% no país e de 3,8% no Espírito Santo, mas a expectativa do mercado é que as vendas voltem a acelerar nesta reta final do ano.

“O mercado de seminovos vem apresentando uma performance positiva e consistente neste ano, o que nos leva a prever um novo recorde. Os meses de final de ano são historicamente mais intensos em termos de vendas. Por isso, acreditamos que essa reta final deve trazer números ainda mais fortes para o setor, reforçando o veículo usado como a opção mais sólida e vantajosa para o consumidor brasileiro”, aposta o presidente da Fenauto, Enilson Sales.

Entre os fatores que definem esse crescimento nas vendas, o dirigente destaca a variedade de modelos com preços mais atrativos, em comparação com veículos zero quilômetro, permitindo aos consumidores adquirir carros de categorias superiores ou em melhores condições com o mesmo investimento. Essa variedade permite, ainda, que o comprador encontre o veículo ideal para sua demanda e condição financeira, disponível imediatamente.

Hyundai Creta é o carro mais vendido no ES até setembro

Nova geração do Creta foi lanada no ano passado. Crédito: Hyundai/Divulgação

O Hyundai Creta parece que deve consolidar sua liderança no mercado de zero quilômetro, no Espírito Santo. O modelo foi o carro mais vendido por aqui de janeiro a setembro, totalizando 1.565 unidades. No entanto, o segundo lugar, ocupado pelo Volkswagen Polo está a apenas 29 unidades de distância (1536 unidades), colocando a coroa do SUV, que foi o carro mais vendido no ES em 2023 e 2024, em perigo.

Já no mercado nacional, o SUV da Hyundai também tem repetido a performance, mas no varejo, que compreende apenas as vendas destinadas ao consumidor final, sem incluir os volumes direcionados a empresas como locadoras e frotas. De janeiro a setembro, o modelo registrou 43.198 unidades nesse segmento, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O segundo lugar é ocupado pelo Honda HR-V, com 36.446 unidades vendidas no mesmo período.

“O Creta foi o líder do varejo entre todos os automóveis de passeio em 2023 e 2024, e está muito perto de confirmar o tricampeonato para 2025”, afirma Oscar Castro, diretor executivo de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

Caminhão 100% elétrico faz trajeto de 250 km carregando 27 toneladas

Caminhão 100% elétrico, modelo Electric Tractor SE 437, da fabricante Sany Irmen fez trajeto entre Porto de Santos e Paulínia (SP). Crédito: Divulgação

O caminhão 100% elétrico, modelo Electric Tractor SE 437, da fabricante Sany Irmen, percorreu um trajeto de mais de 250 quilômetros, transportando 27 toneladas entre o Porto de Santos e a cidade de Paulínia (SP). O trecho incluiu a subida da Serra da Anchieta, considerada um dos pontos mais desafiadores para veículos pesados. A ação foi resultado de uma operação conjunta entre a Syngenta e a transportadora Gelog, parceira da companhia há mais de 20 anos.

A utilização de um caminhão articulado em rota de alta complexidade é vista como um passo inédito para a chamada “logística verde” no Brasil, segmento que, de acordo com a consultoria Grand View Research, deve movimentar US$ 61 bilhões até 2030. O mercado de caminhões elétricos no Brasil deve crescer 25,6% ao ano entre 2025 e 2031, segundo levantamento da Fenatac/Gigantes Elétricos.

“A experiência reforça nossa ambição de tornar a logística mais sustentável, unindo tecnologia, eficiência e responsabilidade ambiental”, afirma Alessandra Gamero, diretora de Logística Integrada da Syngenta.

