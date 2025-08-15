Sete em cada dez pessoas se sentem mais seguras ao se deslocar de carro, aponta pesquisa

O deslocamento no trânsito foi uma das principais reclamações dos entrevistados. Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa realizada pela Data OLX Autos mostrou que a maioria das pessoas se sente mais segura fazendo seus deslocamentos de carro. A pesquisa Tendências do Consumidor – Mobilidade Urbana, o comportamento e as preferências de mobilidade em centros urbanos, mostra que, depois do carro, os aplicativos de mobilidade (65%) e o táxi (56%) são os meios que mais proporcionam segurança. Já os deslocamentos a pé foram citados por 51% dos entrevistados.

Outro dado destacado no estudo é que 72% dos entrevistados são donos de algum tipo de veículo, sendo que 93% têm carro. A frequência de uso do automóvel foi a mais citada, com 49% dos participantes. Deslocamentos a pé ficou em segundo lugar, para 23% dos entrevistados, na frente da locomoção por meio de motocicletas, que foi a opção de 16%.

A pesquisa também apontou os principais problemas da mobilidade urbana para os entrevistados: o tráfego é o grande vilão dos deslocamentos: 35% classificaram a fluidez do trânsito cmo regular, 23% como ruim e 22% como péssima

Sobre o uso de bicicletas, dentre os 31% que fazem uso dela na rotina, 92% utilizam somente equipamento próprio, enquanto 4% usam uma alugada, mesmo percentual dos que utilizam tanto a própria quanto alugada. Somente 4% das bikes são elétricas.

Em relação à finalidade, o carro é usado principalmente para visitar amigos e familiares (71%), ir a hospitais (69%) e supermercados (63%). O deslocamento a pé é mais utilizado para ir à farmácia (49%), e o transporte por aplicativo para ir a bares e restaurantes (27%). Já o uso de motocicletas é mais frequente para ir ao trabalho (20%).

GW Lider apresenta linha 2026 do GWM Ora 03 neste sábado

A nova linha do Ora 03 traz bateria de maior capacidade na versão intermediária. Crédito: Chris Castanho

A GWM já lançou a linha 2026 do Ora 03, hatch 100% elétrico da marca que chega com uma série limitada. O modelo fará sua estreia no Estado por meio da GW Líder, neste sábado, 16, das 9h às 13h e terá condições especiais: taxa zero, ou seguro grátis ou bônus de R$ 10 mil na troca de usado.

A maior novidade é a bateria de maior capacidade: de 58 kWh e autonomia de até 420 km (WLTP) ou 315 km (Inmetro). Essa nova versão posiciona-se entre o ORA 03 Skin BEV48 e o esportivo ORA 03 GT BEV63.

A nova versão acrescenta ao pacote do ORA 03 Skin itens como teto solar panorâmico, carregador de celular por indução (15W), espelho interno fotocrômico, teto e retrovisores pretos e interior totalmente preto. Equipado com motor elétrico de 171 cv e 250 Nm, oferece 6 modos de condução e três modos de assistência (conforto, normal e esportivo).

No quesito segurança, ele tem 7 airbags, ABS+EBD, frenagem autônoma de emergência, câmera 360°, assistente de ponto-cego, condução semiautônoma nível 2+, entre outros. O modelo está disponível nas cores Azul Copacabana, Vermelho Brava, Branco Ágata e Preto Hematita.

Abraciclo comemora 50 anos e oficializa apoio à edição de motos do Festival Interlagos

A Abraciclo será apoiadora institucional da edição motos do Festival Interlagos do ano que vem. Crédito: Divulgação

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) anunciou parceria institucional para a realização do Festival Interlagos - Edição Motos 2026. A Abraciclo será apoiadora institucional do Festival Interlagos – Edição Motos no período de 2026 a 2030.

“O evento se consolidou como um dos mais relevantes do setor, reunindo todas as nossas associadas. A participação da Abraciclo, a partir do próximo ano, marca um momento histórico: a celebração dos nossos 50 anos. Isso torna essa parceria ainda mais especial”, destaca Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

