Maioria dos capixabas quer SUV na hora de trocar de carro, aponta pesquisa

SUVs são os modelos mais desejados pelos capixabas. Crédito: Shutterstock

Apesar da maioria dos capixabas motorizados ainda terem modelos mais tradicionais como hatches (38%) e sedãs (35%), quando perguntados por qual tipo de veículo querem trocar o seu atual, é o SUV que domina as respostas. Segundo pesquisa realizada pelo Marketing da Rede Gazeta, 46% pretendem comprar um SUV, com o preço em torno R$ 50 mil a R$ 150 mil, em média, na troca por um modelo mais novo.



A pesquisa mostrou ainda outra tendência dos capixabas que está em crescimento, que é o interesse por veículos eletrificados. A título de comparação, no ano passado, 9% tinham interesse em comprar um carro híbrido leve, 7% um 100% elétrico e 4% um híbrido plug-in.

Isso também reflete o interesse dos capixabas com relação à marca de troca do seu próximo carro, já que as três primeiras têm no mercado veículos híbridos. A Toyota (16%), pioneira em levar esse tipo de motorização a seus carros; a Fiat, em segundo, com 11%, que lançou, no ano passado seus primeiros modelos com tecnologia híbrida (apesar de algumas controvérsias sobre ser realmente um modelo híbrido); e a surpresa deste ano, que é a BYD, com 10% dos interesses do mercado (ano passado, a marca estava em 10° lugar, com 3% das intenções).

Por outro lado, a maioria prefere carros de aplicativo quando quer se deslocar pela cidade sem o seu veículo: em 2024, 31% utilizavam esse serviço, já em 2025, esse número cresceu para 38%. Quem opta por andar de ônibus quando deixa seu carro na garagem também aumentou: de 17% no ano passado para 19% em 2025. Já moto (de 19% para 13%) e bicicleta (15% e 11%), reduziram.

Já 23% dos capixabas que responderam à pesquisa apontam não ter carro, sendo que 46% pretendem adquirir um veículo. Aqui, os hatches (38%) e sedãs (36%) dominam o interesse na hora de comprar um carro (os SUVs ficam em terceira posição, com 24% das intenções).

Na preferência por marcas dominam as mais tradicionais: Fiat (18%), Volkswagen (18%), Honda (11%), Hyundai (9%) e Nissan (9%). Aqui, o foco é a busca por modelos mais acessíveis e também a confiabilidade das marcas. O preço médio, na busca pelo carro próprio por quem não tem, é mais baixo, de R$ 50 mil (53%) a R$ 80 mil (29%), sendo que a maioria tem interesse em um seminovo (49%) ou usado (36%).

Independentemente de trocar de carro ou comprar um para quem não tem, o local preferido para essa negociação é a concessionária (63% no caso de quem vai trocar e 38% para quem não tem veículo) e a forma de pagamento é por meio de financiamento: 49% para quem vai trocar de carro e 64% para quem não tem veículo.

Jeep Compass chega a 500 mil unidades vendidas no Brasil

O Jeep Compass é produzido em Goiana (PE). Crédito: Jeep/Divulgação

O Jeep Compass chegou à marca de 500 mil unidades vendidas no Brasil. Fabricado no país desde 2016, o modelo é produzido no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE) e exportado para diversos países da América Latina.

O modelo atualmente é o quinto SUV mais vendido no país, com 27.531 unidades comercializadas até agora, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). “Superar as 500 mil unidades vendidas no Brasil não é uma tarefa para qualquer SUV! Isso mostra como o Compass ainda é uma referência no mercado brasileiro”, afirma Hugo Domingues, vice-presidente da Jeep para a América do Sul.

Hyundai Creta lidera vendas pelo varejo

O Hyundai Creta passou por uma reformulação no design no final do ano passado. Crédito: Hyundai Creta 2025

O Hyundai Creta fechou o primeiro semestre como o modelo mais vendido no país quando o assunto é vendas no varejo. Nesse ranking, são consideradas as vendas destinadas ao consumidor final, sem incluir volumes comercializados para empresas, como locadoras e frotas. Foram 26.651 unidades emplacadas, de acordo com os dados da Fenabrave. As vendas em junho totalizaram 5.427 emplacamentos, enquanto o segundo lugar, nessa categoria, ficou para o Honda HR-V, com 4.140 unidades.

“O Hyundai Creta se consolida cada vez mais como o favorito do consumidor brasileiro no varejo, quando é o cliente final que vai ao concessionário e escolhe o carro que quer comprar. A versão com design anterior ao atual, lançada em 2021, já havia feito história como o primeiro SUV a liderar o varejo nacional no ano de 2023. Agora, com a atualização completa do visual lançada em 2024, a aceitação tem sido ainda melhor, com destaque para a grande procura do público pelas nossas versões topo de gama”, comenta Oscar Castro, diretor executivo de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

