Nova marca de carros chineses abre neste sábado primeira loja no ES

GAC prepara sua estreia no país em sintonia com a abertura das primeiras concessionárias; marca será representada pelo Grupo Lider no Estado

Publicado em 23 de maio de 2025 às 01:58 - Atualizado há 2 dias

O GAC Hyphtec HT com portas traseiras estilo “asa de gaivota” é o destaque da marca Crédito: GAC/Divulgação

O Brasil tem se tornado um ponto de atração para a chegada de marcas chinesas de carros eletrificados, que já estão se tornando comuns nas ruas. Desta vez, é a GAC que deve anunciar sua chegada ao país nesta sexta-feira (23), em sintonia com a abertura das suas primeiras concessionárias. No Espírito Santo a marca será representada pelo Grupo Lider, que abre, neste sábado (24), a primeira loja da montadora no Estado. >

“Com espírito empreendedor e visão voltada para o futuro, seguimos traçando novos caminhos e escrevendo novos capítulos em nossa história. Estamos presentes no Espírito Santo desde 1980, operando atualmente as marcas CVC (Chevrolet), Vitoriawagen (Volkswagen), Tai Motors (Hyundai), Valore (Fiat), GW Lider (GWM), Motolider (Honda) GAC Lider Vitória (GAC) e Carlider (multimarcas)”, conta o conselheiro executivo do Grupo Lider, José Braz Neto. >

O Aion ES é um sedã 100% elétrico Crédito: GAC/Divulgação

Esta é a segunda marca chinesa do grupo, que já tem a GWM em seu portfólio. A GAC Lider Vitória abre as portas trazendo cinco novos modelos, entre elétricos e híbridos, que estreiam no mercado nacional:>

Aion ES: sedã 100% elétrico, com amplo porta-malas e autonomia superior a 400 km.

sedã 100% elétrico, com amplo porta-malas e autonomia superior a 400 km. Aion Y: elétrico com elementos de minivan e SUV, com o maior espaço interno da categoria.

elétrico com elementos de minivan e SUV, com o maior espaço interno da categoria. Aion V: SUV de luxo, 100% elétrico, com massageadores nos bancos dianteiros e freezer com capacidade de resfriamento até -15°C e aquecimento até 45°C.

SUV de luxo, 100% elétrico, com massageadores nos bancos dianteiros e freezer com capacidade de resfriamento até -15°C e aquecimento até 45°C. GS4: SUV híbrido (HEV), robusto, moderno e espaçoso.

SUV híbrido (HEV), robusto, moderno e espaçoso. Hyphtec HT: modelo elétrico de alto padrão, com portas traseiras estilo “asa de gaivota”, freezer embutido e massageadores nos bancos dianteiros. É o destaque da marca no Brasil. >

O Aion V é SUV de luxo, com motorização 100% elétrica Crédito: GAC/Divulgação

A concessionária ficará localizada em Vitória, na avenida Cezar Hilal, em Santa Lúcia. Quinta maior montadora da China, a GAC é uma joint venture responsável pela produção de veículos Honda e Toyota naquele país. A empresa também já implantou um centro de distribuição de peças em São Paulo, com uma estrutura para garantir suporte do primeiro contato até o uso prolongado do veículo>

“A equipe de vendas da GAC Lider Vitória recebeu treinamento direto da montadora em São Paulo e está preparada para oferecer um atendimento de excelência com consultoria especializada”, acrescenta.>

Vinhos e carros Os apreciadores de um bom vinho e também de carros vão poder experimentar os dois mundos, no próximo dia 4 de junho, na concessionária da Lexus Vitória. Esta será a segunda edição do Wine Tasting Gran Cave, promovido pela Gran Cave Adega & Bistrô e começará às 18h. O destaque fica para a participação do jornalista e crítico de vinhos Jorge Lucki, que compartilhará insights sobre o universo dos vinhos, proporcionando aos participantes conhecerem em primeira mão os rótulos que comporão a carta da estação. Além disso, será possível conhecer os lançamentos RX450h+ e NX450h+. Os ingressos estão disponíveis no site da Gran Cave.

Seguro dos carros mais vendidos fica mais barato

O ranking abrange 11 capitais brasileiras e considera a lista divulgada pela Fenabrave dos 10 carros mais vendidos no mês Crédito: Shutterstock

Um levantamento da Minuto Seguros mostrou que houve queda nos custos das apólices nos principais Estados para ambos os gêneros, em abril. De acordo com a pesquisa, no último mês, o custo médio para homens foi de R$ 2.175,50, uma redução de 6% em relação a março; já para as mulheres, o valor ficou em R$ 2.374,21, uma diminuição de 10%. Em março, os valores haviam registrado alta de 5% para ambos os públicos. A exceção foi Salvador, que apresentou alta de 6% para os homens e 11% para as mulheres. >

O ranking abrange 11 capitais brasileiras e considera a lista divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) para informar os 10 carros mais vendidos no mês de abril. Segundo o gerente comercial da Minuto Seguros, Michel Tanam, fatores como o perfil do condutor, veículo, cobertura, elementos macroeconômicos, como inflação, índice de sinistralidade de cada região e dinâmica do mercado, influenciam os preços.>

Volvo Car Brasil lança consórcio A Volvo Car Brasil agora passa a oferecer serviço de consórcio da marca, em parceria com a administradora de consórcio Maggi. Segundo o diretor financeiro da Volvo Car, João Reia, a modalidade vem sendo estruturada há algum tempo. Entre os diferenciais do Volvo Car Consórcio estão megas assembleias, que contemplarão até 64% do grupo em 24 meses, taxa administrativa diferenciada de 10% e um bônus que pode ser utilizado na concessionária na retirada do veículo.

Citroën chega a 1 milhão de veículos produzidos em Porto Real

O Citroën Basalt foi o carro 1 milhão produzido na fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro Crédito: Citroën/Divulgação

O Citroën Basalt Shine foi o modelo escolhido para ser o carro de número 1 milhão da marca a sair na linha de produção na fábrica de Porto Real (RJ). O marco foi atingido nesta segunda-feira (19). Em atividade desde 2001, a unidade foi responsável pela produção nacional de modelos da Citroën, começando pelo monovolume Citroën Xsara Picasso, além de outros dez modelos: C3 (2003), Xsara Picasso reestilizado (2007), C3 Aircross (2010), C3 Picasso (2011), 2ª geração do Citroën C3 (2012), 2ª geração do Aircross (2015), C4 Cactus (2018) e os da família C-Cubed: 3ª geração Citroën C3 (2022), Citroën Aircross (2023) e Citroën Basalt (2024). >

E para comemorar o marco, a montadora anunciou condições especiais até 31 de maio. Modelos como o Citroën C3, nas versões Live Pack 1.0 e Feel 1.0, e o Citroën Aircross com cinco ou sete lugares, na versão Feel Pack, estão com bônus de até R$ 6 mil na troca do veículo usado da marca Citroën. >

Há ainda taxas promocionais de financiamento Stellantis, com entrada a partir de 50% e parcelas em até 48 vezes com taxa de apenas 0,99% ao mês. Também é possível optar por 70% de entrada e quitação em até 24 vezes. No caso do Citroën Aircross, há ainda a opção de entrada de 70% com taxa zero em 18 vezes.>

BMW testa baterias de estado sólido O BMW Group está testando células de bateria totalmente em estado sólido (ASSB) de grande formato da Solid Power em um veículo de teste, um BMW i7. Segundo a montadora, os benefícios potenciais da tecnologia ASSB incluem maior densidade de energia em um sistema de armazenamento muito mais compacto em comparação com as tecnologias atuais.

