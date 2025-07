Grupo automotivo capixaba adquire novas lojas da Honda no ES e RJ

Concessionária Honda Shori localizada em Vitória: expansão. Crédito: Marlon Vianna Ghirardelli/Divulgação

A Honda Shori está expandindo sua atuação dentro e fora do Espírito Santo, com a aquisição de lojas da marca Planeta H localizadas em Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Campos dos Goytacazes, esta última no Rio de Janeiro.



“A chegada dessas novas lojas marca um passo importante na nossa trajetória de expansão. Estamos preparados para levar o padrão Honda Shori a ainda mais clientes, com qualidade, proximidade e compromisso com a excelência. Esse movimento representa a nossa ousadia em buscar novos caminhos e fortalecer cada vez mais a presença da marca na região”, destaca Giovanni Lamborghini, diretor da Honda Shori.

Parte do Grupo Pianna, a Honda Shori foi fundada em 1999, iniciando suas atividades na matriz, que fica localizada em Vitória e expandiu para Linhares, Serra e Vila Velha. Recentemente a unidade da cidade canela-verde foi reinaugurada, com novo layout e espaços tanto para visitantes quanto para a realização de serviços.

Com a chegada de mais lojas da marca, a rede reforça sua presença no Sudeste. As novas unidades passam a integrar a estrutura do grupo, com foco em vendas, serviços e pós-venda.

“Para os clientes, a expansão representa mais comodidade e vantagens: aumento da oferta de veículos, maior estoque e disponibilidade de peças, e um atendimento cada vez mais ágil e eficiente, reforçando o compromisso da Shori em oferecer a melhor experiência em todas as etapas da jornada com a marca Honda”, afirma Lamborghini.

Mais 22 mil veículos foram blindados no Brasil em 2025

O nível mais utilizado no país é o 3-A, que suporta até disparos de pistolas 9 mm e revólveres 44 Magnum, considerada a maior arma de mão. Crédito: Shutterstock

No primeiro semestre de 2025, foram blindados 22.425 veículos, 11,5% mais que o mesmo período de 2024, quando pouco mais de 20 mil carros receberam a blindagem. Estima-se que a frota blindada do país esteja perto de 425 mil veículos. O levantamento foi divulgado pela Associação Brasileira de Blindagem (Abraablin), com dados do Exército Brasileiro.

O Estado de São Paulo respondeu por 18.898 veículos blindados no período, seguido do Rio de Janeiro (1.767), Ceará (641), Pernambuco (519) e Rio Grande do Sul (259).

“O nível mais utilizado no país é o 3-A, que suporta até disparos de pistolas 9 mm e revólveres 44 Magnum, considerada a maior arma de mão. Mas, diante do armamento pesado nas mãos da criminalidade no Rio, a procura por um nível maior de proteção tem crescido [nível 3]. O mesmo tem acontecido em algumas cidades fronteiriças no oeste do Brasil, especificamente com o Paraguai e a Bolívia. Trata-se de um nível mais restrito e que exige autorização especial do Exército para uso de pessoas físicas e jurídicas”, explica Fábio Rovêdo de Mello, diretor de Assuntos Institucionais da empresa e atual presidente da Câmara de Blindadores da Abrablin.

Financiamento de veículos tem leve queda no ano

As vendas financiadas de veículos somaram 3,4 milhões de unidades no primeiro semestre. Crédito: Shutterstock

As vendas financiadas de veículos no Brasil tiveram uma pequena queda de 0,7% no primeiro semestre do ano. Segundo dados da B3, o financiamento totalizou 3,4 milhões de unidades no período, entre novos e usados (incluindo autos leves, pesados e motos em todo o país). Em valor absoluto, foram 24 mil unidades financiadas a menos.

No segmento de autos leves, houve uma diminuição de 2,6% em relação aos seis primeiros meses de 2024. A quantidade de financiamento de veículos pesados caiu 4,6%. Já o financiamento de motos cresceu 4,4%.

Em junho de 2025, o financiamento de veículos totais apresentou uma redução de 7% na comparação com o mês de maio. A maior retração neste período ocorreu na venda financiadas de motos, com 6,1% a menos no número de vendas. As negociações financiadas de automóveis leves caíram 4,7%, enquanto a de veículos pesados subiram 5,8%.

Fiat Toro chega a 600 mil unidades produzidas no Brasil

Produzida no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE), a Fiat Toro foi lançada em 2016 e chegou ao marco, este mês, de 600 mil unidades produzidas no Brasil. Recentemente, a picape ganhou nova motorização nas versões Ranch e Volcano com o propulsor MultiJet 2.2 Turbodiesel. O novo motor entrega 200 cv de potência e 450 Nm de torque e o 0 a 100 km/h é feito em apenas 9,6 segundos na Volcano e 9,8 segundos na versão Ranch.

No início do ano, a versão Ultra passou a ser uma nova opção no topo de gama entre as versões equipadas com motor Turbo 270 Flex. “A Toro foi pensada e desenvolvida para atender um público exigente e une o que existe de melhor entre tecnologia, segurança e alto desempenho”, comenta Frederico Battaglia, Vice-Presidente das marcas Fiat e Abarth na América do Sul.

