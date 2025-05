Concessionária do ES já tem data para a chegada do Volkswagen Tera

Modelo marca estreia da Volkswagen na categoria. Crédito: Volkswagen/Divulgação

O Tera vai fazer a sua estreia no Estado por meio da Vitoriawagen, concessionária da marca que fará simultaneamente o lançamento em suas lojas de Vitória, Serra e Guarapari, a partir das 19h.

“A Vitoriawagen deposita grandes expectativas no Volkswagen Tera, um modelo inédito desenvolvido no Brasil para disputar o segmento de SUVs compactos, com preços próximos aos dos hatches compactos. A novidade promete ser um divisor de águas no mercado, graças ao valor altamente competitivo”, comenta o diretor da Vitoriawagen, Celso Duarte.

“O Tera oferece um custo de propriedade mais vantajoso, sendo 4% mais barato de manter em comparação com os concorrentes, e conta com uma cesta de peças 35% abaixo da média do segmento. Reunindo todos os atributos para se tornar o novo ícone da Volkswagen, o Tera tem potencial para figurar entre os carros mais vendidos do mercado brasileiro”, acrescenta.

Os “12 Loucos por Scooter” no Festival Interlagos 2025

Grupo saiu de Vila Velha em direção ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Crédito: Divulgação

A convite da Honda, um grupo de motociclistas saiu de Vila Velha rumo a São Paulo para participar do Festival Interlagos Motos 2025, que começa hoje e vai até o domingo, 1º de junho, no autódromo José Carlos Pace, mais conhecido por Autódromo de Interlagos. O grupo, chamado 12 Loucos por Scooter, recebeu o convite da montadora japonesa por meio da Moto Vena. Esse já é o segundo ano consecutivo da experiência dos motociclistas capixabas.

“Viajamos juntos de scooter até São Paulo no ano passado e foi inesquecível. Nessa mesma época já recebemos o convite da Honda para repetir a viagem neste ano e aceitamos na hora”, contou o diretor da Moto Vena, Janio de Paula.

Realizado desde 2019, o Festival Interlagos Motos chega a sua sétima edição como um dos principais eventos do segmento de motocicletas no País. O grupo também irá participar no evento dos lançamentos da Honda, entre eles a substituta da CB 500F, a Hornet 500. As novas NX 500, CB 650 e-clutch e a Africa Twin 1100 Adventure Sports também farão sua estreia no Brasil durante o evento.

OnStar lança serviço inédito de vigilância ativa

Novo recurso no sistema da Chevrolet vai ajudar na segurança dos ocupantes do carro . Crédito: Chevrolet/Divulgação

O sistema de conectividade OnStar da Chevrolet passa a contar com o Acompanhamento Seguro, que permite que o usuário solicite à Central de Atendimento o monitoramento da rota e das atividades no interior do veículo por um período determinado. O recurso é especialmente útil em situações como entrada em garagens durante horários críticos, condução por regiões consideradas inseguras, locais escuros e com pouco movimento.

Caso o atendente do OnStar perceba qualquer situação que comprometa a segurança dos ocupantes do veículo, as autoridades são imediatamente acionadas, e um protocolo de emergência é adotado pela central para providenciar o auxílio necessário. O monitoramento ocorre tanto via geolocalização quanto por meio de escuta ativa da cabine, utilizando os microfones do próprio sistema de áudio.

O Acompanhamento Seguro está acessível desde versões de entrada de Onix, Spin, Tracker, Equinox e Trailblazer, passando pelas picapes Montana, S10 e Silverado, até os elétricos Blazer EV e Equinox EV. Os modelos Cruze, Camaro e Bolt também podem ser contemplados.

Toyota do Brasil apresenta tecnologia híbrida flex na Osaka Expo 2025

Empresa vai apresentar, no Japão, tecnologia nacional de motorização híbrida. Crédito: Toyota/Divulgação

A Toyota do Brasil vai participar da Osaka Expo 2025, um dos maiores eventos globais de inovação e sustentabilidade, que acontece até 13 de outubro, no Japão. A companhia é uma das patrocinadoras da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), responsável pelo pavilhão brasileiro no evento.

A empresa levou dois modelos de sua linha híbrida flex: o Corolla Cross e o Corolla Sedan e vai realizar o seminário “O Papel do Brasil na Transição Energética e o Futuro da Mobilidade Sustentável”, com palestra de Roberto Braun, diretor de Comunicação da Toyota do Brasil, presidente da Fundação Toyota e porta-voz da.

A programação ainda inclui, em 21 de junho, a participação da Toyota do Brasil no Brazilian Day, que reunirá autoridades dos governos federais e estaduais, além de representantes do Congresso e membros da empresa.

A Gazeta integra o Saiba mais