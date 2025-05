SUV compacto

Hyundai lança nova geração do híbrido Kona no Brasil; preços partem de R$ 214.990

Com visual futurista, o modelo terá duas versões e conta com motor Kappa 1.6 aspirado e outro elétrico, que juntos entregam potência de 141 cv; vendas começam no dia 5 de junho

Publicado em 23 de maio de 2025 às 17:59 - Atualizado há um dia

Oferecido em duas versões, o Novo Kona Hybrid conta com o padrão de design futurista da Hyundai Crédito: Hyundai/Divulgação

A Hyundai lançou oficialmente o novo Kona Hybrid no Brasil, com as vendas previstas para começarem no dia 5 de junho. Com visual futurista, o SUV híbrido será oferecido nas versões Ultimate, por preços a partir de R$ 214.990, e Signature, partindo de R$ 234.990. >

O modelo vem equipado com motor Kappa 1.6 aspirado com injeção direta de combustível (GDI), associado à transmissão DCT de seis velocidades e um motor elétrico com bateria principal de Íons de lítio e capacidade de 1,32 kWh.>

Ele oferece potência máxima combinada de 141 cv, enquanto o torque máximo combinado do veículo é de 27 kgfm. O consumo de combustível, segundo o Inmetro, é de 18,4 km/l na cidade e 16 km/l na estrada.>

Um dos SUVs compactos mais espaçosos do mercado, o Kona tem 4.350 mm de comprimento, 1.825 mm de largura, 1.580 mm de altura e 2.660 mm de entre-eixos (60 mm a mais em relação à geração anterior). A capacidade do porta-malas é de 407 litros.>

>

As duas opções de configuração, Ultimate e Signature, têm cinco possibilidades de cores externas: Branco Atlas, Preto Abyss Perolizado, Cinza Cyber Metálico, Cinza Pérola e a Cinza Ecotronic Matte – de acabamento fosco. No interior, também será possível escolher pela tonalidade preta ou cinza.>

Design e tecnologia

Um dos destaques do design exterior do modelo são as rodas diamantadas de 18" Crédito: Hyundai/Divulgação

Seguindo o novo padrão de design futurista da Hyundai, o visual do Kona conta com uma faixa contínua de LED na dianteira, que conecta as luzes diurnas. Além disso, os faróis principais são de LED e ficam nas extremidades do para-choque, que possui acabamento tridimensional. >

Completam o design exterior as rodas diamantadas de 18", o desenho em Z nos vincos das portas e a linha de cintura ascendente da dianteira para a traseira.>

O painel de instrumentos digital do modelo mede 12,3" e é integrado a uma central multimídia de mesmo tamanho Crédito: Hyundai/Divulgação

No interior, o SUV tem um painel de instrumentos digital de 12,3" integrado à central multimídia com o mesmo tamanho. Uma das novidades que ele traz internamente é a tecnologia Shift by Wire, que apresenta uma alavanca à direita do volante como chave seletora do câmbio automático. Esta configuração elimina a necessidade de uma alavanca de câmbio, além de proporcionar mais espaço no console central, que vem aberto.>

O modelo conta ainda com assentos Slim Seat – na parte da frente da cabine –, apoio de braços com porta-copos no banco traseiro, saídas de ar-condicionado (que é dual zone) traseiras, portas USB-C e luz cortesia em LED.>

O modelo conta com assentos Slim Seat na parte da frente da cabine Crédito: Hyundai/Divulgação

Além disso, os itens de série do Kona incluem carregador de smartphone sem fio, banco do motorista com ajuste elétrico, função auto hold, acionamento da câmera 360º pelo console e conexão Apple Car Play/Android Auto sem fio.>

A versão Signature vem com “Seamless Lighting” dianteiro, teto solar elétrico e luz ambiente configurável de até 64 cores. Nela, o para-brisa é acústico, para maior absorção de ruídos externos, e o porta-malas tem acionamento elétrico, configurável em quatro níveis de altura de abertura, para melhor se adaptar ao alcance de cada condutor.>

A lista de itens de segurança do veículo inclui: Assistente de Frenagem Autônomo, Monitoramento de Tráfego Cruzado Traseiro, Assistente de Ponto Cego, Farol Alto Adaptativo, Alerta de Saída Segura, Assistente de Permanência e Centralização em Faixa, Controle de Cruzeiro Adaptativo e Sensor de Estacionamento estão disponíveis para ambas as versões a serem comercializadas no Brasil. >

Na versão Signature, também está disponível a Câmera 360º e a Câmera para Monitoramento de Ponto Cego.>

Ficha técnica

Motor: Kappa 1.6 GDI HEV (Híbrido a gasolina)

Kappa 1.6 GDI HEV (Híbrido a gasolina) Transmissão: Automatizada de dupla embreagem de 6 marchas

Automatizada de dupla embreagem de 6 marchas Potência máxima combinada (cv): 141

141 Torque máximo combinado (kgfm): 27,0 >

Motor a combustão

Configuração dos cilindros: 4 em linha

Posição do motor: Transversal anterior

Bloco e cabeçote do motor: Alumínio

Diâmetro (mm) X Curso dos pistões (mm): 72,0 x 97,0

Cilindrada (cm³): 1,580

Taxa de compressão: 14,0

Comando de válvulas: DOHC DUAL CVVT

Tipo de alimentação: Direta

Combustível: Gasolina >

Motor elétrico

Tipo: Motor de ímã permanente >

Bateria

Tipo: Íons de lítio

Capacidade (kWh): 1,32 >

Transmissão

Tração: Dianteira

Número de marchas: 6 a frente e 1 a ré >

Suspensão

Dianteira: Tipo McPherson com amortecedores a gás

Traseira: Multi-Link com braços oscilantes independentes e amortecedores a gás >

Freios

Dianteiro: Discos ventilados

Traseiro: Discos sólidos >

Dimensões e capacidades

Comprimento (mm): 4,350

Largura (mm): 1,825

Altura (mm): 1,580

Entre eixos (mm): 2,660

Altura livre do solo (mm): 170

Volume do porta-malas / Rebatido (litros, VDA): 407 / 1.241

Volume do tanque de combustível (litros): 38

Pneus: 215/55R18 >

Pesos

Peso em ordem de marcha (kg): 1.525

Carga útil (kg): 425 >

Desempenho

Velocidade máxima (km/h): 155 (Eco) 165 (Sport)

Aceleração de 0 a 100 km/h (s): 11,2 (gasolina) >

*Com informações da Hyundai.>

