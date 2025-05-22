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Linha 2026

Fiat Pulse muda visual e ganha teto solar às vésperas da estreia do VW Tera

Montadora deu uma leve repaginada no SUV compacto, que ganhou mais duas versões à espera da chegada do rival; preços não foram divulgados
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

22 mai 2025 às 17:26

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 17:26

Fiat Pulse 2026
Fiat divulgou mudanças no Pulse, mas preços da nova linha ainda não foram informados Crédito: Fiat/Divulgação
Que o Volkswagen Tera será o grande lançamento da montadora alemã no Brasil, isso ninguém tem dúvidas. Muito menos a Fiat, que às vésperas da chegada do SUV compacto no mercado, decidiu apresentar a linha 2026 do Pulse, que além de ganhar um tapa no visual, terá mais duas novas versões (Drive 1.3 MT, que retorna ao portfolio da marca e a Turbo 200 AT), além de opções com teto solar. A montadora não divulgou os preços da nova linha, provavelmente no aguardo da concorrência.
No design, o modelo ganhou uma grade frontal nova, muita parecido com o do Fastback, com temas verticais. A grade inferior (skidplate) ficou mais larga e traz agora temas geométricos. Já o para-choque agora possui dois apliques laterais com acabamentos que variam conforme a versão, além das entradas de ar funcionais. Os protetores de para-lamas ganharam frisos aerodinâmicos laterais.
Fiat Pulse 2026
Pacote Sunroof adiciona teto solar panorâmico à versão Impetus Crédito: Fiat/Divulgação
Do ponto de vista de segurança, o modelo segue oferecendo o ADAS (Sistema Avançado de Assistência ao Condutor) a partir da versão Audace como opcional e standard na Impetus, em pacote que inclui frenagem automática de emergência, assistente de Permanência em Faixa, e a comutação dos faróis, que define entre o farol alto e baixo automaticamente.
As opções de cores do Pulse na linha 2026 são: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Vermelho Monte Carlo, Prata Bari, Cinza Strato, Cinza Silverstone e Azul Amalfi (exclusiva para versões híbridas). A versão Audace oferece teto bicolor por meio de opcional, enquanto na versão Impetus esta pintura é de série.
Veja cada uma das versões e o que mudou:

Fiat Pulse Drive 1.3 MT

Fiat Pulse 2026
Nova grade do Pulse aproxima modelo do Fastback Crédito: Fiat/Divulgação
Versão manual equipada com o motor Firefly 1.3 aspirado retorna ao portfolio do Pulse, como opção de entrada do modelo. Ganha novo interior escurecido. Como opção, há o pacote Plus, que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré.

Fiat Pulse Drive 1.3 AT

Fiat Pulse 2026
Os protetores de para-lamas ganharam frisos aerodinâmicos laterais Crédito: Fiat/Divulgação
Versão manual equipada com o motor Firefly 1.3 aspirado retorna ao portfolio do Pulse, como opção de entrada do modelo. Ganha novo interior escurecido. Como opção, há o pacote Plus, que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré.
Itens de série: 
  • Motor Firefly 1.3 aspirado 
  • Transmissão manual 
  • Cluster 3,5’’ 
  • Multimídia 8,5’’ 
  • A/C Digital 
  • Barras de teto 
  • Farol em LED 
  • Retrovisores elétricos 
  • Maçaneta na cor preta 
  • Rodas de Aço 16’’ 
  • Bancos em tecido

Fiat Pulse Turbo 200 AT

Fiat Pulse 2026
Modelo conta com versões híbridas Crédito: Fiat/Divulgação
Nova versão ocupa posição de entrada do motor turbo, tem todos os itens da versão anterior (Drive 1.3 AT) somados a:  
  • Motor T200  
  • Rodas de liga leve 16’’ 
  • Opcional: rodas de liga leve 17’’

Audace Turbo 200 Hybrid AT 

Fiat Pulse 2026
Fiat divulgou novidades no Pulse para manter a relevância do modelo diante da chegada do novo rival Crédito: Fiat/Divulgação
A versão Audace, além do interior escuro, também ganha novo tecido de revestimento. Ela tem todos os itens da versão anterior (Turbo 200 AT) somados a:  
  • Motor T200 Hybrid  
  • Banco bipartido 
  • Câmera de ré e sensor de estacionamento 
  • Keyless  
  • Carregador por indução 
  • Partida remota 
  • Multimídia 10,1”  
  • Rodas em Liga 16” com novo desenho 
  • Volante em Couro  
  • Opcionais: pacote ADAS com frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, comutação automática do farol alto, sensor de chuva e crepuscular. Ou pacote Style com roda de liga 17’’ e teto bicolor.

Impetus T200 Hybrid AT 

A Impetus é a versão topo de linha do modelo, que ganhou painel de portas em couro e tem a opção de teto solar panorâmico com o pacote Sunroof, que adiciona ainda luz no para-sol e farol de neblina. Ela vem equipada, ainda com todos os itens da versão anterior (Audace Turbo 200 Hybrid AT) somados a:  
  • Cluster 7”  
  • Sensor de estacionamento dianteiro 
  • Assistente de permanência em faixa 
  • Frenagem autônoma de emergência 
  • Luz no retrovisor 
  • Retrovisor com rebatimento 
  • Detecção de chuva 
  • Retrovisor fotocrômico 
  • Farol alto automático 
  • Novo painel de portas dianteiras em couro 
  • Teto Bicolor  
  • Opcionais: serviços conectados com Fiat Connect////Me.
*Com informações da Fiat.

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