Fiat Pulse muda visual e ganha teto solar às vésperas da estreia do VW Tera

Que o Volkswagen Tera será o grande lançamento da montadora alemã no Brasil, isso ninguém tem dúvidas. Muito menos a Fiat, que às vésperas da chegada do SUV compacto no mercado, decidiu apresentar a linha 2026 do Pulse, que além de ganhar um tapa no visual, terá mais duas novas versões (Drive 1.3 MT, que retorna ao portfolio da marca e a Turbo 200 AT), além de opções com teto solar. A montadora não divulgou os preços da nova linha, provavelmente no aguardo da concorrência.
No design, o modelo ganhou uma grade frontal nova, muita parecido com o do Fastback, com temas verticais. A grade inferior (skidplate) ficou mais larga e traz agora temas geométricos. Já o para-choque agora possui dois apliques laterais com acabamentos que variam conforme a versão, além das entradas de ar funcionais. Os protetores de para-lamas ganharam frisos aerodinâmicos laterais.
Do ponto de vista de segurança, o modelo segue oferecendo o ADAS (Sistema Avançado de Assistência ao Condutor) a partir da versão Audace como opcional e standard na Impetus, em pacote que inclui frenagem automática de emergência, assistente de Permanência em Faixa, e a comutação dos faróis, que define entre o farol alto e baixo automaticamente.
As opções de cores do Pulse na linha 2026 são: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Vermelho Monte Carlo, Prata Bari, Cinza Strato, Cinza Silverstone e Azul Amalfi (exclusiva para versões híbridas). A versão Audace oferece teto bicolor por meio de opcional, enquanto na versão Impetus esta pintura é de série.
Veja cada uma das versões e o que mudou:
Fiat Pulse Drive 1.3 MT
Versão manual equipada com o motor Firefly 1.3 aspirado retorna ao portfolio do Pulse, como opção de entrada do modelo. Ganha novo interior escurecido. Como opção, há o pacote Plus, que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré.
Fiat Pulse Drive 1.3 AT
Versão manual equipada com o motor Firefly 1.3 aspirado retorna ao portfolio do Pulse, como opção de entrada do modelo. Ganha novo interior escurecido. Como opção, há o pacote Plus, que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré.
Itens de série:
Itens de série:
- Motor Firefly 1.3 aspirado
- Transmissão manual
- Cluster 3,5’’
- Multimídia 8,5’’
- A/C Digital
- Barras de teto
- Farol em LED
- Retrovisores elétricos
- Maçaneta na cor preta
- Rodas de Aço 16’’
- Bancos em tecido
Fiat Pulse Turbo 200 AT
Nova versão ocupa posição de entrada do motor turbo, tem todos os itens da versão anterior (Drive 1.3 AT) somados a:
- Motor T200
- Rodas de liga leve 16’’
- Opcional: rodas de liga leve 17’’
Audace Turbo 200 Hybrid AT
A versão Audace, além do interior escuro, também ganha novo tecido de revestimento. Ela tem todos os itens da versão anterior (Turbo 200 AT) somados a:
- Motor T200 Hybrid
- Banco bipartido
- Câmera de ré e sensor de estacionamento
- Keyless
- Carregador por indução
- Partida remota
- Multimídia 10,1”
- Rodas em Liga 16” com novo desenho
- Volante em Couro
- Opcionais: pacote ADAS com frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, comutação automática do farol alto, sensor de chuva e crepuscular. Ou pacote Style com roda de liga 17’’ e teto bicolor.
Impetus T200 Hybrid AT
A Impetus é a versão topo de linha do modelo, que ganhou painel de portas em couro e tem a opção de teto solar panorâmico com o pacote Sunroof, que adiciona ainda luz no para-sol e farol de neblina. Ela vem equipada, ainda com todos os itens da versão anterior (Audace Turbo 200 Hybrid AT) somados a:
- Cluster 7”
- Sensor de estacionamento dianteiro
- Assistente de permanência em faixa
- Frenagem autônoma de emergência
- Luz no retrovisor
- Retrovisor com rebatimento
- Detecção de chuva
- Retrovisor fotocrômico
- Farol alto automático
- Novo painel de portas dianteiras em couro
- Teto Bicolor
- Opcionais: serviços conectados com Fiat Connect////Me.
*Com informações da Fiat.