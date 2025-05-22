Fiat Pulse muda visual e ganha teto solar às vésperas da estreia do VW Tera

Fiat divulgou mudanças no Pulse, mas preços da nova linha ainda não foram informados Crédito: Fiat/Divulgação

Que o Volkswagen Tera será o grande lançamento da montadora alemã no Brasil, isso ninguém tem dúvidas. Muito menos a Fiat, que às vésperas da chegada do SUV compacto no mercado, decidiu apresentar a linha 2026 do Pulse, que além de ganhar um tapa no visual, terá mais duas novas versões (Drive 1.3 MT, que retorna ao portfolio da marca e a Turbo 200 AT), além de opções com teto solar. A montadora não divulgou os preços da nova linha, provavelmente no aguardo da concorrência.

No design, o modelo ganhou uma grade frontal nova, muita parecido com o do Fastback, com temas verticais. A grade inferior (skidplate) ficou mais larga e traz agora temas geométricos. Já o para-choque agora possui dois apliques laterais com acabamentos que variam conforme a versão, além das entradas de ar funcionais. Os protetores de para-lamas ganharam frisos aerodinâmicos laterais.

Pacote Sunroof adiciona teto solar panorâmico à versão Impetus Crédito: Fiat/Divulgação

Do ponto de vista de segurança, o modelo segue oferecendo o ADAS (Sistema Avançado de Assistência ao Condutor) a partir da versão Audace como opcional e standard na Impetus, em pacote que inclui frenagem automática de emergência, assistente de Permanência em Faixa, e a comutação dos faróis, que define entre o farol alto e baixo automaticamente.

As opções de cores do Pulse na linha 2026 são: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Vermelho Monte Carlo, Prata Bari, Cinza Strato, Cinza Silverstone e Azul Amalfi (exclusiva para versões híbridas). A versão Audace oferece teto bicolor por meio de opcional, enquanto na versão Impetus esta pintura é de série.

Veja cada uma das versões e o que mudou:

Fiat Pulse Drive 1.3 MT

Nova grade do Pulse aproxima modelo do Fastback Crédito: Fiat/Divulgação

Versão manual equipada com o motor Firefly 1.3 aspirado retorna ao portfolio do Pulse, como opção de entrada do modelo. Ganha novo interior escurecido. Como opção, há o pacote Plus, que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré.

Fiat Pulse Drive 1.3 AT

Os protetores de para-lamas ganharam frisos aerodinâmicos laterais Crédito: Fiat/Divulgação

Versão manual equipada com o motor Firefly 1.3 aspirado retorna ao portfolio do Pulse, como opção de entrada do modelo. Ganha novo interior escurecido. Como opção, há o pacote Plus, que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré.

Itens de série:

Motor Firefly 1.3 aspirado

Transmissão manual

Cluster 3,5’’

Multimídia 8,5’’

A/C Digital

Barras de teto

Farol em LED

Retrovisores elétricos

Maçaneta na cor preta

Rodas de Aço 16’’

Bancos em tecido

Fiat Pulse Turbo 200 AT

Modelo conta com versões híbridas Crédito: Fiat/Divulgação

Nova versão ocupa posição de entrada do motor turbo, tem todos os itens da versão anterior (Drive 1.3 AT) somados a:

Motor T200

Rodas de liga leve 16’’

Opcional: rodas de liga leve 17’’

Audace Turbo 200 Hybrid AT

Fiat divulgou novidades no Pulse para manter a relevância do modelo diante da chegada do novo rival Crédito: Fiat/Divulgação

A versão Audace, além do interior escuro, também ganha novo tecido de revestimento. Ela tem todos os itens da versão anterior (Turbo 200 AT) somados a:

Motor T200 Hybrid

Banco bipartido

Câmera de ré e sensor de estacionamento

Keyless

Carregador por indução

Partida remota

Multimídia 10,1”

Rodas em Liga 16” com novo desenho

Volante em Couro

Opcionais: pacote ADAS com frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, comutação automática do farol alto, sensor de chuva e crepuscular. Ou pacote Style com roda de liga 17’’ e teto bicolor.

Impetus T200 Hybrid AT

A Impetus é a versão topo de linha do modelo, que ganhou painel de portas em couro e tem a opção de teto solar panorâmico com o pacote Sunroof, que adiciona ainda luz no para-sol e farol de neblina. Ela vem equipada, ainda com todos os itens da versão anterior (Audace Turbo 200 Hybrid AT) somados a:

Cluster 7”

Sensor de estacionamento dianteiro

Assistente de permanência em faixa

Frenagem autônoma de emergência

Luz no retrovisor

Retrovisor com rebatimento

Detecção de chuva

Retrovisor fotocrômico

Farol alto automático

Novo painel de portas dianteiras em couro

Teto Bicolor

Opcionais: serviços conectados com Fiat Connect////Me.