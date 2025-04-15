GM confirma que Chevrolet Spark EUV será vendido em versão única no Brasil

Em países que já oferecem o modelo, o Spark conta com um motor elétrico de 101 cv de potência Crédito: Chevrolet/Divulgação

Durante a festa do centenário da General Motors, em janeiro, a empresa anunciou a chegada do seu primeiro SUV compacto elétrico ao Brasil: o Chevrolet Spark. Agora, a montadora norte-americana deu mais detalhes sobre o modelo produzido na China, que estreia ainda este ano e será vendido apenas na versão “aventureira” Activ.

A configuração Activ, inclusive, é a mesma já apresentada no exterior, com 3,99 metros de comprimento e 2,5 metros de entre-eixos.

“O Spark será comercializado no país em versão única de acabamento, a Activ, que reforça o apelo aventureiro e marcante. Tudo numa combinação específica para atender às preferências do consumidor local”, destaca a diretora de Marketing de produto da GM América do Sul, Paula Saiani.

Uma das cinco novidades anunciadas pela GM para o País em 2025, o Spark é o modelo elétrico mais acessível da marca e pode ocupar o espaço deixado pelo Bolt, que saiu de linha em 2023. A GM confirmou ainda que o modelo chegará ao Brasil com cores exclusivas e vibrantes, em homenagem à energia e à diversidade locais.

Apesar do preço ainda não ter sido revelado para o mercado brasileiro, espera-se que o Spark possa ser um rival direto do Dolphin por aqui, tendo em vista o valor do modelo em outros países.

Nos Emirados Árabes, por exemplo, o SUV chegou por um preço inicial de cerca de R$ 128 mil (79.900 dirhams, moeda local). Além disso, ele também foi lançado na Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein e Omã, e Iraque e Líbano devem ser os próximos, com entregas já previstas para o verão do hemisfério Norte – que começa no dia 21 de junho.

Na China e em outros mercados que já oferecem o SUV, o Spark conta com um motor elétrico de 101 cv de potência – com velocidade máxima de 150 km/h –, bateria LFP de 41,9 kWh com opção de recarga rápida e autonomia de cerca de 400 quilômetros (de acordo com o ciclo chinês).