Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • GM confirma que Chevrolet Spark EUV será vendido em versão única no Brasil
Rival do Dolphin

GM confirma que Chevrolet Spark EUV será vendido em versão única no Brasil

Primeiro SUV elétrico da marca no país, o Spark chega ainda em 2025 ao mercado brasileiro, na versão aventureira Activ e com cores vibrantes e exclusivas

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 13:55

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

15 abr 2025 às 13:55
Em países que já oferecem o modelo, o Spark conta com um motor elétrico de 101 cv de potência
Em países que já oferecem o modelo, o Spark conta com um motor elétrico de 101 cv de potência Crédito: Chevrolet/Divulgação
Durante a festa do centenário da General Motors, em janeiro, a empresa anunciou a chegada do seu primeiro SUV compacto elétrico ao Brasil: o Chevrolet Spark. Agora, a montadora norte-americana deu mais detalhes sobre o modelo produzido na China, que estreia ainda este ano e será vendido apenas na versão “aventureira” Activ.
A configuração Activ, inclusive, é a mesma já apresentada no exterior, com 3,99 metros de comprimento e 2,5 metros de entre-eixos.
“O Spark será comercializado no país em versão única de acabamento, a Activ, que reforça o apelo aventureiro e marcante. Tudo numa combinação específica para atender às preferências do consumidor local”, destaca a diretora de Marketing de produto da GM América do Sul, Paula Saiani.
Uma das cinco novidades anunciadas pela GM para o País em 2025, o Spark é o modelo elétrico mais acessível da marca e pode ocupar o espaço deixado pelo Bolt, que saiu de linha em 2023. A GM confirmou ainda que o modelo chegará ao Brasil com cores exclusivas e vibrantes, em homenagem à energia e à diversidade locais.
Apesar do preço ainda não ter sido revelado para o mercado brasileiro, espera-se que o Spark possa ser um rival direto do Dolphin por aqui, tendo em vista o valor do modelo em outros países.
Nos Emirados Árabes, por exemplo, o SUV chegou por um preço inicial de cerca de R$ 128 mil (79.900 dirhams, moeda local). Além disso, ele também foi lançado na Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein e Omã, e Iraque e Líbano devem ser os próximos, com entregas já previstas para o verão do hemisfério Norte – que começa no dia 21 de junho.
Na China e em outros mercados que já oferecem o SUV, o Spark conta com um motor elétrico de 101 cv de potência – com velocidade máxima de 150 km/h –, bateria LFP de 41,9 kWh com opção de recarga rápida e autonomia de cerca de 400 quilômetros (de acordo com o ciclo chinês).
O interior do utilitário, nesses mercados, tem como diferenciais as duas telas de 10,25” – uma que serve como quadro de instrumentos digital e outra para o sistema de entretenimento.

Veja Também

Geely EX5 chega ao Brasil em julho como o primeiro carro da marca no país

GM prepara lançamento de SUV chinês eletrificado para concorrer com a BYD

BMW lança o elétrico i4 no Brasil com duas versões e até 544 cv de potência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chevrolet Carro Elétrico SUV
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados