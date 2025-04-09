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Novidade no mercado

Geely EX5 chega ao Brasil em julho como o primeiro carro da marca no país

SUV elétrico terá 530 km de autonomia e foi apresentado nesta quarta (9) em parceria com a Renault, que será sócia da Geely no Brasil; marca planeja cobertura de 105 concessionária no país

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 18:54

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

09 abr 2025 às 18:54
O Geely EX5 conta com motor elétrico que entrega 218 cv de potência e 32,6 kgfm de torque
O Geely EX5 conta com motor elétrico que entrega 218 cv de potência e 32,6 kgfm de torque Crédito: Grupo Renault/Divulgação
Dois meses após a Renault anunciar o acordo para a produção e comercialização dos carros da Geely no Brasil, as empresas sócias revelaram o modelo que vai marcar a estreia da marca chinesa no Brasil: o Geely EX5. Também foram divulgados mais detalhes sobre como a parceria entre as marcas vai funcionar em território brasileiro.
Durante a apresentação, a Renault confirmou que a Geely planeja contar com 105 concessionárias no país, incluindo 23 unidades – espalhadas por 19 cidades – que começarão a vender o EX5 a partir de julho.
A marca francesa, que tem fábrica instalada e rede de concessionárias no Brasil, irá controlar toda a operação da estreante no mercado brasileiro. Com isso, a Geely terá acesso ao complexo industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná, além do ecossistema de distribuição da Renault no país. 
No entanto, o CEO da Renault América Latina, Luiz Fernando Pedrucci, esclareceu que será construída uma rede dedicada à marca chinesa com alguns pontos independentes e outros em conjunto com a montadora francesa, mantendo clara a separação entre as duas empresas, no que diz respeito ao showroom.
O CEO destacou ainda que a parceria entre as marcas não significa que elas se complementarão no mercado brasileiro e que, inclusive, elas podem vir a ser concorrentes em alguns momentos. 

Geely EX5

No interior, o EX5 conta com uma tela de multimídia com 15,4 e um painel digital separado, com poucos botões
No interior, o EX5 conta com uma tela de multimídia com 15,4 e um painel digital separado, com poucos botões Crédito: Grupo Renault/Divulgação
Para a sua estreia no Brasil, a Geely vai trazer o EX5, um SUV 100% elétrico de porte médio. Ainda que as marcas não tenham entrado em detalhes como preços e versões durante a coletiva, o modelo foi revelado há alguns meses como um produto global da Geely.
O EX5 foi apresentado com um motor elétrico que entrega 218 cv de potência e 32,6 kgfm de torque, além de uma bateria de 60,2 kWh de capacidade que rende até 530 km, de acordo com o ciclo chinês de medição. No entanto, este número pode cair quando o Inmetro divulgar a autonomia oficial, válida para o mercado brasileiro.
No interior, o estilo do Geely EX5 se aproxima do que os carros elétricos chineses mais recentes oferecem. Ele tem uma tela de multimídia com 15,4 e um painel digital separado, com poucos botões, e as tecnologias embarcadas incluem ainda um assistente virtual que atende a 200 comandos de voz. O modelo também vai contar com um teto solar panorâmico, itens ADAS e faróis de LED.
O SUV médio (quase grande) tem 4,62 metros de comprimento, 1,90m de largura, 1,67m de altura e 2,75m de entre-eixos. Essas dimensões aproximam o EX5 do Jeep Compass e do BYD Song Plus (que tem 80 mm a mais de comprimento).
Com o lançamento oficial confirmado para julho, a marca informou que antes vai realizar um período de pré-vendas, mas que também será anunciado mais para frente.

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