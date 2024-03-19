Kardian estreia nova plataforma da Renault e motor 1.0 turbo de 125 cv

O Renault Kardian é o primeiro veículo produzido no Brasil com a nova identidade visual de marca Crédito: Renault/Divulgação

Gramado, RS - A Renault lançou, oficialmente, nesta terça-feira (19), o A Renault lançou, oficialmente, nesta terça-feira (19), o Kardian, SUV compacto da marca que chega para competir com seus rivais diretos, trazendo o maior torque da categoria, de 220 Nm (o Fiat Pulse varia de 134 Nm a 200 Nm, dependendo da motorização, e o Volkswagen Nivus, por sua vez, tem 200 Nm) e potência de 125 cv.

Aliás, segundo o presidente Renault no Brasil, Ricardo Gondo, o próximo lançamento da plataforma será um C-SUV e com motor híbrido flex. E será exportado para 11 países da América Latina.

Versões Tecno e Premiére Edition têm rodas de liga leve diamantados de 17 polegadas Crédito: Renault/Divulgação

“O Kardian é fabricado no Brasil para os brasileiros e traz, em sua essência, o DNA da marca Renault. Com o Kardian, estamos inaugurando uma nova gama da Renault, o de segmento B-SUV, que é totalmente novo e ele faz parte dos investimentos de R$ 5,1 bilhões anunciados, no ano passado, que a Renault vai fazer no Brasil até 2025”, acrescenta

O desenho do modelo é outra novidade, já que ele foi concebido pelo time de design da América Latina que saiu vencedor entre os cinco centros de design da Renault que existem no mundo, segundo adiantou o diretor de design da Renault, Daniel Nozaki. E, ainda, é o primeiro veículo da marca produzido com a nova identidade visual.

Segundo a montadora, até a sexta-feira (22), todas as concessionárias da marca já estarão com o Kardian para realização de testes-drive. O modelo passou por um período de pré-venda, que começou em fevereiro e os preços, segundo o presidente da Renault do Brasil, devem se manter neste momento de estreia.

As barras do teto podem ser transformadas em barras transversais Crédito: Renault/Divulgação

O Kardian chega ao mercado em três versões: a de entrada Evolution (R$ 112.790), a intermediária Techno (R$ 122.990) e a topo de gama Première Edition (R$ 132.790), que será vendida por tempo limitado, segundo a Renault, sendo substituída por outra versão igualmente equipada. Ele traz a cor oficial Orange Energy com pintura biton em preto na versão topo de série, mas também tem opções de pintura da carroceria em preto, branco e prata.

Nova identidade de marca

O Kardian é o primeiro veículo produzido no Brasil com a nova identidade de marca, com o logo “Nouvel R”. Baseada no formato de losango, a grade frontal exibe desenhos em formato de “diamante” na cor preta com acabamento Black Piano, na versão Première Edition.

Com uma silhueta robusta e compacta ao mesmo tempo, o Kardian mistura linhas esculpidas e formas arredondadas Crédito: Renault/Divulgação

Parte integrante da nova identidade de marca da Renault, a assinatura luminosa do Kardian apresenta dois módulos de cada lado, na frente. O módulo superior apresenta uma faixa estreita com faróis de rodagem diurna (DRL) e piscas – todos de LED. O módulo inferior também apresenta faróis full LED. A traseira exibe a assinatura luminosa que caracteriza os modelos da Renault, com as lanternas em formato de C.

Nas versões Techno e Première Edition, o Kardian traz sistema de áudio com seis alto falantes Crédito: Renault/Divulgação

Com uma silhueta robusta e compacta ao mesmo tempo, o Kardian mistura linhas esculpidas e formas arredondadas com os elementos característicos dos SUVs como barras de teto, capô horizontal esculpido e para-choque reforçados pelos protetores.

As barras do teto escondem uma funcionalidade a mais: montadas no sentido longitudinal, elas podem ser transformadas em barras transversais com auxílio de uma ferramenta específica, que vem junto com o Kardian. Estas barras podem suportar até 80 quilos de carga.

O porta-malas do Kardian tem 358 litros no método VDA Crédito: Renault/Divulgação

Com um comprimento de 4,12 m (1,75 m de largura e 1,54 m de altura), o Kardian está posicionado no segmento B. Ele tem ângulos de ataque e saída de 20° e 36°, respectivamente. Tem distância entre eixos de 2,60 e porta-malas de 358 litros (VDA). As versões Techo e Première edition têm rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas.

Espaço interno

Por dentro, o modelo traz um console central mais alto, com capacidade de oito litros para a armazenagem de objetos, integrando um apoio de braço e quatro entradas USB (duas na frente e duas para os passageiros traseiros) disponíveis já na versão Techno. Ele também oferece um espaço dedicado ao smartphone, com um sistema de recarga por indução sem fio com resfriamento, presente na versão Première Edition.

A alavanca de marchas é do tipo “e-shifter” (sem acionamento mecânico), acionada por meio de toque na manopla de comando em formato de joystick. O freio de estacionamento eletrônico está disponível a partir da versão Techno.

Espaço na segunda fileira de bancos Crédito: Renault/Divulgação

O painel de instrumentos é digital de 7” e pode ser configurado entre três modos de visualização: um traz as informações dos sistemas de assistência ao condutor (ADAS), outro destaca o conta-giros e um terceiro prioriza a velocidade com design minimalista.

A central multimídia tem 8” e conexão Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio. A tela também acessa as regulagens do sistema Multi-Sense, onde o condutor pode escolher entre os três modos de condução: Eco, Sport e My Sense (personalizável) oferecidos na versão Première Edition. A versão topo traz ambient lighting, que permite a escolha de oito opções de cores para o fundo da tela do painel de instrumentos.

As versões Techno e Première Edition têm sistema de áudio com seis alto falantes (dois boomers e dois tweeters na dianteira e dois coaxiais na parte traseira) desenvolvido para a cabine do modelo.

Kardian estreia novo câmbio automático de dupla embreagem úmida Crédito: Renault/Divulgação

Plataforma para motores híbridos

O Kardian inaugura a RGMP, plataforma modular, flexível e global para os segmentos B, C e LCV, que permite a aplicação de múltiplas motorizações, incluindo sistemas híbridos.

Essa base permite o desenvolvimento e produção de veículos com comprimentos entre 4m e 5m, com modularidade nas dimensões de entre-eixos (quatro medidas entre 2,6m e 3m) e três medidas para a seção traseira, além da largura da bitola que pode variar entre 1,53m a 1,6m.

Ainda, segundo a montadora, a RGMP traz uma arquitetura eletro-eletrônica que permite tanto a adoção de sistemas de propulsão convencionais (monocombustível e flex) ou híbridos E-Tech (híbrido leve, 100% híbrido e do tipo plug-in), com torque entre 200 e 370 Nm. E também habilita a aplicação de avançadas tecnologias como sistema de assistência ao condutor (ADAS), componentes e estrutura de segurança passiva, além de eficiência na gestão energética.

Câmbio de dupla embreagem úmida

Modelo traz o novo motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm Crédito: Renault/Divulgação

Junto da nova plataforma, estreia também o novo motor turbo TCe 1.0 flex, que faz parte da mesma família do motor turbo TCe 1.3 flex, desenvolvido em parceria com a Daimler. Esses dois propulsores compartilham 70% de componentes, tendo como características um alto torque em baixas rotações e baixo consumo de combustível.

O motor turbo 1.0 entrega 125 cv de potência e 220 Nm de torque, sendo 200 Nm (90% da força máxima) já disponível a 1.750 rpm, segundo a montadora. Ele faz, na cidade, 13,1 km/l com gasolina e 9 km/l com etanol, segundo dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, e eficiência energética de 1,59 MJ/km.

O propulsor está equipado com um câmbio com dupla embreagem úmida (EDC, Efficient Dual Clutch), que faz a sua estreia mundial com o modelo. Este sistema agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, que podem ser trocadas manualmente usando as paletas do câmbio tipo borboleta (“paddle-shifts”) no volante.

Tecnologias de segurança

O Kardian tem seis airbags de série em todas as versões: dois frontais (condutor e passageiro), dois laterais e dois do tipo cortina. Ele conta ainda controle eletrônico de estabilidade (ESP) e mais 13 dispositivos avançados de assistência ao motorista (ADAS):

Controle de velocidade adaptativo (ACC): depois que o condutor define uma velocidade específica, o sistema utiliza sensores para ajustar automaticamente a distância de segurança correta levando em conta a aceleração e desaceleração do veículo da frente.

depois que o condutor define uma velocidade específica, o sistema utiliza sensores para ajustar automaticamente a distância de segurança correta levando em conta a aceleração e desaceleração do veículo da frente. Alerta de colisão frontal (FCW): adverte o condutor em caso de risco de colisão frontal detectado pelo radar frontal localizado no para-choque.

adverte o condutor em caso de risco de colisão frontal detectado pelo radar frontal localizado no para-choque. Frenagem automática de emergência (AEB): para automaticamente o carro se o condutor não reagir em tempo após o alerta de colisão frontal do sistema FCW.

para automaticamente o carro se o condutor não reagir em tempo após o alerta de colisão frontal do sistema FCW. Alerta de distância segura (DW): adverte o condutor sobre o intervalo de tempo que o separa do veículo que segue à frente, para que sejam respeitadas as distâncias de segurança entre os dois veículos.

adverte o condutor sobre o intervalo de tempo que o separa do veículo que segue à frente, para que sejam respeitadas as distâncias de segurança entre os dois veículos. Alerta de ponto cego (BSW): por meio de uma luz de LED piscando nos retrovisores, avisa o condutor quando um veículo se encontra fora de seu campo de visão.

por meio de uma luz de LED piscando nos retrovisores, avisa o condutor quando um veículo se encontra fora de seu campo de visão. Câmera multiview: quatro câmeras que mostram na tela da central multimídia de 8” todos os obstáculos localizados na frente, atrás e nas laterais do veículo.

quatro câmeras que mostram na tela da central multimídia de 8” todos os obstáculos localizados na frente, atrás e nas laterais do veículo. Câmera de estacionamento traseira: câmera traseira mostrando a proximidade de obstáculos.

câmera traseira mostrando a proximidade de obstáculos. Sensor de estacionamento traseiro: alerta sonoro emitido a partir da proximidade de veículos e objetos na traseira do veículo evitando batidas.

alerta sonoro emitido a partir da proximidade de veículos e objetos na traseira do veículo evitando batidas. Sensor de estacionamento frontal: alerta sonoro emitido a partir da proximidade de veículos e objetos na dianteira do carro.

alerta sonoro emitido a partir da proximidade de veículos e objetos na dianteira do carro. Sensor crepuscular: acende automaticamente os faróis de acordo com a iluminação externa.

acende automaticamente os faróis de acordo com a iluminação externa. Controlador de velocidade: mantém o carro na velocidade programada pelo motorista sem necessidade de pisar no acelerador.

mantém o carro na velocidade programada pelo motorista sem necessidade de pisar no acelerador. Limitador de velocidade: limita a velocidade escolhida pelo condutor impedindo que se acelere acima do limite programado.

limita a velocidade escolhida pelo condutor impedindo que se acelere acima do limite programado. Assistente de partida em rampa (HSA): mantém, com o uso automático dos freios, o veículo na mesma posição durante dois segundos impedindo que ele retroceda quando o condutor tirar o pé do pedal do freio para acionar o acelerador em uma pista com desnível superior a 3%.

Saiba mais

Renault Kardian Evolution turbo TCe câmbio EDC

Modelo tem freio de estacionamento eletrônico disponível a partir da versão techno Crédito: Renault/Divulgação

Principais equipamentos de série: 6 airbags (frontal, lateral e de cortina), controlador de velocidade e limitador de velocidade (CC + SL), assistente de partida (HSA), sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré, controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR) e sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS).

Ele tem também cluster digital de 7”, câmbio e-shifter, paddle-Shift, multimídia com tela de 8” com Android Auto e Apple CarPlay com espelhamento sem fio, ar-condicionado digital com função auto, retrovisores externos com ajuste elétrico e faróis e assinatura luminosa 100% em LED.

Completa a versão, ainda, barras de teto funcionais e modulares em preto, roda flexwheel biton 16”, aerofólio traseiro, Start&Stop, modo ECO com EcoScoring, volante com ajustes de altura e profundidade, vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento, vidros elétricos para passageiros.

Ficha técnica do Renault Kardian Evolution turbo TCe câmbio EDC

Motor: 999 cm³, turbo, três cilindros em linha, 12 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida

999 cm³, turbo, três cilindros em linha, 12 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida Potência máxima: 125 cv (E) / 120 cv (G) @ 5.000 rpm

125 cv (E) / 120 cv (G) @ 5.000 rpm Torque máximo: 220 Nm (22,4 kgfm) @ 2.250 rpm a etanol e 200 Nm (20,4 kgfm) @ 2.000 rpm com gasolina

220 Nm (22,4 kgfm) @ 2.250 rpm a etanol e 200 Nm (20,4 kgfm) @ 2.000 rpm com gasolina Câmbio: Automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem imerso em óleo com opção de trocas de 6 velocidades via aletas (paddle-shifts) no volante

Automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem imerso em óleo com opção de trocas de 6 velocidades via aletas (paddle-shifts) no volante Direção: elétrica

elétrica Pneus/rodas: 205/60 R16

205/60 R16 Suspensão dianteira: tipo MacPherson com rodas independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores

tipo MacPherson com rodas independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores Suspensão traseira: eixo de torção com barra estabilizadora, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos e molas helicoidaisAceleração: 9,9 s com etanol e 10,7 s com gasolina

eixo de torção com barra estabilizadora, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos e molas helicoidaisAceleração: 9,9 s com etanol e 10,7 s com gasolina Velocidade máxima: 180 km/h (limitada eletronicamente)

180 km/h (limitada eletronicamente) Tanque de combustível: 50 litros

50 litros Consumo com gasolina: 13,1 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada

13,1 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada Consumo com etanol: 9,0 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada

9,0 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada Porta-malas: 358 litros (VDA)

358 litros (VDA) Entre-eixos: 2.604 mm

2.604 mm Comprimento: 4.119 mm

4.119 mm Largura com e sem retrovisores: 2.025 mm/ 1.747 mm

2.025 mm/ 1.747 mm Altura com e sem barras de teto: 1.596 mm / 1.544 mm

1.596 mm / 1.544 mm Altura livre do solo: 209 mm

209 mm Ângulo de entrada: 20°

20° Ângulo de saída: 36°

36° Peso em ordem de marcha: 1.166 kg

1.166 kg Preço: a partir de R$ 112.790

Renault Kardian Techno Turbo TCe câmbio EDC – R$ 122.990

Kardian chega para competir no segmento B-SUV Crédito: Renault/Divulgação

Todos os equipamentos da versão evolution mais frenagem automática de emergência (AEBS), alerta de colisão frontal (FCW), freio de estacionamento eletrônico, console elevado com apoio de braço, painéis e volante com acabamento em revestimento premium, roda de liga leve 17” diamantadas biton, chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free, partida remota do motor, saídas USB-C para o banco traseiro, seis alto-falantes, vidros dos passageiros com função one-touch e antiesmagamento. Como opcional, teto bíton em preto Nacré.

Ficha técnica do Renault Kardian Techno Turbo TCe câmbio EDC

Motor : 999 cm³, turbo, três cilindros em linha, 12 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida

: 999 cm³, turbo, três cilindros em linha, 12 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida Potência máxima: 125 cv (E) / 120 cv (G) @ 5.000 rpm

125 cv (E) / 120 cv (G) @ 5.000 rpm Torque máximo: 220 Nm (22,4 kgfm) @ 2.250 rpm a etanol e 200 Nm (20,4 kgfm) @ 2.000 rpm com gasolina

220 Nm (22,4 kgfm) @ 2.250 rpm a etanol e 200 Nm (20,4 kgfm) @ 2.000 rpm com gasolina Câmbio: automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem imerso em óleo com opção de trocas de 6 velocidades via aletas (paddle-shifts) no volante

automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem imerso em óleo com opção de trocas de 6 velocidades via aletas (paddle-shifts) no volante Direção: elétrica

elétrica Pneus/rodas: 205/55 R17

205/55 R17 Suspensão dianteira: tipo MacPherson com rodas independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores

tipo MacPherson com rodas independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores Suspensão traseira: eixo de torção com barra estabilizadora, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos e molas helicoidais

eixo de torção com barra estabilizadora, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos e molas helicoidais Aceleração: 9,9 s com etanol e 10,7 s com gasolina

9,9 s com etanol e 10,7 s com gasolina Velocidade máxima: 180 km/h (limitada eletronicamente)

180 km/h (limitada eletronicamente) Tanque de combustível: 50 litros

50 litros Consumo com gasolina: 13,1 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada

13,1 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada Consumo com etanol: 9,0 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada

9,0 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada Porta-malas: 358 litros (VDA)

358 litros (VDA) Entre-eixos: 2.604 mm

2.604 mm Comprimento: 4.119 mm

4.119 mm Largura com e sem retrovisores: 2.025 mm/ 1.747 mm

2.025 mm/ 1.747 mm Altura com e sem barras de teto: 1.596 mm / 1.544 mm

1.596 mm / 1.544 mm Altura livre do solo: 209 mm

209 mm Ângulo de entrada: 20°

20° Ângulo de saída: 36°

36° Peso em ordem de marcha: 1.184 kg

1.184 kg Preço: a partir de R$ 122.990

Renault Kardian Première Edition Turbo TCe câmbio EDC

Kardian tem seis airbags de série em todas as versões: dois frontais (condutor e passageiro), dois laterais e dois do tipo cortina Crédito: Renault

Todos os equipamentos da versão techno mais controle de velocidade adaptativo (ACC), câmera Multiview (MVC), alerta de ponto cego (BSW), alerta de distância segura (DW), sensores de estacionamento frontal, faróis de neblina em LED, sensor crepuscular, multi-sense com modos de condução Eco, Sport e My Sense (personalizável), ambient lighting (iluminação dinâmica e personalizável no interior), carregador de smartphone por indução, roda de liga leve 17” diamantada e escurecidas, antena shark, teto bíton preto Nacré, badge lateral “Premiere Edition”, skis na cor prata acetinada e grade frontal em preto brilhante,

Ficha técnica do Renault Kardian Première Edition Turbo TCe câmbio EDC

Motor: 999 cm³, turbo, três cilindros em linha, 12 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida

999 cm³, turbo, três cilindros em linha, 12 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida Potência máxima: 125 cv (E) / 120 cv (G) @ 5.000 rpm

125 cv (E) / 120 cv (G) @ 5.000 rpm Torque máximo: 220 Nm (22,4 kgfm) @ 2.250 rpm a etanol e 200 Nm (20,4 kgfm) @ 2.000 rpm com gasolina

220 Nm (22,4 kgfm) @ 2.250 rpm a etanol e 200 Nm (20,4 kgfm) @ 2.000 rpm com gasolina Câmbio: automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem imerso em óleo com opção de trocas de 6 velocidades via aletas (paddle-shifts) no volante

automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem imerso em óleo com opção de trocas de 6 velocidades via aletas (paddle-shifts) no volante Direção: elétrica

elétrica Pneus/rodas: 205/55 R17

205/55 R17 Suspensão dianteira: tipo MacPherson com rodas independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores

tipo MacPherson com rodas independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores Suspensão traseira: eixo de torção com barra estabilizadora, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos e molas helicoidaisAceleração: 9,9 s com etanol e 10,7 s com gasolina

eixo de torção com barra estabilizadora, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos e molas helicoidaisAceleração: 9,9 s com etanol e 10,7 s com gasolina Velocidade máxima: 180 km/h (limitada eletronicamente)

180 km/h (limitada eletronicamente) Tanque de combustível: 50 litros

50 litros Consumo com gasolina: 13,1 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada

13,1 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada Consumo com etanol: 9,0 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada

9,0 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada Porta-malas: 358 litros (VDA)

358 litros (VDA) Entre-eixos: 2.604 mm

2.604 mm Comprimento: 4.119 mm

4.119 mm Largura com e sem retrovisores: 2.025 mm/ 1.747 mm

2.025 mm/ 1.747 mm Altura com e sem barras de teto: 1.596 mm / 1.544 mm

1.596 mm / 1.544 mm Altura livre do solo: 209 mm

209 mm Ângulo de entrada: 20°

20° Ângulo de saída: 36°

36° Peso em ordem de marcha: 1.186 kg

1.186 kg Preço: a partir de R$ 132.790