Renault abre pré-venda do novo Kardian; veja versões e preços

O Renault Kardian custa a partir de R$ 112.790 e está disponível na pré-venda em três versões de acabamento: Evolution, Techno e Première Edition Crédito: Renault/Divulgação

A Renault abriu nesta segunda-feira (19) a pré-venda do Kardian, que chega disponível em três versões de acabamento: Evolution, Techno e Première Edition, com preços a partir de R$ 112.790. Todas trazem o novo motor 1.0 turbo TCe de 125 cv com 22,43 kgfm combinado ao câmbio automático EDC (Efficient Dual Clutch).

O SUV compacto é o primeiro veículo do International Game Plan 2027, o plano estratégico da marca para os mercados internacionais, apresentado em outubro, pelo CEO da Renault, Fabrice Cambolive. O Kardian é também o primeiro veículo produzido no país que traz a nova identidade com o logo “Nouvel R” e a nova assinatura luminosa da montadora.

Neste primeiro momento, os clientes comprarão um RPass, que dará acesso à reserva do modelo, com o preço especial de pré-venda. O RPass será adquirido por R$ 1.000 e esse valor pago será descontado no preço final do carro, na efetivação do pedido.

Outros benefícios do RPass para os 100 primeiros compradores são o convite para o evento exclusivo de lançamento e um kit merchandising do Kardian.

São duas etapas de compra do RPass: nesta segunda somente para os clientes do clube My Kardian Now, e a partir de terça (20), às 15h, abertura ao público geral. Os pedidos podem ser feitos no site prevenda.kardian.renault.com.br/r-pass com sinal de R$ 1.000. O carro será entregue a partir do final de março.

“O Brasil é o primeiro polo produtivo no mundo do completamente novo Kardian, que é o primeiro veículo do plano estratégico International Game Plan 2027. No ano passado, as vendas da Renault no país conquistaram o TOP 3 entre todos os países onde a Renault está presente, com mais de 126 mil emplacamentos, e isso demonstra a importância do Brasil para o Grupo Renault”, explica Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Nova plataforma

O Kardian inaugura uma nova plataforma modular da marca, que vai permitir desenvolver vários outros modelos como o novo SUV do segmento C, anunciado em dezembro e que será produzido no Brasil em 2024.

O modelo vem renovado por dentro e sob o capô. O motor turbo TCe 1.0 de três cilindros entrega 125 cv de potência e 22,43 kgfm de torque com etanol, apresentado como o maior do segmento.

O Kardian é o primeiro veículo produzido no país que traz a nova identidade da Renault com o logo “Nouvel R” e a nova assinatura luminosa Crédito: Renault/Divulgação

O câmbio automático EDC agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens, favorecendo o conforto e a reatividade ao dirigir. As marchas também podem ser trocadas manualmente usando as paletas do câmbio tipo borboleta, localizado atrás do volante.

A tecnologia de dupla embreagem úmida otimiza o resfriamento das embreagens e aumenta a vida útil do câmbio, que é o mesmo utilizado nos modelos Renault na Europa.

Com um comprimento de 4,12m (1,75m de largura e 1,60m de altura), o Kardian está posicionado no segmento B, ideal para um uso na cidade, enquanto as rodas de 17 polegadas, a distância entre-eixos (2,60 metros), considerada a maior do segmento, e os respectivos ângulos de ataque e saída de 20° e 36° fazem dele um veículo versátil também para outros trajetos.

Com uma silhueta compacta, os traços característicos dos SUVs são identificados nas barras de teto, no capô horizontal esculpido ou ainda no para-choque reforçado pelos protetores na parte inferior dos para-choques na cor cinza acetinado. Na traseira, o teto recurvado e o vidro traseiro inclinado conferem dinamismo à silhueta, enquanto os ombros mais marcados dão uma sensação de maior robustez ao veículo.

Esta distância entre eixos mais longa permite também maximizar o espaço interno, principalmente para os ocupantes dos lugares traseiros. Já o volume do porta-malas é 410 litros.

Um dos diferenciais do Kardian são as barras de teto: montadas no sentido longitudinal, elas podem ser transformadas em barras transversais. Com o auxílio de uma ferramenta específica, a mudança da posição se torna uma tarefa bastante simples. Estas barras podem suportar até 80 quilos de carga e são apresentadas em um tom de cinza prateado, a mesma cor dos protetores dianteiro e traseiro do cárter.

O interior do SUV foi pensado para uma experiência a bordo que alia modernidade e tecnologia, com um design emocional. O console tem uma capacidade de 8 litros para a armazenagem de objetos, integrando um apoio de braço e quatro entradas USB (duas na frente e duas para os passageiros traseiros). Ele também oferece um espaço dedicado ao smartphone, com sistema de recarga por indução.

O modelo é equipado com uma alavanca de marchas do tipo “e-shifter” (sem cabo mecânico), acionada por meio de um simples toque na manopla de comando. O formato de joystick é inspirado no universo dos videogames, favorecendo uma utilização fluida e intuitiva que dá um toque ainda mais tecnológico à cabine.

Com design flutuante, a tela multimídia tem 8 polegadas, com sistema compatível com Android Auto e Apple CarPlay via conexão com ou sem fio, permitindo que os aplicativos de condução e entretenimento do smartphone sejam utilizados diretamente na tela.

O SUV Kardian é o primeiro veículo do International Game Plan 2027, o plano estratégico da marca Renault para os mercados internacionais Crédito: Renault/Divulgação

Outro diferencial do modelo é o sistema MULTI-SENSE. Com ele, o comportamento e o ambiente à bordo do veículo mudam de acordo com a vontade do condutor, que pode escolher entre três modos de condução: Eco, Sport e MySense.

Tecnologias de segurança

O Kardian traz 13 dispositivos avançados de assistência ao motorista (ADAS), entre eles: controle de velocidade adaptativo (ACC), alerta de colisão frontal (FCW), frenagem automática de emergência (AEB), alerta de distância segura (DW), alerta de ponto cego (BSW), câmera multiview, controlador de velocidade e limitador de velocidade.

Também é equipado com seis airbags: dois frontais (condutor e passageiro), dois laterais e dois do tipo cortina. Na frente, a estrutura da carroceria é reforçada para reduzir o impacto dos choques no caso de colisão frontal ou lateral. Na segurança ativa, destaque ainda para o controle eletrônico de estabilidade (ESP) que entra em ação quando detecta que o veículo não está seguindo a trajetória detectada pelas manobras do condutor na direção.

Todas as versões do Renault Kardian trazem o novo motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm, o maior torque da categoria Crédito: Renault/Divulgação

Versões e preços

Evolution turbo TCe câmbio EDC– R$ 112.790



6 airbags (frontal, lateral e de cortina)

Controlador de velocidade e limitador de velocidade (CC + SL)

Assistente de partida (HSA)

Sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré

Controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR)

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

Cluster digital 7”

Câmbio e-shifter

Paddle-Shift

Multimídia com tela de 8” com Android Auto e Apple CarPlay com espelhamento sem fio

Ar-condicionado digital com função auto

Retrovisores externos com ajuste elétrico

Faróis e assinatura luminosa 100% em LED

Barras de teto funcionais e modulares em preto

Roda flexwheel biton 16” ILHABELA

Aerofólio traseiro

Start&Stop

Modo ECO com EcoScoring

Volante com ajustes de altura e profundidade

Vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento

Vidros elétricos para passageiros Principais equipamentos de série:

Techno turbo TCe câmbio EDC – R$ 122.990

Todos os equipamentos da versão evolution mais:

Frenagem automática de emergência (AEBS)

Alerta de colisão frontal (FCW)

Freio de estacionamento eletrônico

Console elevado com apoio de braço

Painéis e volante com acabamento em revestimento premium

Roda de liga leve 17” diamantadas bíton HAYEK

Chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free

Partida remota do motor

Saídas USB-C para o banco traseiro

Seis alto-falantes

Vidros dos passageiros com função one-touch e antiesmagamento

Opcional: Teto bíton em preto Nacré

Première edition turbo TCe câmbio EDC – R$ 132.790

Todos os equipamentos da versão techno mais:

Controle de velocidade adaptativo (ACC)

Câmera Multiview (MVC)

Alerta de ponto cego (BSW)

Alerta de distância segura (DW)

Sensores de estacionamento frontal

Faróis de neblina em LED

Sensor crepuscular

Multi-sense com modos de condução Eco, Sport e Perso (personalizável)

Ambient lightning (iluminação dinâmica e personalizável no interior)

Carregador de smartphone por indução

Roda de liga leve 17” diamantada e escurecidas HAYEK

Antena shark

Teto bíton preto Nacré

Badge lateral “Premiere Edition”

Skis na cor prata acetinada

Grade frontal em preto brilhante