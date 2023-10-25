Novo Renault Kardian é revelado; SUV chega em março com motor 1.0 turbo

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SUV robusto e dinâmico

Os entre-eixos de 2,60m oferecem ao novo Kardian uma silhueta compacta, e os traços característicos dos SUVs podem ser identificados nas barras de teto, no capô horizontal esculpido e no para-choque, reforçado pelos protetores de cárter pintados. Na traseira, o teto recurvado e o vidro traseiro inclinado conferem dinamismo à silhueta, enquanto os ombros mais marcados dão uma sensação ainda maior de robustez ao veículo.

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Espaço interno

Com 4,12m de comprimento, 1,75m de largura e 1,54m de altura, o novo Kardian está posicionado no segmento B – categoria de carros utilitários. Ideal para um uso na cidade, conta com rodas 17 polegadas, distância entre eixos de 2,60 metros e ângulos de ataque e saída de 20° e 36°, respectivamente. Tudo isso permite maximizar o espaço interno e do porta-malas, com 410 litros.

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Grade frontal

A grade frontal do novo Renault Kardian exibe desenhos em formato de diamante, efeito permitido pelos vários pequenos losangos com efeito 3D, cujos reflexos são acentuados pela cor preta com acabamento Black Piano na parte de trás. Já a logo “Nouvel’R” da marca Renault, presente pela primeira vez em um modelo do mercado internacional, recebe destaque no centro dessa moldura, como se fosse uma pedra preciosa incrustada.

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Assinatura luminosa inédita

A assinatura luminosa do Kardian apresenta dois módulos de cada lado, na frente. O módulo superior conta com uma faixa estreita com faróis de rodagem diurna (DRL) e piscas LED totalmente brancas. O inferior também contém faróis full LED, e a traseira exibe lanternas em formato de C.

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Barras de teto modulares

O novo Renault Kardian é equipado com barras de teto inteligentes. São montadas no sentido longitudinal e podem ser transformadas em barras transversais, que podem suportar até 80 kg de carga e são apresentadas em um tom de cinza prateado, mesma cor dos protetores dianteiro e traseiro do cárter.

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Cores de carroceria modernas e vibrantes

O Kardian vai ser comercializado a partir do lançamento na América do Sul em cinco tons de carroceria: branco Glacier, cinza Etoile, cinza Cassiopée, preto Nacré e a inédita cor laranja Energie, cuja potência é equilibrada pelo teto preto em dois tons. As barras de teto e os protetores de cárter dianteiro e traseiro em tom de cinza prateado dão ainda mais destaque ao laranja da carroceria e à cor preta do teto.

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Console mais alto

O console mais alto do Renault Kardian tem uma capacidade de 8 litros para a armazenagem de objetos, integrando um apoio de braço e quatro entradas USB (duas na frente e duas para os passageiros traseiros). Ele também oferece um espaço especialmente dedicado ao smartphone, com um sistema de recarga por indução sem fio.

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Capacidade de armazenagem

No total, o novo Renault Kardian conta com mais de 26 litros de espaços de armazenagem, oferecendo o maior volume nesse quesito no segmento B no Brasil.

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Alavanca de marchas “e-shifter”

O novo Renault Kardian é equipado com uma alavanca de marchas do tipo “e-shifter” (sem cabo mecânico), acionada por meio de um simples toque na manopla de comando, em formato de joystick, inspirado no universo dos videogames

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Freio de estacionamento elétrico