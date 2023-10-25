Novo Renault Kardian é revelado; SUV chega em março com motor 1.0 turbo

A partir de março de 2024, a Renault começa a fase que está chamando de "Renaulution", uma revolução nos produtos para atender a vários mercados fora da Europa, quando lançará no mercado brasileiro o SUV compacto Kardian. Por aqui, isso significa um distanciamento maior da plataforma da marca de baixo custo Dacia (Duster e Oroch, por exemplo) para adotar arquitetura de carros mais modernos.
O evento de lançamento mundial do produto aconteceu nesta quarta-feira (25), no Rio de Janeiro. O Kardian vem equipado com motor 1.0 turbo de três cilindros, que entrega 125 cv e 22,4 kgfm de torque, além de injeção direta associada a um câmbio automático com dupla embreagem EDC.
Outros destaques do novo Renault Kardian são as rodas com aro de 17 polegadas, o console mais alto com alavanca de velocidades de tipo “e-shifter” e as regulagens do sistema multi-sense, que permitem customizar a condução e o ambiente interno e também pode ser personalizado por meio de opções de oito ambientes luminosos.
Além disso, o SUV compacto é equipado com seis airbags e conta com 13 sistemas avançados de assistência ao motorista (Adas), incluindo o alerta de ponto cego e a câmera multivisão.
De acordo com o CEO da Renault, Fabrice Cambolive, transformar a montadora em todo o mundo e criar valor para os clientes são as ambições da marca. “O novo Kardian é o primeiro dos oito modelos que vamos lançar até 2027. Ele representa perfeitamente este plano no segmento B, preparando o terreno para uma ofensiva mais ampla nos segmentos C & D”, afirma.
O vice-presidente de performance de produto da Renault, Bruno Vanel, complementa que o novo Kardian conta com todo o DNA e know-how da marca, como o novo estilo do design e tecnologias inovadoras para o segmento. “Esse veículo, claramente, fortalece e moderniza nossa gama de modelos no segmento B – começando pela América Latina e sendo posteriormente lançado em outros países, como o Marrocos”.
O desenho da carroceria do novo Renault Kardian mistura linhas esculpidas e formas mais arredondadas, respeitando as referências da nova identidade visual da marca Renault.
Confira esses e outros detalhes do lançamento:
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SUV robusto e dinâmico
Os entre-eixos de 2,60m oferecem ao novo Kardian uma silhueta compacta, e os traços característicos dos SUVs podem ser identificados nas barras de teto, no capô horizontal esculpido e no para-choque, reforçado pelos protetores de cárter pintados. Na traseira, o teto recurvado e o vidro traseiro inclinado conferem dinamismo à silhueta, enquanto os ombros mais marcados dão uma sensação ainda maior de robustez ao veículo.
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Espaço interno
Com 4,12m de comprimento, 1,75m de largura e 1,54m de altura, o novo Kardian está posicionado no segmento B – categoria de carros utilitários. Ideal para um uso na cidade, conta com rodas 17 polegadas, distância entre eixos de 2,60 metros e ângulos de ataque e saída de 20° e 36°, respectivamente. Tudo isso permite maximizar o espaço interno e do porta-malas, com 410 litros.
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Grade frontal
A grade frontal do novo Renault Kardian exibe desenhos em formato de diamante, efeito permitido pelos vários pequenos losangos com efeito 3D, cujos reflexos são acentuados pela cor preta com acabamento Black Piano na parte de trás. Já a logo “Nouvel’R” da marca Renault, presente pela primeira vez em um modelo do mercado internacional, recebe destaque no centro dessa moldura, como se fosse uma pedra preciosa incrustada.
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Assinatura luminosa inédita
A assinatura luminosa do Kardian apresenta dois módulos de cada lado, na frente. O módulo superior conta com uma faixa estreita com faróis de rodagem diurna (DRL) e piscas LED totalmente brancas. O inferior também contém faróis full LED, e a traseira exibe lanternas em formato de C.
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Barras de teto modulares
O novo Renault Kardian é equipado com barras de teto inteligentes. São montadas no sentido longitudinal e podem ser transformadas em barras transversais, que podem suportar até 80 kg de carga e são apresentadas em um tom de cinza prateado, mesma cor dos protetores dianteiro e traseiro do cárter.
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Cores de carroceria modernas e vibrantes
O Kardian vai ser comercializado a partir do lançamento na América do Sul em cinco tons de carroceria: branco Glacier, cinza Etoile, cinza Cassiopée, preto Nacré e a inédita cor laranja Energie, cuja potência é equilibrada pelo teto preto em dois tons. As barras de teto e os protetores de cárter dianteiro e traseiro em tom de cinza prateado dão ainda mais destaque ao laranja da carroceria e à cor preta do teto.
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Console mais alto
O console mais alto do Renault Kardian tem uma capacidade de 8 litros para a armazenagem de objetos, integrando um apoio de braço e quatro entradas USB (duas na frente e duas para os passageiros traseiros). Ele também oferece um espaço especialmente dedicado ao smartphone, com um sistema de recarga por indução sem fio.
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Capacidade de armazenagem
No total, o novo Renault Kardian conta com mais de 26 litros de espaços de armazenagem, oferecendo o maior volume nesse quesito no segmento B no Brasil.
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Alavanca de marchas “e-shifter”
O novo Renault Kardian é equipado com uma alavanca de marchas do tipo “e-shifter” (sem cabo mecânico), acionada por meio de um simples toque na manopla de comando, em formato de joystick, inspirado no universo dos videogames
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Freio de estacionamento elétrico
Além de contribuir para a modernidade da cabine, o freio de estacionamento elétrico beneficia o aproveitamento do espaço entre o condutor e o passageiro.
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Painel de instrumentos digital
O novo Renault Kardian também se diferencia pelo painel de instrumentos digital de 7 polegadas com design moderno e elegante. A interface apresenta todas as informações sobre a condução e oferece oito opções de cores para o fundo da tela, que se harmoniza com as lâmpadas de LED presentes nos painéis das portas dianteiras.
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Tela multimídia
A tela multimídia de 8 polegadas tem um design flutuante e bordas finas e o sistema multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay via conexão com ou sem fio, permitindo que os aplicativos de condução e entretenimento do smartphone sejam utilizados diretamente na tela.
Para proporcionar ainda mais emoções e sensações ao condutor, esta tela também oferece acesso às regulagens do sistema Multi Sense. Assim, o comportamento e o ambiente a bordo do veículo mudam de acordo com a vontade do condutor, que pode escolher entre três modos de condução: Eco, Sport e MySense.
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Tecnologias inteligentes
O Kardian conta com 13 dispositivos avançados de assistência ao motorista (Adas), dois deles inéditos no segmento B no Brasil, além de equipamentos de segurança passiva, como seis airbags e a estrutura da carroceria reforçada para reduzir o impacto de choques em caso de colisão.
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Alerta de ponto cego
O Renault Kardian é equipado com um alerta de ponto cego. Esse equipamento alerta o condutor quando um veículo se encontra fora de seu campo de visão, durante uma mudança de faixa, por exemplo. O dispositivo funciona entre 30 e 140 km/h, graças aos quatro sensores de ultrassom localizados de cada lado do veículo. Quando ativado, o alerta é visualizado por meio de uma luz de LED piscando nos retrovisores das portas. A função pode ser ativada ou desativada por meio da tela multimídia do painel.
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Câmera multivisão
O item simplifica a vida do condutor durante as manobras em marcha à ré e de estacionamento, mostrando na tela da central multimídia todos os obstáculos localizados na frente, atrás e nas laterais do veículo. O condutor pode mudar o ângulo de visão das câmeras localizadas na lateral esquerda, direita, frente ou traseira.
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Cruise control adaptativo
Depois que o condutor define uma velocidade específica, o sistema utiliza sensores para ajustar automaticamente a velocidade de forma que o veículo mantenha a distância determinada previamente em relação ao veículo que segue à frente, sem a necessidade de exercer pressão no pedal do acelerador.
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Alerta de distância segura
Esta função adverte o condutor sobre o intervalo de tempo que o separa do veículo que segue à frente, para que sejam respeitadas as distâncias de segurança entre os dois veículos. Esse sistema funciona entre 30 e 180 km/h, mas é desativado quando o cruise control adaptativo é acionado.
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Alerta de colisão frontal e frenagem ativa de emergência
O equipamento adverte o condutor em caso de risco de colisão frontal detectado pela câmera e pelos radares do veículo. Além do alerta sonoro, um sinal visual é exibido na tela do sistema de navegação nas situações em que se espera que o condutor acione a frenagem. Se o condutor não reagir a tempo, a frenagem ativa de emergência entra em ação automaticamente para parar o veículo.
Confira detalhes do novo Renault Kardian
*Com informações da Renault