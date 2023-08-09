Renault reduz preço do Kwid E-Tech e BWM faz promoção de elétricos

Renault baixou para 139.990 o preço do Kwid E-Tech, versão 100% eletrificada do subcompacto Crédito: Renault/Divulgação

E o lançamento do BYD Dolphin ainda continua dando repercussão no setor, pelo menos no que diz respeito à redução de preços. Agora foi a vez da Renault baixar em R$ 10 mil o preço do Kwid E-Tech, versão 100% eletrificada do subcompacto, que havia perdido o posto de mais barato para o compacto da montadora chinesa.

Segundo a Renault, o novo lote que chega às concessionárias já vem com o valor reduzido para R$ 139.990. O modelo tem autonomia de 185 quilômetros, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) e acelera de 0 aos 50 km/h, são necessários apenas 4,1 segundos.

Um dos destaques do Kwid E-Tech 100% elétrico é a facilidade para recarregar a bateria, que possui capacidade 26,8 kWh e que pode ser carregado até em uma tomada doméstica de 110 ou 220 volts. O modelo também está disponível no Renault on Demand, que oferece diversos planos de assinatura de longa duração customizáveis.

Já a BMW, apesar de seus modelos estarem em uma categoria superior, também parece estar sentindo os efeitos. Em uma campanha recente, que vai até o dia 28 de agosto, a montadora alemã traz condições especiais, como valorização de até R$ 30 mil do veículo seminovo na compra de um elétrico BMW 0 km.

Modelos elétricos da BMW estão com taxa zero para financiamento em até 24 vezes Crédito: BMW/Divulgação

Os modelos BMW iX3, BMW i4 e BMW iX, em todas as suas versões e unidades disponíveis à pronta entrega, estão com taxa 0% a.m. para financiamento de até 24 meses e entrada a partir de 50% do valor do veículo. Há também condições especiais para financiamentos com prazo de 36 meses.

Além disso, todos os modelos vêm com dois carregadores de fábrica (Wallbox e Flex Charger) e BMW Service Inclusive Standard, pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro).