BMW X5 e BMW X6 chegam ao Brasil com preços de até R$ 1 milhão

BMW X5 e BMW X6 chegam ao Brasil após três meses do lançamento global Crédito: BMW/Montagem Estúdio Gazeta

A BMW anunciou nesta semana o lançamento dos novos BMW X5 e BMW X6 no mercado brasileiro. Os veículos, produzidos na fábrica do BMW Group em Spartanburg, cidade localizada na Carolina do Sul, nos EUA, passaram por atualizações significativas no design, no interior, na tecnologia embarcada e no sistema de propulsão, reafirmando sua posição de destaque em seus respectivos segmentos.

Os dois modelos chegam ao Brasil, oficialmente, três meses após o lançamento global. Com preços que partem de R$ 709.950 para a versão xDrive50e X-Line do X5 e vão até R$ 1.174.950 para a versão M Competition do X6, os dois modelos trouxeram mudanças significativas no design e melhorias na parte mecânica dos crossovers.

BMW X5

Com um visual mais moderno e robusto, sua dianteira é marcada pelos novos faróis, que são 35 milímetros mais finos que os anteriores, e pela grade em forma de duplo rim. Os faróis em LED possuem luz diurna em formato de seta, que também atua como indicador de direção quando acionada.

A grade iluminada, conhecida como BMW Iconic Glow, agora está disponível em todas as versões do novo BMW X5. Sua iluminação sequencial cria uma aparência distintiva da marca. Além de possuir entradas de ar verticais e a inferior, com detalhes decorativos em cromado efeito pérola e aberturas triangulares.

Na traseira, as lanternas redesenhadas adicionam novos contornos e formatos de iluminação, conferindo um destaque luminoso para o visual do modelo durante a noite.

BMW X5 ganha um visual mais moderno e robusto Crédito: BMW Divulgação

Uma das novidades é a motorização eletrificada. O sistema híbrido plug-in foi reformulado, combinando um motor a gasolina de seis cilindros em linha de 313 cv e um novo motor elétrico de 197 cv. Juntos, eles desenvolvem uma potência combinada de 489 cv, um aumento de 96 cv em relação ao modelo anterior, e um torque combinado de 700 Nm, um aumento de 100Nm. O BMW X5 xDrive50e, equipado com esse sistema, acelera de 0 a 100km/h em apenas 4,8 segundos.

O BMW X5 está disponível em duas versões:

X5 xDrive50e X-Line: R$ 709.950

R$ 709.950 X5 xDrive50e M Sport: R$ 759.950

Na traseira, as lanternas redesenhadas adicionam novos contornos e formatos de iluminação Crédito: BMW Divulgação

BMW X6

O novo X6 também recebeu nova motorização Crédito: BMW Divulgação

O BMW X6 segue a mesma linha adotada pelo X5, com faróis mais afilados em relação à versão anterior e luzes diurnas em formato de seta. A grade iluminada, que estreou no X6, continua disponível em todas as versões, exceto no X6 M. O caráter dinâmico do veículo é realçado ainda mais com o pacote M Sport na versão equipada com motor de seis cilindros. O para-choque traseiro também foi redesenhado e agora ostenta novas ponteiras de escapamento.

Modelo teve mudanças no visual Crédito: BMW Divulgação

O novo X6 também recebeu uma nova motorização. O propulsor de seis cilindros em linha passou por inovações no processo de combustão, troca de gases, controle de válvulas, sistema de injeção e ignição, resultando em um aumento de 47 cv em relação ao modelo anterior, totalizando 381 cv de potência e 520 Nm de torque. A versão X6 M Competition mantém o motor V8 bi-turbo de 4.4 litros, capaz de gerar 625 cv de potência e 750Nm de torque.

O BMW X6 chega ao mercado em duas versões:

X6 xDrive40i M Sport: R$ 812.950

R$ 812.950 X6 M Competition: R$ 1.174.950

A versão X6 M Competition mantém o motor V8, com 625 cv de potência e 750 Nm de torque Crédito: BMW Divulgação

Interior em comum

No interior, ambos os modelos contam com o BMW Curved Display, composto por uma tela de informações de 12,3 polegadas atrás do volante e uma tela de 14,9 polegadas que serve como central multimídia. Esse sistema, que estreou no BMW iX e está sendo gradualmente implementado nos outros modelos da marca, reduz o número de botões físicos em favor do controle digital.

Os dois modelos contam com o BMW Curved Display, composto por uma tela de informações de 12,3 polegadas atrás do volante e uma de 14,9 polegadas que serve como central multimídia Crédito: BMW Divulgação

Outro destaque para as duas versões é o Assistente Pessoal Inteligente BMW, um sistema desenvolvido em parceria com a equipe global de engenharia da BMW. Ativado por comando de voz com a frase "Olá BMW", o assistente pode executar várias funções no veículo e fornecer informações sobre seu funcionamento.

Além disso, os modelos podem se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, e estão preparados para receber atualizações remotas de software quando disponíveis.

O Assistente Pessoal Inteligente BMW está presente nos dois modelos. Crédito: BMW Divulgação