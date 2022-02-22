BMW 420i Cabrio M Sport começa a ser vendido no Brasil

BMW 420i Cabrio M Sport é equipado com motor 2.0l TwinPower Turbo e atinge a potência máxima de 184 cv Crédito: BMW/Divulgação

A BMW divulgou, nesta terça-feira (22), o início das vendas do esportivo BMW 420i Cabrio M Sport. O conversível é produzido na fábrica do BMW Group em Regensburg, na Alemanha, e chega ao Brasil com preços que partem de R$ 428.950. O modelo terá nove opções de cores, além de cinco tipos de revestimento interno em couro.

Equipado com motor 2.0l TwinPower Turbo ele atinge a potência máxima de 184 cv de com rotação de 5.000 rpm a 6.500 rpm e 300 Nm de torque (entre 1.350 rpm e 4.000 rpm). Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km em apenas 8,2 segundos. O conversível tem câmbio automático de oito velocidades e tração traseira.

Conversível tem 9 opções de cores e 5 tipos de revestimento interno em couro Crédito: BMW/Divulgação

Além disso, ele possui capota retrátil que pode ser aberta ou fechada em até 10 segundos com o carro em velocidade máxima de até 50 km/h. E tem bastante espaço no porta-malas, contrariando positivamente a noção de que, para ser um conversível esportivo, não é necessário ter um bom porta-malas. São 300 litros ou 385 litros com o banco traseiro rebatido. Além disso, o carro tem espaço para quatro ocupantes.

A esportividade está presente em todos os detalhes do modelo, que tem acabamentos em preto na carroceria, e os itens do pacote M Sport, como suspensão, rodas de liga leve de 19 polegadas do modelo Double-Spoke, volante e freios no conjunto aerodinâmico e nos cintos e nos bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos e de memória.

Além dos itens de segurança desenvolvidos pela montadora, o BMW 420i Cabrio M Sport também vem equipado com Driving Assistant, que permite a direção inteligente em situações de congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e os faróis Full-LED, os faróis de neblina em LED completam o conjunto.

Capota retrátil pode ser aberta ou fechada em até 10 segundos com o carro a até 50 km/h Crédito: BMW/Divulgação

TECNOLOGIA

O BMW 420i Cabrio M Sport traz de série um sistema próprio, desenvolvido pela montadora para oferecer ao usuário informações e monitoramento da condução por intermédio de duas telas, sendo o display digital de 12,3 polegadas e o iDrive de 10,25 polegadas.

O sistema multimídia vem equipado com som HiFi, BMW ConnectedDrive, assistente que fornece uma série de serviços aos ocupantes da cabine. Entre as funcionalidades realizadas pelo sistema, estão chamada de emergência inteligente, BMW Teleservices, serviços ConnectedDrive com portal de notícias, clima e aplicativos; serviços remotos com utilização das funcionalidades por meio do novo aplicativo My BMW; preparação para Apple CarPlay e Android Auto, além de informações de trânsito em tempo real e concierge.

Esportivo tem sistema desenvolvido pela montadora que oferece informações e monitoramento da condução por duas telas Crédito: BMW/Divulgação

Outra funcionalidade tecnológica do esportivo é o sistema BMW Intelligent Personal Assistant (IPA), que é capaz de executar funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos sendo ativado por meio de voz.

Além disso, segundo a montadora, o sistema é capaz de aprender os hábitos do motorista e adaptar suas funções, como por exemplo, ligar automaticamente o ar-condicionado em certa temperatura. Há também integração com assistente de voz Alexa, possibilitando melhorar a experiência de condução por meio da interação natural por voz.

Pacote M Sport tem rodas de liga leve de 19 polegadas do modelo Double-Spoke Crédito: BMW/Divulgação

O BMW 420i Cabrio M Sport está disponível nas cores Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Laranja Sunset, Bluestone, Azul Portimao, Verde Sanremo, Arctic Racing Blue e Cinza Brooklyn, com diversas opções de revestimento interno em Couro Vernasca em Preto/Preto, Couro Vernasca em Mocha/Preto, Couro Vernasca em Vermelho Tacora/Preto, Couro Vernasca em Oyster/Preto, Couro Vernasca em Preto com Costura Azul.