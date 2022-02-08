Volvo C40 é 1° modelo da marca projetado sem motor a combustão

O C40 tem preço de pré-venda a partir de R$ 419.950 para as primeiras 200 unidades Crédito: Volvo/Divulgação

A Volvo abriu nesta terça-feira (8) a pré-venda para as primeiras 200 unidades do C40, que é o primeiro modelo da montadora concebido sem motor a combustão. Antes dele, todos os modelos comercializados foram adaptados para a versão híbrida e, posteriormente, 100% elétricos, como é o caso do XC40, lançado em setembro de 2021. Aliás, desde o ano passado a marca não comercializa mais nenhum veículo a combustão e o XC40 foi o elétrico mais vendido no Brasil em janeiro deste ano.

“Tiramos todos os modelos a combustão do mercado no ano passado e focamos nos híbridos e elétricos. Fomos a primeira marca a tomar essa atitude e também transformamos a linha do XC40 em um veículo 100% elétrico. A eletrificação está no DNA da Volvo Car Brasil. Começamos lá em 2017 com o XC90 híbrido e fomos, cada vez mais, inserindo modelos que poluem menos no nosso mercado”, diz o diretor-geral de Operações e Inovação da Volvo Car Brasil, João Oliveira.

Modelo tem aerofólio que aumenta em 5% a sua autonomia Crédito: Volvo/Divulgação

O C40 chega com design exclusivo e seguindo o pilar de sustentabilidade da marca, que não usará mais couro para revestimento interno dos seus veículos elétricos. Dessa forma, o modelo estreia o Nordico, um novo material criado pela empresa para revestimento interno, composto de materiais recicláveis.

“Cada milímetro desse carro tem uma história. As pessoas devem se sentir especial dentro desse carro. A filosofia de design da Volvo é sobre criar designs relevantes e que cumprem um propósito”, destaca o head de Design da Volvo Cars, Robin Page.

O preço de pré-venda parte de R$ 419.950 e segundo o executivo, as primeiras unidades desse lote devem começar a chegar a partir do final de março. O C40 vem com três anos de garantia e três anos de revisões por conta da Volvo. Após a pré-venda, o modelo será comercializado com o seu preço final de mercado e a expectativa da empresa é comercializar, até o final ano ano, mil unidades do C40.

Bateria do C40 garante recarga de até 40 minutos em corrente contínua Crédito: Volvo/Divulgação

DESIGN E MOTORIZAÇÃO

O modelo vem com teto panorâmico, que molda o carro todo, desde a primeira fileira de bancos, até os assentos traseiros. A nova tecnologia empregada na construção do vidro dispensa o uso da cortina de fechamento, porque o vidro escurecido possui proteção UV e IR e é capaz de reduzir 95% a entrada de luz e 80% da radiação de calor, segundo a montadora.

Com o design pensado para a eficiência, os aerofólios e spoilers traseiros tanto no teto quanto no capô contribuem para a aerodinâmica, garantindo mais autonomia, próximo a 5%, ressalta o diretor de produto e pós-vendas, André Bassetto. “É um crossover mais baixo, com uma silhueta marcante e linhas fluidas e um teto panorâmico fixo”, destaca.

O elétrico conta com dois motores, gerando uma potência combinada de 408hp Crédito: Volvo/Divulgação

O elétrico conta com dois motores, um em cada eixo, gerando uma potência combinada de 408hp e 660 Nm de torque e aceleração de 0-10 em 4 segundos. A bateria 78 kW dá uma autonomia de cerca de 400 km ao modelo, que pode ser recarregada em até 8 horas em corrente alternada ou 40 minutos em corrente contínua.