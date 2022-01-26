Esportividade é o foco das novas versões do Chevrolet Cruze

As duas versões ganham detalhes em preto ressaltando a esportividade Crédito: Chevrolet/Reprodução

A Chevrolet apresentou nesta quarta-feira (26) as duas novas versões do Cruze, que devem chegar às concessionárias ainda este ano. A apresentação chegou a fazer parte dos anúncios de novidades da empresa no ano passado , mas acabou não acontecendo. Os dois veículos ganham ares mais esportivos com detalhes no design e no revestimento interno. Na performance, a expectativa é que ambos venham com o motor 1.4 turbo de 153 cv.

Segundo o diretor de marketing de Produto GM América do Sul, Rodrigo Fioco, todo hatch do Cruze agora será RS, baseado nas experiências com os clientes. A linha acrescenta detalhes mais agressivos conferindo esportividade para o veículo.

O Cruze RS terá visual mais agressivo e pintura bíton no teto, em preto Crédito: Chevrolet/Reprodução

“Nos Estados Unidos, a linha RS está presente em ícones da marca, como o Camaro, e no Brasil com o Onix. Ele tem um design forte, com contrastes de cor. A área envidraçada acima da cintura tem todo um visual escurecido. O teto é pintado em preto e vai até a área do spoiler traseiro. O câmbio automático tem trocas manuais e inteligentes, se adaptando ao condutor”, adianta.

Já a versão Midnight será para o sedã, que confere sofisticação, mas com um toque de esportividade. O modelo deixa os cromados de lado e dá atenção aos detalhes em preto. O cromado está presente apenas em detalhes como o diamantado da roda, que é preta por dentro e as maçanetas.

Interior do Cruze Midnight tem revestimento escuro Crédito: ChevroletReprodução

No interior, o painel contará com revestimentos soft touch com costura aparente, enfatizando a vocação esportiva, além de ter a cor preta como predominantes, inclusive do teto do carro.