Saiba quais os modelos que a Chevrolet vai lançar este ano

Os quatro novos modelos serão lançados até o final do ano focando públicos e anseios diferentes, segundo a montadora Crédito: Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet divulgou nesta quarta-feira (21), um teaser, com a imagem dos quatro próximos veículos que a montadora irá lançar ainda este ano. A ação começa na próxima semana, quando a empresa deverá começar a divulgar os vídeos da websérie desenvolvida para mostrar cada um dos novos modelos que devem começar ser apresentados a partir de setembro, segundo o presidente da GM América do Sul, Carlos Zarlenga.

“A Chevrolet está preparando uma grande ofensiva no segundo semestre, que inclui novidades nos mais estratégicos e promissores segmentos do mercado. Vamos ter uma novidade por mês a partir de setembro”, diz.

Recentemente a empresa confirmou o desenvolvimento da nova Montana, mas serão outros quatro modelos que chegarão ao mercado até o final do ano, segundo o teaser, focando públicos e anseios diferentes. Clareando a imagem divulgada, é possível distinguir as formas do elétrico Bolt, do SUV Equinox, a picape média S10 e o sedã médio Cruze.

CHEVROLET BOLT

Chevrolet Bolt EUV foi lançado no início do Ano nos EUA e tem 200 cv de potência e 36 kgfm de torque Crédito: Chevrolet/Divulgação

Sendo assim, os modelos focam em públicos diversos, a começar pela nova versão do Bolt, modelo 100% elétrico da GM, que chega para competir num mercado em ascensão no Brasil, uma vez que outras marcas já anunciaram novos modelos elétricos ou ações mais incisivas para ganhar esse público , que ainda permanece bastante tímido no país, provavelmente por conta dos altos preços dessa categoria.

Em circulação no Brasil, a versão atual, Bolt EV consta como o elétrico mais vendido no Brasil, neste semestre, segundo a montadora. São 200 unidades circulando pelo país. E recentemente, nos EUA, o modelo ganhou uma reestilização, com duas versões: EV e EUV, ambos com 200 cv de potência e 36 kgfm de torque, alimentados por baterias de lítio de 65 kWh. Enquanto a autonomia do EV é de 416 km, a versão EUV tem 398 km.

CHEVROLET S10

Grade da picape do teaser se assemelha com a versão High Country da S10 Crédito: Chevrolet/Divulgação

A segunda novidade que dá para ver na foto é a S10, que deve ganhar algum tipo de reestilização, já que a grade mostrada na imagem é a mesma da versão High Country, versão mais luxuosa de uma das picapes mais vendidas no Brasil. Com um novo design para a versão 2022, a S10 High Country traz motor turbosiedel de 2,8 litros e quatro cilindros, com 20 cv e 51 mkgf de potência e câmbio automático de seis marchas.

CHEVROLET EQUINOX

Nova versão do Equinox deve chegar no Brasil com motor 1.5 de 172 cv e câmbio de 6 marchas Crédito: Chevrolet/Divulgação

Já a outra novidade que deve chegar no final do ano pela Chevrolet é a versão RS do SUV Equinox, que recentemente foi lançado com novo design nos EUA. Essa nova versão do SUV da Chevrolet deve chegar no Brasil com motor 1.5 Ecotec turbo de 172 cv e 27,8 kgfm e câmbio automático de seis marchas.

CHEVROLET CRUZE

Cruze fabricado na Argentina: novidade, no Brasil pode ser a versão RS Crédito: Chevrolet/Divulgação