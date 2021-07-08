Q5 e Q5 Sportback embalam a estratégia de crescimento da Audi no país

No perfil, o Q5 e o Q5 Sportback são iguais até a coluna central, incluindo as portas dianteiras, comuns aos dois. Crédito: Audi/Divulgação

A demanda por utilitários esportivos não para de crescer, e a Audi é uma das marcas que mais parecem ter entendido o recado dos consumidores. No Brasil, atualmente, dois em cada três veículos vendidos pela marca das quatro argolas são SUVs. O último a chegar foi o renovado Q5, modelo intermediário no portfólio da fabricante. Depois da apresentação mundial, no final do ano passado, o Q5 reestilizado desembarcou nas concessionárias nacionais em junho, importado do México. Além de uma atualização do visual frontal em relação à atual segunda geração do modelo, apresentada em 2017, e algumas novas tecnologias, a principal novidade é o inédito Q5 Sportback, versão com a carroceria esportiva em estilo cupê, conceito que está em alta no design automotivo global e é adotado em vários lançamentos recentes da Audi e de outras marcas.

Na renovação da parte frontal do Q5, os designers buscaram enfatizar a relação estética entre os SUVs da Audi – todos remetem ao visual vigoroso apresentado pelo Q8, em 2018. A grade Singleframe do Q5 assumiu o formato octogonal e agora está mais larga e as entradas de ar laterais cresceram e ganharam formatos trapezoidais. Já no Q5 Sportback, a grade recebe uma padronagem diferenciada e os faróis Led Matrix são de série. No perfil, o Q5 e o Q5 Sportback são iguais até a coluna central, incluindo as portas dianteiras, comuns aos dois. A partir delas, a linha de teto no Sportback inicia o caimento para a traseira que remete aos cupês. Além do vidro traseiro menor do Sportback, os modelos têm para-choques traseiros diferentes. O SUV ostenta duas saídas de escape falsas nas extremidades e, na carroceria em estilo cupê, não há escapamento aparente. No que se refere a dimensões externas, as diferenças entre as duas configurações de carroceria são imperceptíveis: o Sportback é dois milímetros mais baixo e sete milímetros mais longo.

No interior de ambas as configurações, a tela central conta com o novo display MMI com tela de alta resolução com 10,1 polegadas, agora sensível ao toque, que funciona como o ponto focal do painel de instrumentos e está ligeiramente inclinado em direção ao motorista. Com o novo multimídia, o antigo controle giratório no console do túnel central dá lugar a um espaço de armazenamento de objetos próximo à manopla do câmbio. O modelo conta ainda com carregador de smartphone por indução. Posicionado logo atrás do volante multifuncional, o Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 polegadas oferece três modos de apresentações diferentes.

De acordo com informações da Audi, a distância do banco ao teto diminuiu apenas 16 milímetros no Sportback – é impossível perceber a diferença. Crédito: Audi/Divulgação

Como opcional tanto para o SUV quanto para o Sportback, os conjuntos ópticos podem incorporar a tecnologia de iluminação OLED de última geração. OLEDs são diodos emissores de luz extremamente eficientes que geram uma iluminação detalhada. Diferentemente dos leds convencionais, eles consistem em um material orgânico e pastoso no qual as moléculas emitem fótons ao receber tensão elétrica. Por esse processo, a superfície é iluminada. Os OLEDs são divididos em vários segmentos comutáveis com um arranjo tridimensional, que possibilitam outros desenhos de luzes. Três assinaturas de luzes traseiras estão disponíveis no Q5 e no Q5 Sportback. Ao mudar o modo de seleção do Drive Select para “Dynamic”, as luzes mudam para uma assinatura esportiva.

Outra tecnologia presente no Q5 e no Q5 Sportback é o sistema de controle de cruzeiro adaptativo com aviso de saída de faixa. Ele auxilia o motorista a manter a velocidade ou a distância do veículo a sua frente. Quando o outro é reconhecido, a tecnologia pode tanto acelerar quanto frear. Já o aviso de saída de faixa ajuda o motorista a evitar uma troca de forma não intencional. Se o sistema estiver ativo e as faixas de rolagem, reconhecidas, e o motorista não tiver acionado a luz de indicação de direção ao mudar de faixa, a tecnologia devolve o carro à faixa de rolagem correta, acionando o volante na direção contrária. Também é possível ativar apenas uma vibração do volante quando ocorrer mudança de faixa não sinalizada pelo motorista.

O motor 2.0 TFSI foi mantido na renovada linha Q5 e entrega 249 cavalos de potência e torque de 37,7 kgfm. A transmissão também permanece sendo a S-Tronic de dupla embreagem e 7 velocidades. Segundo a Audi, os novos Q5 e Q5 Sportback têm velocidade máxima de 237 km/h e aceleram de zero a 100 km/h em 6,3 segundos. Os modelos contam com um sistema de assistência elétrica composto por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 12 volts, que desliga o motor em velocidades de cruzeiro e ajuda a reduzir as emissões e o consumo. A tração Quattro com tecnologia Ultra, de série em todas as versões, direciona o torque exclusivamente para as rodas dianteiras em condições normais de condução. No momento em que a tração nas quatro rodas é necessária, duas embreagens ativam instantaneamente o eixo traseiro. Direção, transmissão e gestão do motor estão integradas no Drive Select, que disponibiliza seis modos de direção: “Auto”, “Efficiency”, “Comfort”, “Dynamic”, “Off-Road” e “Individual”.

O Q5 é oferecido nas versões Prestige (R$ 309.990), S-Line (R$ 344.990) e S-Line Black (R$ 370.990). Já a configuração Q5 Sportback é comercializada nas versões S-Line (R$ 369.990) e S-Line Black (R$ 395.990). Para quem quiser investir um pouco mais, dependendo da configuração, é possível acrescentar pintura metálica, perolizada ou sólida especial (R$ 2.200), Head-Up Display (R$ 7.500), sistema de som Bang&Olufsen (R$ 8 mil), lanternas em OLED selecionáveis (R$ 7 mil), pacote carbono (R$ 12 mil) e estribos (R$ 7.700).

EXPERIÊNCIA A BORDO

Na comparação entre o interior do Q5 e do Q5 Sportback, a nova carroceria não interfere no conforto de quem vai no banco de trás. Crédito: Audi/Divulgação

Internamente, o Audi Q5 sempre foi um SUV estiloso e bem resolvido em termos de ergonomia. Felizmente, tais características foram preservadas. O acabamento privilegia materiais suaves ao toque e o design interno é sóbrio. Como a tela do multimídia tornou-se “touschscreen”, o modelo deixou de trazer o anacrônico comando giratório no console que ficava em frente à alavanca do câmbio - abriu mais um espaço para guardar objetos. Abaixo do apoio de braços central, foi instalado um carregador por indução para smartphones. Os gráficos são minimalistas e a estrutura do menu é intuitiva e similar à adotada em toda a linha de veículos da marca.

No banco traseiro, embora os passageiros disponham de saída de ar-condicionado com regulagem independente e generoso espaço para as pernas, proporcionado pelo amplo entre-eixos de 2,82 metros, o túnel central alto não recomenda a presença de um eventual quinto ocupante. Na comparação entre o interior do Q5 e do Q5 Sportback, a nova carroceria não interfere no conforto de quem vai no banco de trás. De acordo com informações da Audi, a distância do banco ao teto diminuiu apenas 16 milímetros no Sportback – é impossível perceber a diferença. Já em termos de porta-malas, a diferença entre as duas carrocerias é de apenas dez litros. Pelos dados da Audi, o SUV leva 520 litros e o Sportback transporta 510 litros.

PRIMEIRAS IMPRESSÕES

O conhecido motor 2.0 turbo entrega 249 cavalos e disponibiliza seus 37,7 kgfm de torque já a 1.600 rpm. Crédito: Audi/Divulgação

O teste de apresentação do Q5 e do Q5 Sportback foi feito em trajeto de aproximadamente 550 quilômetros entre a capital paulista e Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, ida e volta. O percurso alternou trechos urbanos, rodovias bem pavimentadas e até uns poucos pisos de terra. Nos vários tipos de terreno, a atuação da tradicional tração integral Quattro da Audi – que em sua mais recente evolução recebe a denominação de Quattro Ultra – é de série em todas as versões e tem funcionamento admirável. O sistema transmite até 70% da força para o eixo traseiro e gerencia a tração de forma inteligente. No modo “Off-Road”, o sistema possibilita encarar caminhos mais maltratados sem vacilações.

O conhecido motor 2.0 turbo entrega 249 cavalos e disponibiliza seus 37,7 kgfm de torque já a 1.600 rpm. O câmbio automatizado S-Tronic de sete marchas com dupla embreagem, é rápido e eficiente e aproveita bem a faixa de torque. A direção elétrica é comunicativa e progressiva e a suspensão independente nas quatro rodas esbanja eficiência na tarefa de isolar ruídos e irregularidades do terreno. Em curvas rápidas, a rolagem da carroceria é sutil, o que reforça a sensação de segurança.

O Q5 e o Q5 Sportback compartilham a plataforma MLB do sedã A4 e do cupê de quatro portas A4 e A5 Sportback, com uma suspensão mais elevada. Em termos de comportamento dinâmico, não foi possível notar no teste quaisquer diferenças entre as configurações SUV e Sportback do Q5. Não há diferenças mecânicas ou suspensivas e o comportamento de ambos parece igual, com respostas ao acelerador satisfatórias. Nas versões topo de linha, justamente as que foram as avaliadas, o Q5 e o Q5 Sportback incorporam tecnologias autônomas de assistência ao motorista, como piloto automático adaptativo, assistente de faixas e frenagem de emergência automática. Na prática, todas se revelam bastante efetivas.

FICHA TÉCNICA

Audi Q5 2.0T S-Line Black

Motor: 1.984 cm3, dianteiro, 4 cilindros, 16 válvulas, duplo comando variável, variador de abertura de válvulas, injeção direta e indireta, turbo, gasolina.



Potência: 249 cavalos de 5 mil a 6 mil rpm.



Torque: 37,7 kgfm de 1.600 a 4.500 rpm.



Transmissão: dupla embreagem com 7 marchas, tração integral automaticamente variável.



Suspensão: independente multilink na dianteira e traseira.



Rodas e pneus: liga leve aro 20 polegadas com pneus 255/45 R20.

Freios: discos ventilados na dianteira e traseira, com ABS e EBD.



Peso: 1.930 quilos em ordem de marcha.



Dimensões: 4,68 metros de comprimento, 2,14 metros de largura, 1,66 metro de altura e 2,82 metros de entre-eixos.



Tanque: 70 litros.



Porta-malas: 520 litros.



Preço: R$ 370.990.

