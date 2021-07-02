Tiggo 3X Turbo entra na briga dos SUV com design chinês

O Tiggo 3X Turbo será comercializado no Brasil em duas versões, a básica Plus e a “top” Pro. Crédito: Fabio Gonzalez

A Jeep lidera com o Renegade, a Volkswagen disputa em duas frentes com o T-Cross e o Nivus, a Chevrolet investe no Tracker, a Nissan aposta no renovado Kicks, a Hyundai vai de Creta e a Renault ataca de Duster e Captur, enquanto a Fiat prepara a chegada do Pulse. Os utilitários esportivos compactos formam o segmento que mais cresce e também o que concentra a maioria das novidades no mercado automotivo brasileiro – os principais concorrentes foram lançados ou renovados recentemente.

Distante das primeiras colocações desse ranking, a Caoa Chery briga na base do segmento com o aventureiro compacto Tiggo 2, remodelado em março de 2018, e no topo com o SUV Tiggo 5X, lançado em dezembro de 2018. Agora, a marca criada em 2017 após a incorporação das operações nacionais da fabricante chinesa Chery pelo conglomerado brasileiro Caoa resolveu tentar atingir o “palco principal” da batalha dos SUVs compactos. Posicionado entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5X, o novo Tiggo 3X Turbo é produzido na cidade paulista de Jacareí e já está disponível na rede de concessionárias em todo o Brasil.

Com seus 4,20 metros de comprimento, 1,76 metro de largura, 1,57 metro de altura e distância de entre-eixos de 2,55 metros, o Tiggo 3X Turbo tem porte bastante similar ao do T-Cross – iguala o comprimento e a altura do SUV da Volkswagen, é um centímetro mais estreito e tem dez centímetros a menos de entre-eixos. Desenvolvido sobre a mesma plataforma do Tiggo 2 e lançado na China em outubro do ano passado, o Tiggo 3X Turbo poderia ter sido apresentado como uma nova geração do Tiggo 2 – como ocorreu no mercado chinês. Todavia, como o Tiggo 2 continuará a ser fabricado no Brasil, a opção foi posicionar o novo modelo por aqui em um patamar acima, com melhor nível equipamentos e maior valor agregado.

O Tiggo 3X Turbo será comercializado no Brasil em duas versões, a básica Plus e a “top” Pro. De acordo com os designers chineses, o novo SUV adota uma estética inspirada nos movimentos do kung fu, arte marcial chinesa caracterizada pela harmonia entre a força e a suavidade. Na face frontal, a grade imprime uma percepção de movimento e profundidade, tanto no desenho “Matrix” da versão Plus quanto no padrão “Diamond” da Pro.

As luzes diurnas (DRL) superiores em leds ficam isoladas dos faróis (de leds na versão Pro e halógenos na Plus), com luzes repetidoras tradicionais. Nas laterais da configuração Pro, há uma moldura cromada na linha dos vidros e uma inscrição “Tiggo” no arremate do vidro traseiro. Atrás, uma barra em preto brilhante liga as lanternas trapezoidais. As rodas diamantadas têm desenhos diferentes para cada versão.

No interior, o destaque é o vistoso multimídia de 9 polegadas colorido e sensível ao toque, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. A versão Pro traz um cluster digital em tela LCD de 7 polegadas colorida, enquanto a versão Plus adota um painel mais convencional, com computador de bordo em tela digital monocromática de 3,5 polegadas. Os bancos combinam tecido e revestimento sintético que simula couro na versão Plus, enquanto os da Pro são totalmente envolvidos pelo “couro sintético”. Os bancos traseiros são rebatíveis e bipartidos (60/40). O volante é multifuncional, tem ajuste de altura, design esportivo com base reta e costuras aparentes.

As duas configurações do Tiggo 3X Turbo são movidas por um “powertrain” inédito no portfólio da Caoa Chery, composto por motor 1.0 Turbo Flex e câmbio CVT de 9 velocidades simuladas, como modos de condução “Eco” e “Sport”. Tem torque de 17,1 kgfm com etanol e de 16,8 kgfm a gasolina, já a 2 mil rpm – uma evolução de 15% em relação aos 14,9 kgfm (2.700 giros) do 1.5 16V do Tiggo 2, quando abastecido com etanol. Já a potência máxima no Tiggo 3X é de 102 cavalos a 5 mil rpm com etanol e 98 cavalos com gasolina, nos mesmos giros – 11% abaixo dos 115 cavalos a 6 mil rpm com etanol do Tiggo 2.

O novo Caoa Chery traz de série direção elétrica, assistente de partida em rampa, alerta de frenagem de emergência, controle de tração e estabilidade, freio a disco nas quatro rodas com ABS, distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e assistente de frenagem (BAS). Airbags apenas frontais, indicador individual de pressão e temperatura de cada pneu e sistema Isofix para fixação de cadeirinhas de criança complementam a segurança.

Na versão Pro, a lista de itens de série do Tiggo 3X Turbo agrega assistente de descida (HDC) e comando de climatização à distância (CCD), equipamentos mais comuns em veículos de segmentos superiores. A topo de linha conta ainda com acendimento automático dos faróis, chave presencial por aproximação e botão de partida, luz de boas-vindas nas portas dianteiras, faróis em leds e espelhos com rebatimento elétrico.

O preço de lançamento do Tiggo 3X Turbo é de R$ 94.990 na versão Plus e de R$ 99.990 na Pro. Está disponível nas cores sólidas branco e preto, nas metálicas vermelho e cinza e prata e branco perolizado. A garantia é de cinco anos para motor e câmbio e de três anos para o veículo completo.

A Caoa Chery ocupa atualmente a décima primeira posição no ranking das montadoras nacionais e produz no Brasil os utilitários esportivos Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8 na fábrica de Anápolis, em Goiás, e os modelos Tiggo 2, Arrizo 5 e Arrizo 6 em Jacareí, além de importar da China o sedã elétrico Arrizo 5e. Atualmente, a marca têm 115 concessionárias no país, mas a previsão é chegar a cento e cinquenta até o final do ano. Para viabilizar uma expansão de 30% na rede em apenas sete meses, ter um produto forte no segmento que mais cresce no mercado é estratégico.

O ambiente tem aspecto contemporâneo e alguns acabamentos cumprem a função de agregar requinte, como os detalhes cromados, em black piano ou na cor prata. Crédito: Fabio Gonzalez

EXPERIÊNCIA A BORDO

No interior do Tiggo 3X Turbo Pro, a evolução em relação ao Tiggo 2 é evidente. O ambiente tem aspecto contemporâneo e alguns acabamentos cumprem a função de agregar requinte, como os detalhes cromados, em black piano ou na cor prata. Os bancos são ergonômicos e confortáveis, o do motorista tem ajuste de altura e o console central oferece apoio para o braço. No banco traseiro, o espaço para as pernas não é tão generoso. O porta-malas de 420 litros não tem chapas metálicas aparentes – é revestido em carpete, com molduras da tampa em plástico.

O SUV disponibiliza travamento elétrico das portas, vidros elétricos com descida contínua, ajuste de altura dos faróis e entrada USB (há apenas uma no carro todo). O ar-condicionado eletrônico exibe suas configurações na central multimídia. Há sensor de estacionamento traseiro nas duas versões, porém, a câmera traseira com guias para manobras é exclusiva da topo de linha. O isolamento acústico é notavelmente superior ao do Tiggo 2 e o novo SUV oferece menores níveis de ruído e de vibração.

As duas configurações do Tiggo 3X Turbo são movidas por um “powertrain” inédito no portfólio da Caoa Chery, composto por motor 1.0 Turbo Flex e câmbio CVT de 9 velocidades simuladas Crédito: Fabio Gonzalez

PRIMEIRAS IMPRESSÕES

O circuito de quase 200 quilômetros criado pela Caoa Chery para a apresentação do Tiggo 3X Turbo, com ida e volta do bairro paulistano de Santana à cidade serrana de Mairiporã, incluiu uma quantidade singular de ladeiras urbanas e uma estradinha estreita e sinuosa, também bastante íngreme. Tal trajeto serviu bem ao propósito de explicitar um dos pontos fortes do novo SUV – o torque do motor. Disponível em praticamente todas as faixas de rotação normalmente utilizadas, esse torque de 17,1 kgfm com etanol e de 16,8 kgfm a gasolina torna a condução do Tiggo 3X Turbo instigante pelas respostas rápidas oferecidas. O câmbio CVT de 9 velocidades faz elegantemente as trocas virtuais de marchas e proporciona uma condução suave. No modo “Sport”, como era de se esperar, entrega respostas ainda mais rápidas.

No asfalto, o SUV da Caoa Chery mostra boa dirigibilidade. A direção elétrica é bem ajustada e facilita as manobras lentas, tornando-se progressivamente mais rígida conforme a velocidade evolui nas estradas. Acima dos 100 km/h, a potência limitada começa a se fazer notar e as retomadas não são tão “espertas”. Contudo, na maioria das situações cotidianas, o bom torque permite ao Tiggo 3X Turbo fazer bonito.

Perder-se durante um passeio não é algo recomendável, todavia, pode oferecer oportunidades interessantes. No caso, um desvio de rota imprevisto, causado por uma informação dúbia do Waze em um local ermo da Serra da Cantareira, acabou levando a uma trilha um tanto inóspita no alto de uma pirambeira – um caminho lamacento cuja volta tornou recomendável a utilização do assistente de descida, que é de série desde a versão de entrada do Tiggo 3X Turbo. Bastante efetivo, o sistema aumenta a segurança e viabiliza manobras precisas em baixa velocidade em descidas íngremes. O modelo circulou com desenvoltura em trilhas leves, sem que o conjunto suspensivo desse sinais de fragilidade. No final do teste de apresentação, a impressão é que o Tiggo 3X Turbo parece ter “bala na agulha” para brigar no segmento de SUVs compactos.

FICHA TÉCNICA

Caoa Chery Tiggo 3X Turbo Pro

Motor: 1.9 VVT Turbo flex, dianteiro, transversal, três cilindros, 12 válvulas, injeção multiponto e intercooler



Potência: 102 cavalos com etanol e 98 cavalos com gasolina



Torque: 17,1 kgfm com etanol e 16,8 kgfm com gasolina



Transmissão: CVT com 9 velocidades simuladas



Dimensões: 4,20 metros de comprimento, 1,76 metro de largura, 1,57 metro de altura, 2,55 metros de entre-eixos



Peso em ordem de marcha: 1.249 quilos



Carga útil: 386 quilos



Capacidade do tanque: 50 litros



Volume do porta-malas: 420 litros



Suspensão: dianteira com MacPherson do tipo independente com barra estabilizadora. Traseira semi-independente com barra de torção e barra estabilizadora



Preço de lançamento da versão: R$ 99.990

