Caoa Chery Tiggo 3X Turbo estreia no Brasil com motor 1.0

As duas versões já estão à venda nas concessionárias da marca e custam R$ 94.990 na versão Plus e R$ 99.990 na versão PRO. Crédito: Caoa Chery/Divulgação

A Caoa Chery apresentou nesta segunda-feira (31) o seu mais novo SUV compacto, trazendo novo powertrain desenvolvido especialmente para o mercado nacional e com design inspirado nos movimentos do Kung Fu chinês. O Tiggo 3x Turbo é produzido em Jacareí (SP) e terá duas versões, que já estão à venda nas concessionárias da marca de todo o país: R$ 94.990 na versão Plus e R$ 99.990 na versão PRO.

O compacto chega para se posicionar entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5x, reforçando a linha de SUVs da marca e tem motor 1.0 Turbo Flex e câmbio CVT de 9 velocidades. Segundo a montadora, o Tiggo 3x Turbo tem um dos maiores torques da categoria: 17.1 kgfm com etanol e 16.8 kgfm a gasolina, já a 2.000rpm, que posicionam o modelo acima, inclusive, de motores de maior cilindrada. A potência máxima é de 102 cv a 5.000 rpm.

A aplicação do novo conjunto powertrain do Tiggo 3x Turbo foi desenvolvida para o Brasil e, segundo a marca, levou cerca de dois anos e mais de 150 mil quilômetros rodados em testes veiculares e 1.500 horas de desenvolvimento em dinamômetro de motor.

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Um dos atrativos do SUV compacto é o design, desenvolvido pela equipe do diretor de Design da Chery, Steve Eum, que trouxe ao modelo elementos inspirados nos movimentos do Kung Fu chinês, caracterizado pela força e vigor, ao mesmo tempo que entrega linhas suaves e harmônicas.

Na dianteira do Tiggo 3x Turbo, a grade ganha desenhos exclusivos para cada versão, traz movimento e profundidade ao design, tanto no desenho tipo “matrix”, da versão Plus, quanto no Diamond, da versão PRO e é complementada por luzes DRL superiores e faróis e luzes repetidoras no para-choque.

Nas laterais, as linhas fluidas são integradas com as caixas de roda pintadas na cor do veículo. A versão PRO conta ainda com a inscrição “Tiggo” no detalhe do vidro lateral traseiro e com moldura cromada na linha de cintura dos vidros. Na traseira, as lanternas são conectadas visualmente por uma barra em preto brilhante. As rodas, com desenhos exclusivos para cada versão, foram desenvolvidas para o mercado brasileiro.

As rodas têm desenhos exclusivos para cada versão. Crédito: Caoa Chery/Divulgação

MULTIMÍDIA DE 9 POLEGADAS

No interior, o Tiggo 3x Turbo tem visual integrado com detalhes cromados em black piano e na cor prata. O modelo vem com tela multimídia de 9 polegadas, compatível com Apple Car Play e Android Auto. A versão PRO traz ainda cluster digital em tela LCD de 7 polegadas colorida, enquanto a versão Plus possui um painel combinado com computador de bordo em tela digital de 3,5 polegadas.

O SUV da Caoa Chery mede 4.200 mm de comprimento, 1.760 mm de largura, 1.570 mm de altura e tem distância entre eixos de 2.555 mm. O porta-malas tem capacidade para 420 litros. Os bancos são ergonômicos e possuem ajuste de altura para o motorista. O revestimento é combinado de tecido e acabamento premium na versão Plus, e com revestimento 100% premium na versão PRO. Na traseira, eles também são rebatíveis e bipartidos (60/40). O volante é multifuncional, tem ajuste de altura e design esportivo com base reta e revestimento premium com costura aparente.

Câmbio CVT de 9 velocidades simuladas. Crédito: Caoa Chery/Divulgação

O Tiggo 3x Turbo possui ar-condicionado eletrônico, com visualização das configurações na central multimídia, travamento elétrico das portas, vidros elétricos com descida contínua e abertura pela chave, ajuste de altura dos faróis que têm funções “follow me” e “car find” e entrada USB. Há ainda sensor de estacionamento traseiro nas duas versões e câmera traseira com guias para manobras na versão topo de linha PRO.

SEGURANÇA

Um dos diferenciais do Tiggo 3x Turbo são itens de tecnologia considerados únicos no segmento, como o Comando de Climatização à Distância (CCD) e a chave presencial com abertura e fechamento das portas por aproximação, ambos presentes na versão PRO. Outro item inédito na categoria é o assistente de descida, de série desde a versão de entrada, que garante mais segurança e viabiliza manobras precisas em baixa velocidade em descidas íngremes.

Além disso, o Tiggo 3x Turbo possui direção elétrica, assistente de partida em rampa e alerta de frenagem de emergência nas duas versões. A topo de linha conta ainda com acendimento automático dos faróis, botão de partida, luz de boas-vindas nas portas dianteiras e faróis (alto e baixo) em LED.

CAOA CHERY TIGGO 3X TURBO

O veículo também possui controle de tração e estabilidade, freio a disco nas quatro rodas com ABS, distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e assistente de frenagem (BAS). O Tiggo 3x Turbo também é equipado nas duas versões com air bag duplo, indicador individual de pressão e temperatura de cada pneu e Isofix.

O Tiggo 3x Turbo está disponível nas cores sólidas branco e preto; metálicas vermelho, cinza e prata; e branco perolizado. A garantia é de cinco anos para motor e câmbio e de três anos para o veículo completo.

(Com informações da Caoa Chery)

Modelo tem design com elementos inspirados nos movimentos do Kung Fu chinês Crédito: Caoa Chery/Divulgação

FICHA TÉCNICA

CAOA CHERY TIGGO 3X TURBO