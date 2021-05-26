Cinco dúvidas clássicas e recorrentes que preocupam motociclistas

O couro oferece o melhor em termos de proteção contra o vento e a abrasão. Os tecidos com certeza protegem, contudo, na maioria das organizações de competição, as roupas de couro são obrigatórias. Essa proteção funciona da mesma forma nas ruas. É preferível utilizar tecido nos meses de calor, especialmente quando a probabilidade de chuva é alta. Nos dias secos e frios, a escolha mais sensata é o couro devido à sua consistente proteção contra o vento. Por outro lado, o couro tem suas limitações. É pesado, o que pode afetar a flexibilidade de movimento. E fica ainda mais pesado quando está encharcado. Como o couro é mais adequado para o uso em climas secos, carregar uma capa de chuva na bagagem é de bom senso. Uma vantagem das roupas de tecido é sua flexibilidade. O couro, mesmo perfurado, não consegue chegar perto do desempenho das roupas de tecido em termos de fluxo de ar. Da mesma forma, as roupas de tecido podem ser usadas com forros, camadas externas e tratamentos de impermeabilização que conferem uma versatilidade a uma única peça de roupa.