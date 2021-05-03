Novos lotes da Rocket 3 R, com maior motor do mundo, chegam ao país

Concessionárias brasileiras da Triumph recebem novos lotes da Rocket 3 R Crédito: divulgação

A Rocket 3 R foi a grande atração do estande da Triumph no Salão Duas Rodas de 2019. Os primeiros lotes, que chegaram em 2020, atenderam aos pedidos iniciais, mas a pandemia do coronavírus adiou a chegada de novos lotes da Rocket 3 R – que agora, finalmente, chegaram às concessionárias brasileiras da marca inglesa.

Oferecida por R$ 110.490, a atual Rocket 3 R é equipada com o maior motor do mundo para uma motocicleta produzida em série, com 2.500 cc. O novo tricilíndrico – uma especialidade da Triumph – oferece 11% mais de potência do que a geração anterior – o pico agora chega a 167 cavalos a 6 mil rpm. A Rocket 3 R entrega o maior torque entre todas as motocicletas do planeta, com 22,5 kgfm a 4 mil rpm. A curva plana mantém o torque máximo em toda a faixa intermediária.

O motor recebeu aprimoramentos, incluindo novo conjunto do cárter, novo sistema de lubrificação, tanque de óleo integral e novos eixos balanceadores – conforme a marca, juntos, proporcionam uma economia de peso de 18 quilos no motor em relação ao da geração anterior. No total da motocicleta, a redução de peso foi de 40 quilos. Para deixar devidamente registrada sua alta performance, a Rocket 3 R estabeleceu um novo recorde de aceleração de zero a 100 km/h em apenas 2,73 segundos.

O sistema de escape de três coletores é um detalhe de design icônico na Rocket 3 R. Foi desenvolvido para o roteamento ideal dos escapamentos, fluindo do coletor para a caixa combinada do catalisador e para o silenciador de saída tripla. A nova embreagem hidráulica foi desenvolvida para permitir ao piloto uma ação leve no comando da embreagem para mudanças de marchas.

Novos lotes da Rocket 3 R chegam ao Brasil

O novo chassi de alumínio contribui para a economia geral de peso e ainda fornece uma melhor relação torque/peso. A suspensão traseira Showa monocoque ajustável conta com reservatório “piggyback” (retorno, compressão e pré-carga ajustável) e garfos dianteiros Showa ajustáveis de 47 milímetros (com ajustes de retorno e compressão) para oferecer maior conforto de pilotagem. As pinças Brembo Stylema têm um novo design que permite um aumento do fluxo de ar ao redor das pastilhas de freio, ajudando as pinças a esfriarem mais rapidamente para obter um desempenho superior.

Em termos estilísticos, destacam-se na nova linha Rocket 3 R detalhes como o novo farol duplo em leds, incluindo o emblema triangular da marca, e o sistema de escape esculpido com três coletores. As rodas leves de alumínio fundido de múltiplos raios aprimoram o estilo contemporâneo, com um acabamento escurecido, e são calçadas com pneus Avon Cobra Chrome, desenvolvidos especialmente para a nova Rocket 3 R, com uma largura de roda traseira de 24 centímetros.

O guidão estilo roadster reforça a posição de pilotagem dominante. A moto vem com um assento de piloto e garupa esculpidos, com acabamentos em alumínio fundido sob o assento, criando uma linha fluida pela motocicleta. O tanque de combustível traz design característico da Triumph, com uma tampa de alumínio. O esquema de pintura disponível é em vermelho “Korosi Red”.

O cardápio de tecnologias de série da Rocket 3 R é farto. O painel de instrumentos TFT de segunda geração tem ajuste de ângulo para melhor visibilidade e um design elegante e dois temas de layout de informações que podem ser personalizados. Freios ABS e o controle de tração otimizados para curvas são item de série na Rocket3 R. São quatro modos de pilotagem configuráveis: “Road”, “Rain”, “Sport” e “Rider”, que ajustam a resposta do acelerador e as configurações de controle de tração para se adequar às preferências e condições de pilotagem. O controle Hill Hold evita que a motocicleta role para trás em uma subida. O controle de velocidade eletrônico é instalado como padrão na Rocket 3 R e permite que o piloto defina uma velocidade de cruzeiro reduzindo a fadiga em viagens longas.

Entre os opcionais, o Triumph Shift Assist, popularmente conhecido como Quickshifter, permite trocas de marcha para cima e para baixo sem o uso da embreagem, reduzindo o esforço e a fadiga do piloto e melhorando a experiência geral de condução e os tempos de troca. A nova Rocket 3 R chega pronta para ser equipada com o inovador sistema de controle GoPro integrado à motocicleta. Esse recurso opcional permite a operação da câmera GoPro, facilitada pela tecnologia Bluetooth. Também opcionais são o sistema de navegação alimentado pelo Google e o de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS).