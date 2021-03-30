Harley-Davidson renova modelos Softail e Touring na linha 2021

Harley-Davidson Road King Special: combina o habitual estilo vigoroso com as capacidades de longa distância do chassi Touring. Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

No início de março, a Harley-Davidson definiu sua nova estratégia de mercado para o Brasil. “O foco será em uma rede de concessionárias otimizada e operações reestruturadas para fornecer produtos e experiências líderes do segmento para o cliente”, anunciou a empresa em um comunicado. Apesar da argumentação pomposa e otimista, na prática, a rede nacional de concessionárias foi reduzida das 25 existentes no final de 2020 para as 19 atuais. Depois de se ajustar à retração do mercado nacional, para “levantar o astral” dos fãs brasileiros da marca norte-americana, a Harley-Davidson apresenta agora a linha 2021 de alguns de seus modelos. Os destaques são a renovada Fat Boy 114 e novas opções de estilo para as “performance baggers” Street Glide Special, Road Glide Special e Road King Special.

“A Harley-Davidson entra em 2021 focada no motociclismo como uma experiência emocional. A busca atemporal por aventura e liberdade na estrada aberta é a base da nossa herança e a visão do nosso futuro. À medida em que entramos neste novo ano, alimentar esse desejo pode ser mais importante do que nunca”, empolga-se Theo Keetell, vice-presidente de Marketing da Harley-Davidson.

Entre os modelos cruiser da linha Softail, o destaque é a carismática Fat Boy 114, incorporando novos cromados brilhante em sua linha 2021, uma tendência que se espalha por toda a família Touring da marca. Com a sua postura imponente, a Fat Boy continua a ser uma das motos mais impressionantes no portfólio da Harley-Davidson. O estilo renovado para 2021 ganha uma nova luminosidade visual com o cromado brilhante substituindo o acabamento cromado acetinado adotado no motor e escape, na dianteira, nos suportes do para-lama traseiro e no console. Um único amortecedor coil-over entre a estrutura e o braço oscilante está fora da vista abaixo do assento. O design do chassi foi otimizado para reduzir o peso sem sacrificar a rigidez.

Já na linha 2021 da gama de motos Touring, o destaque é o trio de “baggers hot rod” com novos estilo e recursos. Movidos pelo motor Milwaukee-Eight 114, os modelos Road King Special, Road Glide Special e Street Glide Special combinam o habitual estilo vigoroso com as capacidades de longa distância do chassi Touring. Para 2021, os modelos Street Glide Special e Road Glide Special são oferecidos com novas opções de pintura em dois tons e acabamento blacked-out, dando ao cliente a opção do visual “dark”.

Os modelos Special agora estão equipados com o filtro de ar High-Performance Ventilator com um elemento de filtro lavável e uma nova proteção do motor de baixo perfil. Os modelos Road King Special e Street Glide Special estão equipados com um novo farol leds Daymaker. Os três modelos apresentam uma nova proteção de motor de baixo perfil que enfatiza as suas linhas robustas. Todos os modelos Touring, com exceção da Road King Special, estão equipados com o sistema de infoentretenimento Boom! Box GTS com tela colorida sensível ao toque compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Com uma conexão com fios a um smartphone compatível, o motociclista pode utilizar qualquer um dos aplicativos para acessar serviços de streaming, comunicação e navegação na estrada enquanto reduz as distrações.

Fat Boy 114, Street Glide Special, Road Glide Special e Road King Special são movidas pelo mesmo motor Milwaukee-Eight 114 V-Twin. Com 1.868 cc, sua montagem rígida no chassi contribui par oferece melhor aceleração, manuseio e desempenho de frenagem. O design com um ângulo de cilindro de 45 graus mantém o clássico look-sound-feel da Harley-Davidson. O bicilíndrico é equipado com contrapesos duplos para acabar com a vibração primária e permitir maior conforto para piloto e carona. As velas de ignição duplas garantem uma combustão mais completa para aumentar a potência e a eficiência. O design avançado dos cabeçotes, sensores de detonação e arrefecimento preciso permitem uma taxa de compressão de 10:1. O comando de válvulas único ajuda a reduzir o ruído mecânico para que predomine um tom de escape mais vigoroso, típico das Harley-Davidson. Nas três motocicletas Touring, o torque é de 16,7 kgfm em 3 mil giros. Já na Fat Boy, o torque é de 16,11 kgfm a 3mil rpm. A Harley-Davidson não declara a potência máxima de suas motos.