Triumph apresenta novas séries da Rocket 3-R Black e GT Triple Black

Triumph Rocket 3 GT Triple Black Crédito: Divulgação

A Triumph acaba de apresentar na Inglaterra duas séries especiais da Rocket 3, a R Black e a GT Triple Black. Ambas contam com o mesmo desempenho e tecnologias dos modelos já conhecidos Rocket 3 R e Rocket 3 GT, mas ganharam um estilo “dark”, com uma série de detalhes inteiramente pretos. Apenas mil unidades de cada modelo serão produzidas para atender a demanda do mundo todo. Ainda não há previsão para o lançamento no mercado brasileiro.

O predomínio dos tons negros deixou as duas motocicletas com um visual ainda mais arrojado. Cada versão ganhou um novo esquema de cores. A Rocket 3 R Black recebeu um visual inteiramente preto fosco e brilhante, com emblemas do tanque pretos e uma nova marca em tom preto. Já a Rocket 3 GT Triple Black apresenta um outro estilo escuro elegante em três tons, sem perder a atitude despojada e confortável do modelo original GT. Até seu motor de 2.500 cc agora vem inteiramente preto. A lista de componentes inteiramente pretos é extensa em ambas as motocicletas, incluindo itens como protetores do radiador, emblemas, garfos, braçadeira do guidão, pedaleiras, quadro traseiro, cavalete central e manetes de freio e embreagem.

O tricilíndrico de 2.500 cc da Rocket não é apenas o maior motor de motocicleta de produção em série do mundo, ele também oferece o torque mais alto do planeta, com brutais 22,5 kgfm. O torque máximo chega a 4 mil rpm e é mantido de forma constante na faixa intermediária, proporcionando forte aceleração e pilotagem sem esforço em qualquer marcha. A potência máxima é de 167 cavalos (a 6 mil rpm) e o motor é ajustado para entregar muita potência a partir de 3.500 rpm. A Rocket 3 R demonstrou recentemente sua incrível aceleração ao estabelecer um novo recorde de motocicletas de produção da Triumph, acelerando da imobilidade aos 100 km/h em apenas 2,73 segundos.

Triumph Rocket 3 R Black e Rocket 3 GT Triple Black Crédito: Divulgação

As novas séries especiais incorporam toda a tecnologia de ponta da linha Rocket, o que inclui, por exemplo, câmbio de 6 velocidades de alto desempenho, suspensão traseira monoshock Showa totalmente ajustável, suspensão dianteira com garfos invertidos Showa também ajustáveis, freios Brembo de alta especificação, freios ABS otimizados para curvas, controle de tração de última geração e sofisticado painel de instrumentos TFT que permite conectividade com o celular, interação com a câmera GoPro, navegação ponto a ponto e operação do telefone ou da seleção de músicas com um simples toque na tela. Os dois modelos estão equipados com quatro modos de pilotagem – “Road”, “Rain”, “Sport” e “Configurável” pelo piloto.

Como é típico nos novos modelos da Triumph, as novas séries especiais ganharam, também, uma nova linha de acessórios para que o piloto possa personalizar a moto de acordo com as suas preferências. Entre os acessórios disponíveis estão o Auxílio de Troca de Marchas Triumph para aumento e redução de marchas sem embreagem, manoplas aquecidas (que vêm como item padrão na Rocket 3 GT) e um Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus para maior segurança e controle. Para viagens, as novas motos ganharam uma variedade de bagageiros e assentos.