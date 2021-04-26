10 dicas para motociclistas evitarem acidentes de trânsito

Direção defensiva

Em caso de acidente, o equipamento de proteção pode fazer a diferença entre a vida e a morte do piloto e do garupa. O uso do capacete é fundamental e obrigatório. Ele não pode ficar folgado na cabeça, deve estar sempre bem afivelado e dentro do prazo de validade. Para reduzir ainda mais os riscos de lesão, é importante usar sempre botas, luvas, calças e jaquetas apropriadas. Esses itens completam o equipamento mínimo de proteção que todo motociclista deve vestir antes de sair de casa.

O motociclista deve ter em mente que ele deve ser visto, seja de dia ou trafegando no período noturno. Por isso, é importante usar equipamentos de proteção de cor clara ou chamativa. É uma boa ideia optar por capacetes com cores forte, florescentes ou com branco. E usar, se possível, jaquetas de cores mais claras, com detalhes coloridos e que abusem das faixas refletivas.

Em muitos acidentes, o motorista afirma que, simplesmente, não viu a motocicleta. Muitas vezes, isso pode ser verdade, caso a moto esteja no ‘ponto cego’, que significa uma área não coberta pelos retrovisores dos automóveis ou onde as colunas e outras partes do carro impedem a visão do motorista. Quando rodar ao lado de carros, caminhões ou ônibus, o motociclista deve levar em consideração que talvez esteja “invisível” e poderá levar uma “fechada” a qualquer momento. É fundamental ficar sempre no campo de visão do motorista. Se possível, olhar nos olhos do motorista, através do espelho lateral dos carros.

Locais de tráfego intenso representam um grande risco ao motociclista. Nesses tipos de vias rápidas, há sempre muitos motoristas que estão de passagem e não conhecem bem a região. Muitos podem mudar de faixa, ou pegar uma saída, sem dar seta. Ao rodar em locais assim, o piloto deve reduzir um pouco a velocidade, evitar ultrapassagens desnecessárias e ficar atento aos outros veículos.

Um tipo de acidente de extrema gravidade e, infelizmente comum, acontece nas vias rápidas (avenidas e estradas) onde há pontos de conversão ou cruzamento. É recomendável diminuir a velocidade e avisar da sua aproximação por meio da buzina ou do farol alto. Ainda assim, é prudente reduzir a velocidade, já que o motorista pode estar desatento e cruzar na frente da moto.

O pedestre é o elo mais frágil no trânsito. Por isso, ao passar ao lado de ônibus e outros veículos altos, como SUVs e VUCs, fique atento mesmo se o trânsito estiver parado. Sempre existe o risco de “surgir” um pedestre entre os carros. Saídas de hospitais, igrejas e supermercados, por exemplo, exigem ainda mais cuidado, principalmente nos horários de pico. A única atitude capaz de evitar um acidente é rodar em velocidade reduzida e compatível com a via. Dessa forma, o motociclista ainda poderá fazer uma frenagem de emergência.

No trânsito carregado dos grandes centros urbanos, em algum momento, o motociclista terá de circular no corredor formado entre os carros. Nessa situação, as chances de evitar um acidente diminuem muito, já que não há espaço para uma manobra evasiva. Por isso, não é prudente rodar o tempo todo no corredor. É melhor deixar essa opção para quando os carros estiverem realmente parados no trânsito ou em velocidade muito baixa. Não se deve abusar da velocidade e é importante manter a distância da moto à frente. E também é preciso ficar atento aos motoristas, já que muitos costumam mudar de faixa sem dar seta.

Muitos acidentes graves com motociclistas acontecem em cruzamentos com semáforos. Primeiramente, porque uma colisão lateral atinge em cheio o motociclista e pode causar graves lesões e até o óbito. Caso veja o sinal ficar amarelo, o piloto deve reduzir a velocidade e parar! Quando o semáforo ficar verde, antes de acelerar, é bom certificar-se de que os outros veículos pararam. Uma fração de segundo pode salvar uma vida.

A iluminação traseira da moto é fundamental para que os outros motoristas e motociclistas possam vê-lo na via. Além da iluminação da moto estar 100% em dia, é bom ficar atento aos retrovisores, pois o perigo pode vir por trás. Um motorista desatento, em alta velocidade, pode não ver a moto e causar um acidente. Uma dica importante é parar a moto nas laterais da pista em semáforos. Dessa forma, um motorista desatento tem espaço para desviar da moto, caso não a enxergue.